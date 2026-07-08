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Robaron un celular, lo envolvieron en aluminio para ocultarlo y cayeron por la geolocalización

Dos jóvenes fueron detenidos en la zona sudoeste tras un arrebato en Mendoza y San Martín. La Policía recuperó el teléfono y secuestró la moto en la que habrían cometido el robo.

8 de julio 2026 · 14:57hs
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El sistema de geolocalización permitió detener a los presuntos delincuentes

El sistema de geolocalización permitió detener a los presuntos delincuentes

Yair Luis J. de 26 años y Gastón Maximiliano R, de 20 fueron detenidos por el robo de un celular luego de un allanamientos en Vázquez al 5100, zon sudoeste. La policía utilizó para la detención equipos de geolocalización del celular robado. El procedimiento permitió recuperar el dispositivo y secuestrar la motocicleta en la que presuntamente se movilizaban. La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, quien había sufrido el arrebato de su celular durante la mañana en la zona de Mendoza y San Martín.

El operativo comenzó cuando la víctima, de 30 años, informó a la Policía que dos hombres a bordo de una motocicleta de 110 cc le habían robado su teléfono Samsung. Gracias a la geolocalización del dispositivo, los efectivos llegaron hasta Vázquez al 5100, donde observaron a dos hombres junto a una motocicleta blanca. Al notar la presencia policial, ambos intentaron escapar ingresando a una vivienda, aunque fueron alcanzados y reducidos.

Leer más. Robaron a un taxista pero fueron atrapados por la geolocalización de un celular

Durante la requisa, los agentes encontraron el celular buscado envuelto en papel de aluminio, una maniobra que suele utilizarse para intentar bloquear la señal del dispositivo. También secuestraron la motocicleta y un casco negro. Las actuaciones fueron remitidas a la sede policial correspondiente, mientras continúa la investigación para establecer si los imputados estarían relacionados con otros robos de características similares ocurridos en la ciudad.

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