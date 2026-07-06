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Rescatistas santafesinos ya trabajan en Venezuela tras los terremotos: cómo fue el primer operativo

La brigada Usar de Santa Fe fue asignada a una zona de estructuras colapsadas en La Guaira. El equipo intervino de noche con tecnología especializada y binomios K9.

6 de julio 2026 · 18:16hs
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Brigadistas santafesinos en Venezuela. 

Brigadistas santafesinos en Venezuela. 

Con la base operativa ya montada en un club de la ciudad de La Guaira, epicentro de las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela, la brigada Urban Search and Rescue (Usar), de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, realizó su primera intervención en terreno tras haber sido asignada por las fuerzas locales de coordinación frente a la emergencia humanitaria que padece el país sudamericano.

La secuencia del operativo se dio en horario nocturno, a 10 minutos del campamento santafesino. Allí fueron asignados los primeros rescatistas para realizar tareas de búsqueda técnica con sus equipos, donde también participaron dos binomios K9 compuestos por perros y guías.

Al respecto, el brigadista Luis Ayala precisó que estuvieron trabajando en el lugar junto con personal de una brigada de Ecuador y del área de coordinación local. “Nos asignaron un sector de trabajo anoche a las 21. Había que descartar esa zona y salimos hacia allí para realizar el operativo, que se extendió hasta las 23. Los resultados fueron negativos en cuanto a búsqueda”, detalló el rescatista santafesino. Este lunes continuaron las tareas de la brigada Usar en estructuras colapsadas.

Una federación con certificación internacional

La misión fue organizada por el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en coordinación con el gobierno nacional y las autoridades responsables del operativo internacional de asistencia.

>>Leer más: Venezuela: la colecta en Rosario ya reunió casi tres toneladas de medicamentos e insumos

La brigada especializada de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios tiene certificación internacional bajo los estándares Insarag de las Naciones Unidas.

En cuanto a su equipamiento, el personal trasladó hacia Venezuela ocho toneladas de equipos técnicos para intervenir en operaciones de búsqueda y rescate. “Es uno de los más sofisticados del mundo, y se pudo adquirir gracias a una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de asignarle recursos a nuestros equipos para que estén entrenados y capacitados ante eventualidades de catástrofes de cualquier índole”, expresó el director provincial de Gestión de Riesgos, Carlos Dolce.

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