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Cuidado con la amarilla: las figuras que podrían perderse las semifinales del Mundial

En los cuartos de final de esta Copa del Mundo, 17 jugadores deberán cuidarse de las tarjetas. Uno de ellos es de la selección argentina

8 de julio 2026 · 15:26hs
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Algunas figuras de este Mundial deberán tener cuidado con las tarjetas amarillas en cuartos de final.

AP

Algunas figuras de este Mundial deberán tener cuidado con las tarjetas amarillas en cuartos de final.

El Mundial llegó a su tramo más determinante y solamente ocho de las 48 selecciones participantes continúan en carrera por el título. Por eso, cada selección deberá tener especial cuidado con sus figuras que ya recibieron alguna tarjeta amarilla en las instancias de eliminación directa, ya que podrían perderse las semifinales.

Algunos jugadores de los equipos que se mantienen en la disputa por la Copa del Mundo están advertidos de que, en caso de ser amonestados en sus partidos de cuartos de final y que su selección logre pasar de ronda, podrían no disputar la semifinal, y uno de ellos es de la selección argentina.

De cara a la fase que comenzará este miércoles, 17 futbolistas deberán tener especial cuidado con las tarjetas que se acumularon desde los 16avos de final. Los ocho equipos tienen al menos un jugador al límite.

Luego de los cuartos de final se limipará el registro de acumulación de amarillas.

Luego de los cuartos de final se limipará el registro de acumulación de amarillas.

Quiénes son los futbolistas que podrían perderse las semifinales

Luego de que el registro de las amonestaciones se limpió al finalizar la fase de grupos, el mismo volverá a renovarse después de los cuartos de final, por lo que esta instancia será la última en la que los futbolistas tendrán que ser precavidos en caso de clasificarse a la siguiente fase.

>> Leer más: El DT de Suiza calentó la previa de los cuartos de final: "Argentina es vulnerable"

Cada uno de los equipos tiene al menos un jugador que se encuentra al límite. La lista completa es la siguiente:

  • Marruecos: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss.
  • Francia: Manu Kone y Michael Olise.
  • España: Ferrán Torres.
  • Bélgica: Brandon Mechele.
  • Noruega: Antonio Nusa.
  • Inglaterra: Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi.
  • Suiza: Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim.
  • Argentina: Gonzalo Montiel.

A qué hora juegan Argentina vs. Suiza

El partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza se jugará este sábado 11 de julio, desde las 22 (horario en Argentina), en el Kansas City Stadium de Misuri, Estados Unidos.

>> Leer más: La prensa del mundo celebra la garra argentina: "Se levantaron de la muerte"

Dónde ver Argentina vs. Suiza

La transmisión del encuentro entre Argentina y Suiza será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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