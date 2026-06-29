Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles

Este lunes se registró un sismo de magnitud 4,6 en la zona de La Guaira, la más afectada por el desastre. La cifra oficial de fallecimientos ya subió a 1.719

Después de los devastadores y mortíferos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 del pasado miércoles, Venezuela sufrió más de 600 réplicas en cinco días, incluido un temblor de magnitud 4,6 en el estado norteño de La Guaira, la zona más perjudicada por el movimiento telúrico.

"Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población, generó cierta zozobra en la población, pero debemos decir que no hubo ninguna afectación", remarcó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Hasta la tarde de este lunes se habían contabilizado 609 réplicas, que si bien no provocaron nuevos daños ni víctimas, obstaculizaron las tareas de rescate ante la posibilidad de que se produzca un derrumbe. También provocaron incertidumbre en la población, ya que muchos vecinos decidieron no regresar a sus casas por el peligro de que una nueva réplica resulte en daños materiales.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del miércoles ascendió a 1.719 y la de heridos a 5.034, según precisó Rodríguez, quien no dio detalles sobre el número de desaparecidos. Días atrás, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, había asegurado que más de 50.000 personas están desaparecidas, y advirtió que la cantidad de víctimas mortales "aumentará considerablemente".

Hasta el momento, el gobierno registra 15.866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales "189 sufrieron un colapso total".

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El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que vivió Venezuela en el último siglo. En julio de 1967 se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron cuantiosos.

El presidente del Parlamento dijo que en La Guaira se habilitaron 15 grandes refugios y otros de menor tamaño en escuelas.

La Guaira, la región más afectada, es una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.