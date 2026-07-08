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Taxista resultó herido al caer un árbol sobre su auto en pleno centro de Rosario

El accidente sucedió este miércoles en Zeballos al 1300. La caída del árbol se habría producido por una excavación de Aguas Santafesinas

8 de julio 2026 · 11:18hs
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El taxi destruido por la caída de un árbol. Fue este miércoles en Zeballos al 1300

Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

El taxi destruido por la caída de un árbol. Fue este miércoles en Zeballos al 1300
El árbol caído en Zeballos al 1300

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

El árbol caído en Zeballos al 1300, donde se realizan trabajos de Aguas Santafesina

Un taxista de 32 años sufrió heridas cuando el auto que conducía recibió el impacto de un árbol que cayó sobre la calle. El accidente sucedió este miércoles, poco antes de las 9.30, en Zeballos al 1300, en pleno centro de Rosario.

Fuentes oficiales señalaron que todo sucedió cuando el vehículo circulaba por Zeballos y poco antes de llegar al cruce con Corrientes, frente a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, se produjo la caída de un árbol.

Según las primeras informaciones, producto del golpe el taxista Federico B., de 32 años sufrió heridas.

Por qué cayó el árbol

Los voceros aclararon que el chofer estaba solo. Tras el accidente acudieron al lugar personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias y de la Central de Operaciones de Emergencias.

>> Leer más: Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente

Según las primeras informaciones obtenidas en el lugar por Telefé Rosario, el árbol que cayó estaba sobre la vereda frente a la UTN, donde desde ayer trabajaban operarios de la empresa Aguas Santafesinas.

Esta mañana, no se sabía bien si se produjo una fuga de agua que debilitó la base del árbol o si alguno de los trabajadores cortó accidentalmente las raíces. Lo cierto es que la planta se fue reclinando hacia la calle y terminó aplastando a un taxi que justo pasaba por allí.

El chofer fue asistido por médicos del Sies, y según trascendió sufrió heridas leves. Personal médico que trabajó en el lugar confirmó que "el taxista sufrió traumatismo a nivel frontal y dorsal, pero estaba fuera de peligro, no había perdido el conocimiento y estaba lúcido y orientado. Sin embargo, y por precaución, será trasladado al sanatorio que le corresponde por ART por realizar estudios más específicos".

El tránsito en Zeballos al 1300 permanecía cortado mientras operarios de la Central de Emergencias y Protección Civil trabajaban para retirar el árbol del auto y liberar la calzada.

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