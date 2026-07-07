La Capital | La Ciudad | situación de calle

Estiman que ya hay hasta 1.000 personas en situación de calle en Rosario

El municipio recibió 1.500 pedidos de ayuda en el último mes, lo que representa un incremento del 60%. Alta ocupación en refugios y también en espacios comunitarios. Una demanda que no para de crecer

7 de julio 2026 · 09:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Desde la Iglesia mostraron preocupación por el aumento de personas que acuden a instituciones religiosas en busca de ayuda.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Desde la Iglesia mostraron preocupación por el aumento de personas que acuden a instituciones religiosas en busca de ayuda.

La ola de frío que atraviesa Rosario obligó a reforzar durante el fin de semana los operativos de asistencia para personas en situación de calle. Pero detrás del termómetro bajo cero aparece una problemática que, según reconocen desde el municipio, viene creciendo desde hace meses: la ciudad estima que actualmente hay entre 900 y 1.000 personas en situación de calle, una cifra que incluye tanto a quienes permanecen de manera permanente en el espacio público como a quienes pasan gran parte del día allí buscando ingresos para subsistir.

El dato fue aportado por el subsecretario de Abordajes Integrales, Gabriel Pereyra, quien explicó que se trata de un número dinámico porque la realidad cambia diariamente. En ese universo también aparecen personas que todavía conservan una vivienda, pero que pasan la mayor parte de la jornada en la calle para conseguir recursos y son detectadas por los equipos municipales.

Aumentaron un 60% los pedidos de ayuda

Uno de los indicadores que refleja ese crecimiento es la cantidad de avisos que recibe el municipio. Durante el último mes ingresaron alrededor de 1.500 pedidos de ayuda de vecinos, un 60% más que en mayo de 2025, para alertar sobre personas que necesitan asistencia.

Cada uno de esos avisos activa el trabajo de los operadores de calle, que recorren la ciudad junto a equipos municipales y provinciales para ofrecer ayuda, evaluar cada situación y gestionar, cuando la persona lo acepta, el ingreso a alguno de los refugios.

>> Leer más: Rosario prevé un 40 % más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Desde la Municipalidad de Rosario sostienen que la demanda viene aumentando de manera sostenida desde principios de año y atribuyen ese fenómeno a distintos factores, entre ellos las secuelas sociales de la pandemia, como problemas de salud mental, consumos problemáticos y situaciones de aislamiento, y el deterioro de la economía de muchas familias.

Según explicó Pereyra, cada vez aparecen más personas que hasta hace poco podían sostener un alquiler o una habitación y hoy ya no logran hacerlo.

Refugios con alta ocupación

El incremento de la demanda también impacta sobre la red de alojamiento. Desde el municipio reconocen que trabajan prácticamente al límite de la capacidad disponible, aunque diariamente reorganizan las plazas para poder recibir nuevos ingresos.

Actualmente funcionan los refugios Grandoli, Felipe Moré, Punto Sudoeste y Hostal Grandoli, además de los espacios administrados por Cáritas y Sol de Noche.

>> Leer más: Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle

Sin embargo, no todas las personas aceptan ingresar. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano explican que los refugios cuentan con normas de convivencia que muchas veces llevan a que algunos rechacen el alojamiento.

La intención, aseguran, es que esos espacios funcionen como lugares transitorios desde los cuales las personas puedan comenzar un proceso de revinculación con su entorno y recuperar autonomía.

"Recibimos más personas que años anteriores"

El crecimiento de la demanda también se refleja en los espacios comunitarios que trabajan todos los días con personas en situación de calle. En el Centro de Día y Refugio Madre Teresa de Lourdes, ubicado en Montevideo 2880, aseguran que este invierno reciben más personas que en años anteriores, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

El refugio funciona de lunes a viernes desde las 8.30 y ofrece desayuno, duchas, lavado de ropa, un espacio para guardar pertenencias y talleres de acompañamiento psicológico, arte, herrería, electricidad y sublimación. Ahí, además, las tareas cotidianas son compartidas entre voluntarios y quienes asisten al lugar.

"Antes no nos pasaba tanto, pero ahora desde el desayuno ya somos más de veinte personas. El frío hizo que lleguen más temprano porque pasan muy mal la noche en la calle. Acá al menos encuentran una estufa, algo caliente y un lugar donde resguardarse", contaron desde la coordinación del espacio al móvil de Una Tarde+.

Además de la asistencia básica, el refugio impulsa proyectos de inclusión social y laboral. Uno de ellos busca reciclar plástico PET para transformarlo en materia prima y generar una fuente de ingresos para quienes participan de la iniciativa.

En paralelo, los talleres de arte ocupan un lugar central. "Tratamos de que la cabeza esté ocupada en otra cosa", explicaron las coordinadoras, que desde hace tres años desarrollan junto a los asistentes el proyecto "La calle no me define".

Uno de los participantes resumió el valor que tiene ese espacio en medio de la rutina de la calle: "Esto nos ayuda a pensar un poquito menos en los problemas. Salir afuera y enfrentar todo lo que implica vivir en situación de calle es muy complicado. Acá podemos despejar la mente y estar un poco más tranquilos".

Desde el refugio también lanzaron un pedido de colaboración a la comunidad. Necesitan principalmente ropa de abrigo para hombres, frazadas y alimentos para el desayuno, ya que la cantidad de personas que asisten aumentó en las últimas semanas.

El operativo especial por el frío

Frente a las temperaturas bajo cero registradas durante el fin de semana, la Municipalidad y el gobierno provincial desplegaron un operativo especial en el marco del Operativo Invierno 2026.

Entre el sábado y el domingo, desde las 19, se distribuyeron 800 viandas calientes, frazadas y kits de invierno en Plaza Sarmiento, la Plaza Cultural Roberto Fontanarrosa y la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, tres de los puntos donde habitualmente se concentra una mayor cantidad de personas para recibir asistencia.

Del operativo participaron la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, la Secretaría de Protección Civil, Bomberos Voluntarios de Rosario y distintas organizaciones sociales que integran la red de asistencia de la ciudad.

Habrá nuevos espacios de capacitación para personas en situación de calle

Habrá nuevos espacios de capacitación para personas en situación de calle

Los puntos fueron definidos a partir del relevamiento que realizan diariamente los equipos municipales junto con la Organización de Excombatientes de Malvinas, que también participa de las recorridas y de la distribución de alimentos.

Noticias relacionadas
Rosario lleva bibliotecas a los refugios para personas en situación de calle.

Los refugios de Rosario suman bibliotecas para personas en situación de calle

En busca de voluntarios. Con su tarea solidaria, el micro solidario sale todos los miércoles desde Oroño y Pellegrini

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle

Una persona en situación de calle fue encontrada muerta este lunes en cercanías del Parque España

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca del Parque España

La Municipalidad quiere tener la costanera norte renovada a fin de año.

Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral

Ver comentarios

Las más leídas

Apartaron a dos policías por robar u$s 1.500 durante un control de tránsito

Apartaron a dos policías por robar u$s 1.500 durante un control de tránsito

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

Newells quiere a un conocido de Frank Kudelka y preguntó por un nueve uruguayo

Newell's quiere a un conocido de Frank Kudelka y preguntó por un nueve uruguayo

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero

Lo último

El gol más tonto del Mundial: el insólito error del arquero de Estados Unidos ante Bélgica

El gol más tonto del Mundial: el insólito error del arquero de Estados Unidos ante Bélgica

Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral

Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral

Los elogios de Matt Damon a Lionel Messi en pleno Mundial: Es un héroe en mi casa

Los elogios de Matt Damon a Lionel Messi en pleno Mundial: "Es un héroe en mi casa"

En vivo: Argentina juega el pasaje a cuartos de final ante Egipto en Atlanta

La selección argentina de Lionel Scaloni y Leo Messi juega los octavos de final frente a Egipto, en Atlanta. Seguilo en vivo por La Capital.

En vivo: Argentina juega el pasaje a cuartos de final ante Egipto en Atlanta
Ya se definió el operador del nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Ya se definió el operador del nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe

Estiman que ya hay hasta 1.000 personas en situación de calle en Rosario
La Ciudad

Estiman que ya hay hasta 1.000 personas en situación de calle en Rosario

Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral
La Ciudad

Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral

Averiguación de paradadero: buscan a un hombre que se fue de su casa en bicicleta
La ciudad

Averiguación de paradadero: buscan a un hombre que se fue de su casa en bicicleta

Detenidos por intento de estafa con trasferencia bancaria apócrifa
Policiales

Detenidos por intento de estafa con trasferencia bancaria apócrifa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Apartaron a dos policías por robar u$s 1.500 durante un control de tránsito

Apartaron a dos policías por robar u$s 1.500 durante un control de tránsito

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

Newells quiere a un conocido de Frank Kudelka y preguntó por un nueve uruguayo

Newell's quiere a un conocido de Frank Kudelka y preguntó por un nueve uruguayo

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero

Un instructor se suicidó arrojándose de un avión que su alumna logró aterrizar

Un instructor se suicidó arrojándose de un avión que su alumna logró aterrizar

Ovación
El gol más tonto del Mundial: el insólito error del arquero de Estados Unidos ante Bélgica
Ovación

El gol más tonto del Mundial: el insólito error del arquero de Estados Unidos ante Bélgica

El gol más tonto del Mundial: el insólito error del arquero de Estados Unidos ante Bélgica

El gol más tonto del Mundial: el insólito error del arquero de Estados Unidos ante Bélgica

Newells cosechó su primer triunfo de la pretemporada en el ensayo con Vélez

Newell's cosechó su primer triunfo de la pretemporada en el ensayo con Vélez

Rugby: Los Pumitas cayeron con Inglaterra y se quedan sin semifinal en el Mundial Juvenil de Georgia

Rugby: Los Pumitas cayeron con Inglaterra y se quedan sin semifinal en el Mundial Juvenil de Georgia

Policiales
Condenado por microtráfico rechazó la libertad condicional y pidió seguir tras las rejas
Policiales

Condenado por microtráfico rechazó la libertad condicional y pidió seguir tras las rejas

Una escuela de Villa Gobernador Gálvez fue usada para enviar amenazas mafiosas

Una escuela de Villa Gobernador Gálvez fue usada para enviar amenazas mafiosas

Detenidos por intento de estafa con trasferencia bancaria apócrifa

Detenidos por intento de estafa con trasferencia bancaria apócrifa

Le robaron la bicicleta en zona sur y lo internaron con una fractura por un balazo

Le robaron la bicicleta en zona sur y lo internaron con una fractura por un balazo

La Ciudad
Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral
La Ciudad

Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral

Ya se definió el operador del nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe

Ya se definió el operador del nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe

Averiguación de paradadero: buscan a un hombre que se fue de su casa en bicicleta

Averiguación de paradadero: buscan a un hombre que se fue de su casa en bicicleta

Estiman que ya hay hasta 1.000 personas en situación de calle en Rosario

Estiman que ya hay hasta 1.000 personas en situación de calle en Rosario

Rescatistas santafesinos ya trabajan en Venezuela: cómo fue el primer operativo
La Región

Rescatistas santafesinos ya trabajan en Venezuela: cómo fue el primer operativo

Triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control
La Ciudad

Triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control

Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores
Policiales

Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores

Un instructor se suicidó arrojándose de un avión que su alumna logró aterrizar
Información General

Un instructor se suicidó arrojándose de un avión que su alumna logró aterrizar

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas
Salud

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Ranking 0 km: los 10 autos automáticos más baratos de Argentina
Información General

Ranking 0 km: los 10 autos automáticos más baratos de Argentina

Murió el youtuber Chatterbox en un choque frontal en Pehuajó
Información General

Murió el youtuber Chatterbox en un choque frontal en Pehuajó

Apartaron a dos policías por robar u$s 1.500 durante un control de tránsito
Policiales

Apartaron a dos policías por robar u$s 1.500 durante un control de tránsito

¿Qué pasa con el feriado del jueves 9 de julio y cómo se trabaja el viernes 10?
Información General

¿Qué pasa con el feriado del jueves 9 de julio y cómo se trabaja el viernes 10?

Certificado médico digital en Santa Fe: cómo sacarlo y qué validez tiene el de papel
La Ciudad

Certificado médico digital en Santa Fe: cómo sacarlo y qué validez tiene el de papel

Venezuela: la colecta en Rosario reunió 3 toneladas de medicamentos e insumos
La Ciudad

Venezuela: la colecta en Rosario reunió 3 toneladas de medicamentos e insumos

Una fraternidad rebelde desafía al Vaticano desde Suiza, Argentina e Italia
Información General

Una fraternidad rebelde desafía al Vaticano desde Suiza, Argentina e Italia

Petro desconoce a De la Espriella como presidente electo de Colombia
El Mundo

Petro desconoce a De la Espriella como presidente electo de Colombia

El nene de 2 años baleado en Tablada está bien: la lesión fue superficial
Policiales

El nene de 2 años baleado en Tablada está bien: la lesión fue superficial

Chale: El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte
La Ciudad

Chale: "El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte"

Un policía de franco baleó a un ladrón que entró a robar a su casa
Policiales

Un policía de franco baleó a un ladrón que entró a robar a su casa

Muerte de Gastón Montenegro: enterrado y con señales de violencia
Policiales

Muerte de Gastón Montenegro: enterrado y con señales de violencia

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?
La Ciudad

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Ola de frío: refuerzan la asistencia a personas en situación de calle
La Ciudad

Ola de frío: refuerzan la asistencia a personas en situación de calle

Venezuela: brigadistas de Santa Fe comenzaron sus tareas en La Guaira
La Región

Venezuela: brigadistas de Santa Fe comenzaron sus tareas en La Guaira