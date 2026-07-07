La Fifa investiga a un hincha argentino por racismo contra el influencer IShowSpeed Un video muestra los insultos y gestos contra el influencer durante el partido con Cabo Verde 7 de julio 2026 · 20:43hs

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) anunció que inició una investigación por los presuntos gestos racistas que un hincha argentino le hizo al influencer IShowSpeed durante el partido en que la selección que conduce Lionel Scaloni derrotó a Cabo Verde.

Speed, el fanático más famoso de Cristiano Ronaldo en internet, estuvo presente en el partido entre Argentina y Cabo Verde, luego de cerrar un acuerdo con Fifa para retransmitir por streaming y reaccionar en algunos partidos del Mundial 2026. Los hinchas argentinos no le perdonan que el influencer opine que CR7 es mejor que Lionel Messi, y en un video se ve a un grupo desde la tribuna insultando y haciendo gestos dirigidos a Speed.

Argentino fazendo gesto racista "macaco" para o influenciador americano IShowSpeed, o Speed, após a classificação da Seleção Argentina para quartas de final da Copa.



Speed/live pic.twitter.com/xaDnhJ4WQi — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 7, 2026 Entre los hinchas que se burlaron de Speed había algunos con casacas de la selección argentina y uno con la camiseta de Rosario Central.

"Fifa tuvo conocimiento de un incidente que involucró a un aficionado y Speed en el Estadio de Miami durante el partido entre Argentina y Cabo Verde el 3 de julio de 2026 e inició de inmediato una investigación", anunció en un comunicado la entidad madre del fútbol.

El anuncio de Fifa añadió que el Mundial "es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquier persona que actúe de manera que socave estos valores no es bienvenida en nuestro deporte".