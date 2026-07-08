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Plan de Calles: qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno

El municipio intensificará las obras durante julio para aprovechar la menor circulación. Intervendrá 70 cuadras en diferentes puntos de la ciudad

8 de julio 2026 · 12:50hs
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Plan de Calles: en julio el municipio intensifica los trabajos de repavimentación

Plan de Calles: en julio el municipio intensifica los trabajos de repavimentación

Con menos autos circulando por el receso escolar, Rosario volverá a convertir las vacaciones de invierno en una ventana para avanzar con las obras viales. Durante todo julio, la Municipalidad intensificará el Plan de Calles con trabajos de repavimentación, bacheo y reconstrucción que alcanzarán 70 cuadras y 8.500 metros lineales de calzada en distintos puntos de la ciudad.

El operativo fue presentado por el intendente Pablo Javkin, quien explicó que la estrategia busca intervenir las arterias de mayor circulación cuando el tránsito disminuye para reducir el impacto sobre vecinos y transporte público.

"Nuestra prioridad este año, entre todas las obras, son las calles. Decidimos invertir un 30% más en mantenimiento vial, tanto en tareas de sellado de juntas como de bacheo y reconstrucción", sostuvo el mandatario durante una recorrida en la intersección de 27 de Febrero y Mitre, donde comenzaron los trabajos.

Qué avenidas serán repavimentadas

Una de las principales intervenciones del Plan de Calles Invierno 2026 se realizará sobre avenida 27 de Febrero, entre San Martín y Entre Ríos, donde se reconstruirán ocho cuadras en ambas manos.

Las tareas comenzaron este martes en el tramo comprendido entre Entre Ríos y Mitre, sobre la mano sur.

Además, se repavimentarán cuatro cuadras de avenida Pellegrini, entre Entre Ríos y Sarmiento, también en ambos sentidos de circulación.

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Otro de los corredores que será intervenido es Ovidio Lagos, entre Pellegrini y Rivadavia, donde se ejecutará un plan de bacheo integral a lo largo de 19 cuadras, uno de los sectores con mayor circulación vehicular y del transporte público.

Los barrios donde habrá obras

El operativo también llegará a distintos barrios con intervenciones integrales.

En Lourdes, las tareas comprenderán doce cuadras dentro del sector delimitado por Francia, Pellegrini, Santa Fe y bulevar Oroño.

En 7 de Septiembre se trabajará sobre quince cuadras distribuidas en distintos sectores del barrio, mientras que en Tío Rolo y Puente Gallego también se intervendrán otras quince cuadras dentro del área comprendida entre Batlle y Ordóñez, Ovidio Lagos y el arroyo Saladillo.

Javkin destacó que estos sectores fueron priorizados por la importante circulación de colectivos urbanos y por la necesidad de mejorar calles utilizadas diariamente por los vecinos.

También habrá obras en cruces ferroviarios

El cronograma de julio incluye además la reconstrucción de los cruces ferroviarios de:

  • Eva Perón y Felipe Moré.
  • Mendoza y Felipe Moré.

En paralelo, se realizarán trabajos de sellado de juntas en el sector comprendido entre Ovidio Lagos, Francia, Presidente Perón y 27 de Febrero, una tarea preventiva que permite prolongar la vida útil del pavimento.

Una inversión récord para el mantenimiento vial

Según informó el municipio, el Plan de Calles 2026 prevé una inversión cercana a 95.000 millones de pesos, un presupuesto que representa un incremento del 30% respecto del año pasado.

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Las obras de julio se suman a las realizadas durante el denominado Plan de Verano, cuando se aprovecharon las vacaciones estivales para intervenir corredores de alto tránsito como avenida Pellegrini, 27 de Febrero, Oroño, Salta, San Lorenzo, Santa Fe y el entorno de la Terminal de Ómnibus.

Actualmente también continúan trabajos sobre Buenos Aires, entre bulevar Seguí y 27 de Febrero; Necochea, entre Biedma y bulevar Seguí; Humberto Primo, entre Nueva York y Avellaneda; y Ovidio Lagos, entre Saavedra y bulevar Seguí.

Desde el municipio señalaron que el objetivo del plan es mejorar la circulación, fortalecer la conectividad entre barrios y optimizar las condiciones de seguridad vial en una red de calles que soporta buena parte del tránsito diario de Rosario.

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