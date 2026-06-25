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Terremoto en Venezuela: por qué ocurrió y qué región argentina es similar a la zona de desastre

Las próximas horas serán cruciales para determinar la cantidad de víctimas fatales, que depende, en su mayoría, de la respuesta del sistema sanitario

25 de junio 2026 · 11:53hs
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Una serie de edificios

Una serie de edificios, totalmente destruidos tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela este miércoles.

El doble terremoto que sacudió a Venezuela este miércoles (uno de 7,5 grados en la escala de Richter, seguido por otro de 7,5 grados) abrió una serie de interrogantes que no se circunscriben sólo a cuándo podrá comenzar la reconstrucción de la zona central del país, principal afectada por el desastre, sino a cómo se originó el fenómeno.

En principio, periodistas locales remarcaron que es una de las peores tragedias en el país en las últimas décadas y geólogos precisaron que fue el movimiento telúrico más potente de los últimos cien años en Venezuela.

Los especialistas en la materia coinciden en que el país se encuentra en una zona que puede sufrir sismos y terremotos, pero algunos consideran que las próximas horas serán determinantes respecto a la cantidad de víctimas fatales porque de ello depende la respuesta del sistema sanitario y las eventuales ayudas humanitarias que reciba el país caribeño. Además, anticiparon que hay una región de Argentina emplazada sobre una conformación de placas tectónicas similar a la de la zona de desastre en Venezuela.

>> Leer más: Terremotos en Venezuela: ofrecen ayuda a los argentinos que fueron afectados

No se puede predecir un terremoto

Eventos como un terremoto no se pueden predecir, aseguró Andrés Folguera, geólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en diálogo con "El primero de la mañana", de LT8. Sin embargo, "se pueden minimizar sensiblemente las muertes con estándares antisísmicos".

"No se puede predecir (un terremoto) con antelación de horas o días, pero la ciencia permite determinar el lugar (donde puede ocurrir). El gran déficit de Caracas y de Venezuela, por el deterioro económico de las últimas décadas, son las construcciones antisísmicas", explicó.

Folguera detalló que el fenómeno que sacudió al norte de Sudamérica y parte del Caribe (las derivaciones se sintieron en Colombia, Aruba, Curazao, Bonaire y Trinidad y Tobago) se compuso de dos terremotos, que tuvieron un intervalo de 40 segundos entre uno y otro. Uno dañó las infraestructuras en la zona central de Venezuela, mientras que el siguiente terminó de consumar el desastre.

Víctimas fatales

Consultado sobre si se pueden hacer estimaciones de las víctimas fatales para estos casos, Folguera afirmó que este episodio se debe comparar con "casos conocidos, con fallas parecidas, magnitudes parecidas y Estados parecidos". En ese sentido, citó a los terremotos de Haití, en 2010, en el que murieron 300 mil personas. También el que ocurrió en Turquía en 2023, que también afectó a Siria y en el que fallecieron más de 50 mil personas.

"Podemos esperar decenas de miles de víctimas. Hay un momento crítico porque gran parte de las muertes ocurren durante las horas y días posteriores al sismo por deficiencias del sistema sanitario", explicó el geólogo.

Y sumó: "Va a depender mucho (la respuesta) de la ayuda humanitaria que reciba Venezuela y cómo se instrumente en las próximas horas".

Por qué ocurren los terremotos

La magnitud del doble terremoto en Venezuela es importante y se trata del mayor grado que ese tipo de fenómeno puede alcanzar en esa zona, según Eduardo Malagnino, geólogo y docente de la UBA.

"En esta zona, hay una placa oceánica que, en parte, también es continental. La parte continental es parte de Centroamérica y la parte océanica se extiende hacia el esta, hasta las Antillas. Está dividida por dos fallas transcurrentes —movimientos laterales entre una placa tectónica y otra—, una de ellas pasa por Caracas", explicó el geólogo.

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En detalle, indicó que la Tierra está separada en placas rígidas y que se mueven entre sí. En una zona sísmica, las rocas subterráneas "juntan energía potencial y elástica, por lo que es muy probable que cuando pase un tiempo prolongado, esa energía provoque que la roca se rompa y ahí se produzca el sismo".

"Tenés dos bloques de roca que están en contacto y se van separando, pero es una separación lenta. En la zona donde ocurrió el terremoto hay una falla de desplazamiento lateral, en donde hay una tasa de movimiento anual de 2 centímetros. Esa energía elástica que va absorbiendo la roca hace que se deforme sin romperse. Pero la roca tiene cierta elasticidad que se vence a lo largo del tiempo. Al romperse la roca, se produce el sismo", explicó a TN, para resaltar que se pueden hacer monitoreos previos de microsismos para evaluar si hay proximidad a un evento superior, pero que no se puede prevenir de antemano.

En tanto, señaló que el terremoto que también ocurrió en Japón casi en simultáneo al de Venezuela no puede relacionarse con el fenómeno en el norte sudamericano: "Esta placa se movió en este sector pero es independiente de las que hay en Japón. Es imposible que el movimiento acá haya disparado el terremoto allá".

>> Leer más: Devastador sismo en Venezuela en imágenes

Un lugar similar en Argentina

Las placas océanicas que están en la costa de Venezuela se dividen por dos fallas transcurrentes, por lo que Malagnino señaló que se tratan de "placas mixtas". Y citó que en Argentina hay un territorio que está emplazado sobre un lugar muy parecido.

"Tenemos una cultura sísmica en Mendoza y San Juan porque hubo un sismo que destruyó la ciudad de San Juan en 1944, pero en Tierra del Fuego tenemos una situación similar a esta placa del Caribe", precisó el geólogo. Y explicó: "La placa de Scotia es en parte océanica y en parte continental —esta última incluye todo el sur de la provincia—. En la década del 40 hubo un sismo en Ushuaia que fue similar en magnitud al que destruyó a la ciudad de San Juan. Lo que ocurrió en ese momento es que no había nada, sólo una base naval".

"Si en Ushuaia ocurriera ahora un sismo como ese, gran parte de la ciudad colapsaría porque no tiene es esta especie de memoria social de que es un lugar sismícamente peligroso. Buena parte de la ciudad fue construida arriba de terrenos que, ante un sismo, tiene una condición tixotrópica —material sólido que se transforma en fluido al ser sometido a presión— y hace colapsar cualquier estructura que esté por encima", concluyó.

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