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Pullaro no le da la "foto institucional" a Milei en Tucumán pero se reúne con Santilli

El gobernador santafesino no asistirá al acto del 9 de julio con el presidente. Este miércoles se reúne con el jefe de Gabinete en un vínculo netamente de agenda

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

8 de julio 2026 · 10:33hs
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Pullaro no va a Tucumán este 9 de julio. 

Pullaro no va a Tucumán este 9 de julio. 

En vísperas de una nueva celebración del Día de la Independencia, el escenario político nacional vuelve a centrar su atención en Tucumán. Mientras el presidente Javier Milei se prepara para encabezar la tradicional vigilia en la Casa Histórica buscando una "foto institucional" con mandatarios provinciales, se ha confirmado la ausencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Sin embargo, como adelantó La Capital, en el transcurso de la mañana el gobernador se reunirá con el Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, para avanzar en una clave agenda para Santa Fe. "Va a reclamar la deuda previsional y la ejecución de las obras en rutas nacionales", explican en la Casa Gris. Se suma el traspaso de la A012.

La ausencia de Pullaro marca un contraste con su postura anterior, dado que sí estuvo presente en la Casa de Tucumán en 2024 durante las conversaciones sobre el Pacto de Mayo. Este nuevo faltazo, más la concreción de la reunión con Santilli, no parecen ser hechos aislados, sino parte de una estrategia de equilibrio político.

Pullaro sin Milei pero con Santilli

El gobernador santafesino busca no ser un opositor tajante al gobierno nacional, pero tampoco quiere convertirse en un aliado político incondicional como empieza a reconfigurarse el tablero con una docena de gobernadores que demostraron cercanía al gobierno.

Esta conducta ya se había manifestado la semana pasada, cuando Pullaro también se ausentó de la asunción del propio Santilli. Con esta postura, el mandatario santafesino marca una distancia prudencial de la administración central, priorizando su propia agenda territorial y negociando mano a mano con el exministro del Interior.

Así, trata de reducir el vínculo cercano a las cuestiones de agenda sin darle lugar a interpretaciones políticas o electorales.

Desde la Casa Rosada han sido enfáticos al señalar que la organización y las invitaciones formales corrieron por cuenta de la provincia de Tucumán. El área de Ceremonial tucumana confirmó que se invitó a todos los gobernadores, pero aclararon que la asistencia está sujeta a las agendas de cada distrito, ya que muchos mandatarios optan por encabezar sus propios actos patrios en sus provincias.

A pesar de que el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, ha realizado gestiones personales y "algunos llamados" para convocar a gobernadores aliados, el listado de asistentes para la medianoche del 9 de julio sigue siendo un "listado en construcción".

El oficialismo reconoce que la imagen final de la vigilia en los primeros minutos del 9 de julio tendrá una fuerte carga simbólica y política, similar a lo ocurrido recientemente en el Salón Blanco con la presencia de 13 gobernadores en respaldo al gabinete nacional.

Mientras la logística se ajusta entre los funcionarios de Presidencia y la gobernación de Tucumán para recibir al ARG-01 este miércoles por la noche, la ausencia confirmada de Pullaro resalta las tensiones y los matices que persisten en la relación entre el Ejecutivo nacional y las provincias.

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