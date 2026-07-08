Día de la Independencia: cómo funcionarán los servicios municipales este fin de semana extralargo

Se garantizan guardias mínimas en salud y la recolección de residuos operará con normalidad, al igual que Mi bici tu bici

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Cómo funcionará la recolección de residuos y otros servicios esenciales durante el finde extralargo.

La Municipalidad de Rosario comunicó el funcionamiento de los servicios durante este fin de semana extralargo, que contempla el feriado nacional inamovible por el Día de la Independencia el jueves 9 de julio y se extiende al viernes 10, establecido como día no laborable con fines turísticos.

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Por su parte, el Sies (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

►Áreas descentralizadas

Los centros municipales de Distrito no atenderán al público. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

►Recolección de residuos

Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionarán con normalidad. Igualmente, se solicita a vecinas y vecinos sacarlos de 19:00 a 21:00 con el fin de mantener la limpieza de contenedores, evitar malos olores y desbordes.

►Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7:00 a 18:00. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

►Transporte urbano de pasajeros

Los cuadros horarios del TUP serán acordes a día festivo el jueves 9, al igual que el domingo 12, en tanto el viernes 10 funcionará con frecuencia de medio festivo, esquema que se repite el sábado 11 de julio.

►Taxis y remises

El cronograma de funcionamiento de taxis y remises se desarrollará con normalidad.

►Centro de Atención al Usuario y Unidad de Gestión Sube

Permanecerá abierto jueves, viernes, sábado y domingo el centro ubicado en la Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) de 8 a 19.30.

>>Leer más: El viernes 10 de julio, ¿es feriado o día no laborable?

►Estacionamiento medido

Jueves 09: no estará en funcionamiento.

Viernes 10: funcionará con normalidad de 9 a 20

Sábado 11: se mantiene el horario habitual de 09 a 12.

►Carriles exclusivos

Sin funcionamiento jueves 9 y viernes 10 de julio. Cabe aclarar que sí lo hará el correspondiente a Metrobus en la zona norte.

►Mi bici tu bici

El funcionamiento del sistema de bicicletas públicas estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas.

Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

►Balneario La Florida

El Balneario La Florida permanecerá abierto los cuatro días (jueves 9, viernes 10, sábado 11, domingo 12) con normalidad, en el horario de 9 a 19. Se recuerda que pueden ingresar mascotas.