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La final del Mundial 2026 tendrá un show de entretiempo con Madonna, Justin Bieber y Shakira

El partido del 19 de julio tendrá un show de entretiempo organizado por la Fifa que durará once minutos

8 de julio 2026 · 18:50hs
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Madonna

Madonna, Justin Bieber y Shakira formarán parte dle show de entretiempo de la final del Mundial

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya empezó y la definición del torneo tendrá un condimento nunca antes visto. El partido, que se jugará el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York-Nueva Jersey, será el primero en la historia de la Copa del Mundo en contar con un show musical durante el entretiempo.

La propuesta, impulsada por la FIFA, sigue el modelo de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos. Tal como ocurre cada año en el Super Bowl, la final de la NFL, el partido contará con un espectáculo protagonizado por reconocidas figuras de la música internacional.

En las últimas horas, el cantante estadounidense Justin Bieber confirmó que será uno de los artistas que participará del show. Será su segunda presentación del año, luego de su regreso a los escenarios en el festival Coachella, donde volvió a cantar en vivo tras cuatro años alejado de los conciertos.

El show tendrá una duración de unos 11 minutos, sumado a los 20 minutos para el armado y desarmado del escenario. Así, el entretiempo de la final superará los 15 minutos reglamentarios.

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Qué artistas darán el show del entretiempo

Justin Bieber no será el único protagonista del show del entretiempo de la final del Mundial 2026. A través de sus redes sociales, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el cantante canadiense compartirá escenario con Madonna, Shakira y la banda surcoreana BTS.

La presentación también tendrá un fin solidario. Servirá para respaldar el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y a la práctica del fútbol de niños del mundo.

Además, el espectáculo contará con la participación de la banda británica Coldplay, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy y el coro escolar PS22.

Estamos orgullosos de tener a Justin Bieber unirse a Madonna, Shakira y BTS para co-encabezar el show final de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en apoyo del Fondo de Educación Ciudadana Global de la Fifa y nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades de fútbol para los niños de todo el mundo”, expresaron desde la Fifa.

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