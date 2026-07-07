Ola polar: ¿es normal que la tos dure tanto después de una virosis?

Hay personas que continúan con ese síntoma por dos semanas o más. Cuándo es necesario volver a hacer una consulta con el médico

A veces la tos sigue incluso cuando el resto de los síntomas de un virus ya se fueron. Cuándo hay que preocuparse.

La tos que no se va rápidamente después de una virosis se denomina postinfecciosa. Es una tos seca y persistente que queda, justamente, tras superar un cuadro respiratorio. Suele afectar hasta a un 25 por ciento de los pacientes y puede durar varias semanas. ¿Por qué ocurre? ¿Cuándo es necesario consultar a un especialista? Hay que tener en cuenta que las vías respiratorias, en ciertos casos, permanecen inflamadas y muy sensibles al aire frío o al ejercicio luego de un proceso viral, explican los expertos.

En la última semana de junio, en Rosario, las consultas en guardias y consultorios se estabilizaron en cuanto a cantidad. subieron un poco más en los servicios domiciliarios. Los picos de demanda se dieron en mayo y principios del mes pasado. Y ahora se espera con atención qué pasará luego de esta ola polar. El virus que más circula en Rosario en este momento es la gripe A (cepa H3N2), seguido por otros como los rinovirus, adenovirus y sincicial respiratorio.

Para evitar los contagios las recomendaciones son las mismas: lavarse las manos seguido, airear los ambientes, alimentarse y dormir bien, evitar estar en lugares cerrados con personas con síntomas y tener las vacunas al día, en especial quienes están en grupos de riesgo.

Por qué no se va la tos después de una virosis

Una de las preocupaciones de los pacientes que han pasado una virosis suele ser la tos que no se va. Personas que hace ya varias semanas que tuvieron fiebre, malestar general, catarro, y siguen tosiendo aunque el resto de los síntomas desaparecieron. Quizá también registran un cansancio poco habitual.

Al respecto, la Sociedad Argentina de Pediatría, aclara que "la tos persistente o crónica es aquella que dura más de 8 semanas en adultos o 4 semanas en niños". Los consensos médicos indican "que no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma. Su tratamiento solo es efectivo cuando el especialista identifica la causa raíz".

El asma, el tabaquismo, la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), una sobreinfección bacteriana y hasta el reflujo (acidez) y goteo "detrás" de ña nariz pueden ser causas a tratar. Por eso, es clave el buen diagnóstico. Si la tos no pasa no hay que automedicarse con jarabes comprados o remedios caseros porque pueden ocultar el verdadero motivo, y se recomienda consultar a un neumonólogo. Mucho más si aparece sangre en la tos, dificultad para respirar o la irritación es muy grande y la tos ni siquiera permite dormir bien.

Tener tos de forma constante puede ser muy agotador. La tos constante puede causar distintos problemas, como interrupción del sueño, dolor de cabeza, mareos, vómitos, sudoración, incontinencia urinaria y hasta síncope en personas más vulnerables como los adultos mayores.