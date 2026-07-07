Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral

El intendente Pablo Javkin anunció que el nuevo espacio recreativo frente al río Paraná será administrado de manera similar a La Florida

Luego de la resolución judicial que reabrió el camino para la reconversión de la costanera norte de Rosario , el municipio ratificó este martes el inicio de las obras adjudicadas hace algo más de un mes. Entre otras cuestiones ligadas a la discusión, el intendente Pablo Javkin anunció que el proyecto contempla el traslado de los árboles de la zona.

"Vamos a hacer de ese lugar, que es un feo lugar, uno mucho mejor" , afirmó el jefe del Palacio de los Leones sobre el área que comprende el sector ubicado al sur de La Florida y la Rambla Catalunya. Asimismo, consideró que Ciudad Futura hizo un "planteo absurdo" cuando solicitó la suspensión provisoria de las reformas en los Tribunales provinciales.

El funcionario concluyó la única discrepancia significativa dentro del debate se refiere a la construcción del parque acuático a la vera del río Paraná. En este sentido, señaló: "A medida que avanzó la discusión, ya no hay tanta diferencia sobre la idea que tenemos de reconstruir la costa norte . Incluso he visto a los que fueron a la Justicia a pedir que no toquemos ni un granito de arena, pidiendo que hagan todo menos la obra".

El titular del Poder Ejecutivo local reiteró que la remodelación respetará el uso del espacio público como criterio principal, así como la protección ambiental. " Vamos a cuidar cada uno de los árboles, que están en un mal lugar porque están encerrados en una cazuela muy pequeña , sobre una superficie impermeabilizada", explicó.

Javkin anticipó que los ejemplares plantados cerca de la avenida Eudoro Carrasco serán reubicados. Al respecto, detalló: "Los vamos a llevar uno por uno al Bosque de los Constituyentes, como corresponde".

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Por otro lado, el intendente puso un ejemplo actual para explicar cómo serán las actividades en ese sector de la zona norte después de la reconversión. "No sé si alguien discute La Florida en esta ciudad. La veo usándose, veo muchos gremios que tienen convenios", comentó.

El exconcejal destacó que el balneario municipal "se usa todo el año" y planteó que en el nuevo espacio "se va a hacer exactamente lo mismo" para habilitarlo. Al respecto, añadió dentro de la comparación: "Hoy se paga una entrada muy económica los sábados y domingos porque si no, no había manera de mantener el lugar".

¿Cuál es el presupuesto para la reconversión de la costa norte?

El proyecto para modificar el sector costero ubicado entre la avenida Puccio y la bajada Escauriza se desarrollará mediante una inversión de 13.735.783.582,50 pesos. La ejecución quedó en manos de una unión transitoria de empresas confirmada por Obring SA y De Paoli y Trosce Constructora SRL.

El parque acuático ocupará 2.600 metros cuadrados de La Florida y se abrirá un nuevo paseo público con un mirador terraza frente al Paraná. Además, se construirá una plaza adaptable durante el invierno para mantener un área abierta todo el año.

El complejo recreativo será administrado por la Empresa del Estado Municipal Costanera Rosario, la misma que ya tiene a su cargo el balneario. El objetivo de las autoridades es generar un polo turístico en simultáneo con una mejora de la infraestructura, ya que las obras incluyen la reparación del conducto Piaggio para el tratamiento de residuos cloacales.

Al plan de renovación de veredas se sumarán unos 3.000 metros cuadrados de canteros verdes para reemplazar los taludes de cemento. El municipio pretende ampliar la superficie de la playa pública para ganar 3.450 m² tras la demolición de los bares Mordisco y Paradiso. Otros mil metros cuadrados más se añadirán en la plaza seca ubicada a la altura de la calle Gallo.