El Parque Independencia tendrá una fiesta popular este jueves por el 9 de Julio

Después del acto oficial habrá desfile patrio, muestra de autos antiguos, música en vivo, feria de artesanos y gastronomía, y un cierre que unirá tradición y cultura popular

Rosario vivirá este jueves 9 de julio una jornada festiva para celebrar los 210 años de la independencia argentina con una jornada abierta y gratuita con diversas actividades que comenzarán al mediodía, después del acto oficial previsto para la mañana.

Se desplegará por bulevar Oroño desde 27 de Febrero hasta Cochabamba. Participarán soldados excombatientes de Malvinas, agrupaciones a caballo y diversas agrupaciones gauchas, tales como Toro Zapateador, Alma Chamamecera, El Aromo, Gauchos de Litoral, Irupé, Juntada Chamamecera, Los Garrones y Los Picantes. A su vez, se sumarán autos antiguos de la Federación de Automóviles Contemporáneos Rosario Argentina (Facra).

El escenario principal estará emplazado en bulevar Oroño entre Ponce y Lugones, donde se presentarán artistas locales y nacionales. Allí desplegará su arte el Ballet Rincón de mi Patria, y luego se podrán disfrutar de las actuaciones de Pablito Sánchez El Santalenero, El Cachafaz de la Bailanta, Facundo Suaréz y su Fuerza Tarragosera, Los Gauchos Costeros, y Lorena Bogado + Trío.

En el Parque Independencia habrá una feria de artesanos y de emprendedores que ofrecerán sus productos, así como gastronomía con puestos de tortas asadas y de pastelitos.

Cierre con tradición y cultura popular

El cierre del evento está previsto para alrededor de las 18. Será una celebración para reforzar la identidad nacional y promover el encuentro de toda la comunidad, uniendo la tradición y la cultura popular.

Cortes de tránsito

Este jueves 9 de julio se implementarán cortes y desvíos de tránsito en el Parque de la Independencia y sus alrededores. Las principales restricciones alcanzarán los sectores de buelvar Oroño, avenida Pellegrini, 27 de Febrero, Moreno, Cochabamba, Dante Alighieri, Ovidio Lagos y calles internas del parque como Lugones, Las Palmeras, Ponce, Infante, Lassaga, Morcillo y Lo Valvo. Los cortes comenzarán a las 7 y se extenderán, según el sector y la actividad, hasta las 18.30.