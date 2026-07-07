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Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia

Lo buscaban desde el viernes. Se pidió la activación de los protocolos debúsqueda. La buena noticia llegó este martes al mediodía

7 de julio 2026 · 11:07hs
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Federico Rodríguez tiene 28 años y era buscado desde el viernes

Foto: Fiscalía Regional 2

Federico Rodríguez tiene 28 años y era buscado desde el viernes

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó que encontraron a Federico Rodríguez, de 28 años, quien estaba desaparecido y tenía pedido de paradero.

El joven había sido visto por última vez el viernes pasado cuando se fue de su casa en bicicleta. Ante la falta de noticias en los días siguientes, sus familiares realizaron una denuncia para que la policía activase un protocolo de búsqueda.

Afortunadamente, la buena noticia llegó este martes al mediodía. "La Fiscalia Regional 2 informa que Federico Rodriguez fue hallado en buen estado de salud", se comunicó en un escueto texto a los medios.

>> Leer más: Desaparecidos y asesinados: los casos de jóvenes que encienden una alarma en el Gran Rosario

Cómo aportar datos a búsquedas de paradero

Cualquier ciudadano que posea información sobre el paradero de personas perdidas debe comunicarse a la Central de Emergencias 911 o las redes sociales de la Fiscalía Regional II.

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