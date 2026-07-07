Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó que encontraron a Federico Rodríguez, de 28 años, quien estaba desaparecido y tenía pedido de paradero.
Lo buscaban desde el viernes. Se pidió la activación de los protocolos debúsqueda. La buena noticia llegó este martes al mediodía
La Fiscalía Regional de Rosario confirmó que encontraron a Federico Rodríguez, de 28 años, quien estaba desaparecido y tenía pedido de paradero.
El joven había sido visto por última vez el viernes pasado cuando se fue de su casa en bicicleta. Ante la falta de noticias en los días siguientes, sus familiares realizaron una denuncia para que la policía activase un protocolo de búsqueda.
Afortunadamente, la buena noticia llegó este martes al mediodía. "La Fiscalia Regional 2 informa que Federico Rodriguez fue hallado en buen estado de salud", se comunicó en un escueto texto a los medios.
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Cualquier ciudadano que posea información sobre el paradero de personas perdidas debe comunicarse a la Central de Emergencias 911 o las redes sociales de la Fiscalía Regional II.