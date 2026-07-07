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El presidente electo de Colombia acusa a Petro de intentar un golpe de Estado

Abelardo de la Espriella suspendió el proceso de transición. "Quieren quedarse a como diera lugar en el poder", acusó a la administración saliente

7 de julio 2026 · 19:00hs
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El presidente electo de Colombia acusa a Petro de intentar un golpe de Estado

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, suspendió el proceso de transición de gobierno que llevaba a cabo con la administración del mandatario saliente, Gustavo Petro, quien este lunes desconoció su victoria en las urnas señalando un presunto fraude.

De la Espriella dijo en un video en redes sociales que, al desconocer su victoria, Petro y el excandidato oficialista Iván Cepeda iniciaron un plan para “quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado”.

>> Leer más: Petro desconoce a De la Espriella como presidente electo de Colombia

“Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de Colombia que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”, reclamó De la Espriella, quien pidió a la comunidad internacional vigilar el traspaso de gobierno y a sus votantes “resistencia” hasta el 7 de agosto, cuando tomará posesión del cargo.

Horas antes Petro había publicado en la red social X (ex-Twitter) que aunque algunos le piden “permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones”, no lo hará porque el “mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata”.

La transición de gobierno (empalme, como se la conoce en Colombia) suele ser un trámite formal para recibir a la nueva administración. Sin embargo, el proceso entre Petro y De la Espriella está rodeado de cuestionamientos mutuos.

Denuncias en el "empalme"

El ministro de Hacienda y coordinador del empalme del gobierno de Petro, Germán Ávila, ordenó a su equipo suspender el proceso como una medida recíproca. Reprochó las declaraciones de Carlos Alfonso Lucio, parte del equipo de De la Espriella, quien dijo en entrevista a un medio local que el nuevo gobierno llevaría ante la Justicia los hallazgos del proceso de transición “anticorrupción”.

“El empalme no es una investigación penal, no es un juicio”, aseguró Ávila, quien anunció que realizará una denuncia penal contra Lucio: “No tenemos absolutamente nada que ocultar”.

De la Espriella, apoyado durante la campaña electoral por el presidente estadounidense Donald Trump, aseguró que está dispuesto a “enfrentar, derrotar y castigar” a Petro, por lo que lo hará “pagar en el marco de la ley todos sus delitos”.

Petro instó a la “resistencia civil contra un gobierno ilegítimo”.

Petro fue explícito este lunes al no reconocer la legitimidad de la victoria en las urnas de De la Espriella. “No ganó las elecciones”, dijo sobre el balotaje del 21 de junio contra Cepeda, su aliado político, pese a que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a De la Espriella.

Petro insistió en X en que se gestó un presunto fraude electoral porque los programas informáticos usado en el escrutinio “utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”.

Una misión de observadores de la Unión Europea subrayó la transparencia y eficiencia del proceso de recuento de votos del balotaje. El Centro Carter indicó que el sistema de gestión de resultados fue “confiable, transparente y plenamente trazable”.

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