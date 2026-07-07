Artistas rosarinos realizan el primer mural colectivo en el cementerio El Salvador

La obra, denominada Proyecto Cielo, se está plasmando sobre el paredón que da a avenida Pellegrini, entre Suipacha y Ovidio Lagos

Artistas locales llevan adelante una intervención en uno de los paredones perimetrales del cementerio El Salvador. Se trata de Proyecto Cielo, la primera obra colectiva de muralistas de la ciudad en el marco de los los 170 años de la necrópolis ubicada entre Ovidio Lagos y las avenidas Presidente Perón, Francia y Pellegrini.

La iniciativa tiene como objetivo transformar, embellecer y poner en valor el muro exterior que da a avenida Pellegrini, entre Suipacha y Ovidio Lagos, convirtiéndolo en una imponente galería a cielo abierto. Además de revitalizar el espacio público, integrará el cementerio a los circuitos culturales de la ciudad , a través de una paleta de colores inspirada en el cielo y la naturaleza.

Proyecto Cielo está integrado por las y los artistas Anne Gabillot, Guille Pasquet, Julio Menna, Leo Serial, Leonardo García, Lucía MF, Máximo Notarángelo y Vualá. La obra final estará compuesta por 24 cuerpos o cuadros, de 5 x 5,60 metros.

Anne Gabillot mencionó que, de alguna manera, el proyecto viene plasmándose desde hace años, cuando pasaba por avenida Pellegrini: “Veía las paredes blancas del cementerio y pensaba que se podían pintar como proyecto colectivo”. A su vez, expresó que el mural destacará “ el cielo, la naturaleza y las flores que se ofrecen a los muertos, pero que también son un símbolo de vida ”.

Mientras que Guille Pasquet destacó el patrimonio histórico que tiene El Salvador y la importancia de poder mostrarlo y conocerlo. “Hay mucha gente que no conoce el cementerio. Es un lugar hermoso, con un gran patrimonio y mucha historia, en donde hay visitas guiadas y que ahora lo estamos sacando un poco a la calle”.

Ambas creadoras se refirieron, además, a la paleta de colores usada, que permite fusionar la naturaleza, el cielo y las esculturas que hay dentro del cementerio. “La paleta de colores sirve para unificar nuestros estilos, que son muy variados. De lejos se ve como un gran mural colectivo, pero cuando uno se acerca puede distinguir el estilo de cada uno de nosotros”, comentó Pasquet.

En tanto que Julio Menna valoró el trabajo colectivo de los ocho artistas, que lograron fusionar sus modos y técnicas para cristalizar en el mural “el patrimonio y el valor arquitectónico y escultórico del cementerio”. Y agregó: “Hicimos una fusión entre los estilos y la obra de cada uno”.

“El mural tiene una escala muy imponente para revitalizar este espacio que es muy bello, creo que le cambiará mucho el sentido a este lugar, convirtiéndolo en un sitio nuevo, a metros del parque (de la Independencia). Va a quedar un trabajo muy hermoso y llamativo”, remarcó Menna.

“Esperamos que disfruten estas obras, estamos súper contentas y contentos de estar haciendo esto para nuestra ciudad, nos pone muy felices”, terminó diciendo Gabillot.

Poner en valor los espacios de la ciudad

Antes de la intervención de los artistas, personal de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público llevó a cabo trabajos de limpieza, reparación, reacondicionamiento y pintura del paredón. También se mejoró la iluminación de la fachada y perímetro, se efectuaron tareas de poda y escamonda en el sector y puesta en valor en el interior del cementerio.

Para la realización del mural colectivo «Proyecto Cielo» se cuenta con la participación de las empresas Boyacryl, pinturas arquitectónicas; Rosarpin: fabricante de pinceles, rodillos y accesorios y Zana Viandería.

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La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas de manera conjunta por las secretarías de Ambiente y Espacio Público y de Cultura y Educación para embellecer y poner en valor distintos sectores de la ciudad.

En este marco, se desarrollaron intervenciones artísticas en tres puentes ubicados sobre avenida Circunvalación, a cargo de artistas rosarinos, para transformar dichos espacios en nuevos puntos de referencia de la vida urbana, preservando en cada obra la identidad y singularidad de los barrios donde se emplazan.

En el puente de Juan B. Justo y Circunvalación, de Barrio Jardín (Distrito Noroeste) se plasmó la obra 'Yaguareté', de Julio Menna y María Victoria Rodríguez. En Rivarola y Circunvalación, de Barrio Godoy (Distrito Oeste) se concretó 'Hoja Expandida', de Dimas y Estefanía Moreno. En tanto, en el puente de España y Circunvalación, de Barrio Las Flores Este (Distrito Sudoeste), se llevó adelante 'Piel Urbana Argentina', propuesta de Juan Grandi y Flor Guerrero.