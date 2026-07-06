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Venezuela: brigadistas santafesinos comenzaron sus tareas en una de las zonas más afectadas

Este domingo llegó un equipo de búsqueda y rescate urbano de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios. Los muertos por los terremotos ya son más de 3 mil

6 de julio 2026 · 08:20hs
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Un contingente de 40 bomberos voluntarios santafesinos certificados llegó a Venezuela.

Un contingente de 40 bomberos voluntarios santafesinos certificados llegó a Venezuela.
Las banderas de Argentina y Santa Fe

Las banderas de Argentina y Santa Fe, presentes en el centro de búsqueda y rescate. 
Brigadistas santafesinos llegaron  a Venezuela para sumarse a las tareas que se vienen realizando en las zonas afectadas por los terremotos.

Brigadistas santafesinos llegaron  a Venezuela para sumarse a las tareas que se vienen realizando en las zonas afectadas por los terremotos.

Brigadistas santafesinos llegaron este domingo a Venezuela para sumar su trabajo a las tareas que se vienen realizando en las zonas afectadas por los terremotos registrados la semana pasada, que ya dejaron oficialmente 3342 los muertos y casi 17 mil heridos.

La brigada USAR (por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue: búsqueda y rescate urbano) de la provincia de Santa Fe, integrada por 40 rescatistas especializados, tres perros y ocho toneladas de equipamiento técnico, arribó a las 2 de la madrguada hora local este domingo, es decir las 3 de la mañana hora argentina. Una vez en el lugar, descargaron los equipos técnicos y se trasladaron hacia la base de operaciones montada en un club de fútbol de la ciudad de La Guaira, ubicada 30 kilómetros al norte de Caracas.

Durante la mañana del domingo se reunió toda la delegación y al mediodía se organizó el campamento en la base operativa. “Todo resultó ordenado, no tuvimos inconvenientes con el lugar ni con el racionamiento”, aseguró el jefe de Operaciones de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, Alejandro Brullo, tras arribar a suelo venezolano. Posteriormente, los líderes de la brigada se reunieron con el grupo de tareas para coordinar el inicio de los operativos en la zona asignada por las fuerzas locales.

Leer más: Terremoto en Venezuela: por qué ocurrió y qué región de Argentinan es similar

La misión fue organizada por el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en coordinación con el gobierno nacional y las autoridades responsables del operativo internacional de asistencia. Los rescatistas partieron a las 15 del sábado, desde la base de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina.

Rescatistas sanafesinos con certificación internacional

La brigada USAR de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios tiene certificación internacional bajo los estándares Insarag de las Naciones Unidas.

El gobierno de Santa Fe envió a Venezuela un equipo de búsqueda y rescate de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios para colaborar tras los terremotos que afectaron a ese país. Los 40 brigadistas cuentan con equipamiento de última generación para intervenir en escenarios de colapso estructural y asistencia humanitaria. La misión también es integrada por tres perros preparados para rescates.

La intención es colaborar en las tareas de búsqueda y rescate de personas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron el norte del país sudamericano.

La misión está a cargo de la brigada especializada USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, certificada internacionalmente bajo estándares de Naciones Unidas.

Esta brigada santafesina es una de las más capacitadas y equipadas del país para intervenir en escenarios de colapso estructural. Gracias al equipamiento tecnológico incorporado por el gobierno provincial, cuenta con capacidad para realizar búsquedas técnicas de personas atrapadas, ejecutar tareas de apuntalamiento de estructuras y brindar asistencia a los damnificados. Se estima que la misión se extenderá entre siete y diez días, en función de las necesidades operativas que determine el comando de emergencia.

Orgullo santafesino

En la previa al viaje, el director provincial de Gestión de Riesgos, Carlos Dolce, destacó el nivel de preparación del contingente y el respaldo brindado por la provincia de Santa Fe: “Es un orgullo que un contingente de 40 bomberos voluntarios certificados de la brigada de Rescate Urbano se esté preparando para viajar a Venezuela y prestar ayuda en la búsqueda de personas y en las tareas de asistencia humanitaria".

Amplió: "Es una brigada altamente preparada, con certificación internacional, que pudo alcanzar este nivel gracias a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de incorporar equipamiento técnico de búsqueda y rescate de primer nivel mundial. Pero, por más tecnología que tengamos, si no contáramos con la calidad humana y el compromiso de nuestros brigadistas, nada de eso sería suficiente”.

Un equipo preparado

Respecto de la duración del operativo, Dolce explicó que “este tipo de intervenciones suele demandar entre siete y diez días. Ese plazo puede variar según las necesidades que determine el comando operativo, pero ese es el tiempo habitual que requieren el traslado, el trabajo en el terreno y el regreso”.

Por su parte, el rescatista Andrés Pérez detalló el equipamiento con el que trabajará la brigada una vez desplegada en la zona afectada: “Cuando lleguemos nos asignarán un sector de intervención y comenzaremos las tareas de búsqueda. Contamos con tres sistemas de búsqueda técnica: un geófono, capaz de detectar sonidos en profundidad; una cámara robótica articulada, que permite inspeccionar espacios reducidos e incluso establecer contacto verbal con una víctima; y un escáner que detecta movimientos mínimos, como los provocados por la respiración o el movimiento torácico de una persona que permanece con vida bajo los escombros”.

Finalmente, Pérez destacó el significado que representa esta misión para el equipo santafesino: “Hace muchos años que la brigada se prepara, se capacita y entrena para afrontar un operativo de estas características. Hoy tenemos la oportunidad de poner todo ese conocimiento y esa experiencia al servicio de quienes más lo necesitan y brindar ayuda al pueblo de Venezuela”.

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