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A una semana del terremoto Venezuela busca sobrevivientes

La cifra de fallecidos se elevó a 2.295 y los heridos suman 11.267, anunció el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez

1 de julio 2026 · 21:22hs
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A una semana del terremoto Venezuela busca sobrevivientes

A una semana de los devastadores sismos que sacudieron Venezuela dejando al menos 2.295 muertos y más de 11.000 heridos, centenares de rescatistas continúan buscando a sobrevivientes bajo los escombros.

La cifra de fallecidos se elevó a 2.295 y los heridos suman 11.267, según precisó el presidente de Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una declaración difundida por la estatal Venezolana de Televisión.

El legislador —hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez— agregó que se contabilizaron 12.841 personas damnificadas.

La presidenta declaró siete días de duelo

Delcy Rodríguez declaró siete días de duelo a partir de la tarde de este miércoles en homenaje a las víctimas. En una publicación en su cuenta de la red social X (ex-Twitter) agregó: “En estos momentos de profunda tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia”.

México envió a Venezuela un avión militar con material de primeros auxilios de la Cruz Roja Mexicana y cinco plantas generadoras de energía eléctrica, dijo en un comunicado la secretaría de la Defensa. En las próximas horas saldrá una segunda aeronave militar con otras tres plantas eléctricas, insumos médicos y material para las labores de ayuda humanitaria.

Detienen a cuatro agentes

Las autoridades venezolanas indicaron que cuatro agentes de la policía judicial fueron detenidos por presuntamente apropiarse de dinero encontrado entre los escombros de edificios colapsados en La Guaira.

“Se constató que un grupo de funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Interiores.

“Los implicados fueron separados definitivamente de sus cargos y se inició su destitución, tras una investigación impulsada por denuncias de ciudadanos”, agregó. Varios videos divulgados en redes sociales por habitantes de La Guaira mostraron a agentes de seguridad presuntamente apropiándose de dinero y objetos de valor localizados entre los escombros.

En tanto, el doctor Eugenio Cova, jefe de la unidad de Traumatología del Hospital General del Oeste “Dr. José Gregorio Hernández”, en Caracas, afirmó que los primeros días tras el terremoto fueron caóticos y que su equipo tuvo que improvisar dos quirófanos ya que no se pueden usar los ascensores ni acceder a las zonas dañadas por el sismo.

Al igual que muchos hospitales públicos del país, que sufren una escasez crónica de suministros médicos esenciales, el hospital recibió una avalancha de donaciones. Sin embargo, tuvo dificultades para conseguir insumos más específicos como tornillos y placas para cirugías ortopédicas y gasas medicadas para prevenir infecciones.

Cova trató pacientes con fracturas pélvicas por aplastamiento, casos de rabdomiólisis —una afección potencialmente mortal en la que el tejido muscular se descompone tras una herida por aplastamiento— y personas con una combinación de lesiones potencialmente mortales. Dijo que, dada la enorme cantidad de fallecidos, él y otros médicos temen que se cree “un campo infeccioso”.

“El tema que vemos ya prácticamente en puerta es las infecciones que puedan traer consigo los pacientes que más tiempo tienen expuestos al desastre. Ya pasamos el período de los traumas complejos que van a seguir llegando, pero ahora vienen complicados con infecciones”, dijo.

Ayuda extranjera

México envió a Venezuela un avión militar con material de primeros auxilios de la Cruz Roja Mexicana y cinco plantas generadoras de energía eléctrica, dijo en un comunicado la Secretaría de la Defensa.

En las próximas horas saldrá una segunda aeronave militar con otras tres plantas eléctricas, insumos médicos y material para las labores de ayuda humanitaria.

La secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador anunció la salida de un avión militar, el segundo en esta semana, llevando 11 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por los terremotos en Venezuela.

Por su parte, Ecuador envió otras 14 toneladas que se sumaron a los 47 bomberos especializados en rescate urbano que permanecen en Venezuela desde el 26 de junio. Ecuador y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas.

Mientras tanto, Japón anunció que enviará un equipo de ayuda de emergencia de 42 miembros a Venezuela para brindar asistencia médica en la zona afectada por el terremoto. Se espera que el equipo, compuesto por médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud, parta en los próximos días para unirse a un pequeño equipo de avanzada que ya opera en Venezuela desde el 26 de junio.

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