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Empalme Graneros: tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina en apenas un mes

Dos hombres quedaron en prisión preventiva por comercializar droga en inmediaciones de French, Felipe Moré y pasaje San Jerónimo. En junio, otro joven había sido imputado tras caer allí con 212 dosis de cocaína.

8 de julio 2026 · 17:33hs
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Gendarmería y la Policía patrullan las calles de Empalme Graneros

Gendarmería y la Policía patrullan las calles de Empalme Graneros

La calle Felipe Moré volvió a quedar en el centro de una investigación por venta de drogas en Rosario. En esa zona del noroeste, señalada por distintos procedimientos como un corredor de narcomenudeo, la Fiscalía imputó este martes a dos hombres acusados de participar en la comercialización de cocaína.

La audiencia estuvo a cargo del fiscal Rodrigo Urruticoechea, quien atribuyó a Gustavo Gabriel A., de 37 años, y a Lautaro Nicolás A., de 20, el delito de comercio de estupefacientes en grado consumado, en calidad de partícipes secundarios. Ambos comparten el mismo apellido, aunque no se precisó si existe vínculo familiar entre ellos.

Tras escuchar la acusación, la jueza Melania Carrara dictó prisión preventiva efectiva para los dos imputados por el plazo de 180 días. Una vez cumplido ese período, la Fiscalía podrá solicitar una prórroga de la medida cautelar.

Según la acusación, los dos hombres participaron en la venta de clorhidrato de cocaína en inmediaciones de French, pasaje San Jerónimo, Felipe Moré y otras zonas cercanas del barrio. Para la Fiscalía, Gustavo Gabriel A. habría intervenido en la maniobra desde el 6 de febrero de 2026, mientras que Lautaro Nicolás A. lo habría hecho al menos desde el 26 de mayo.

La actividad investigada se extendió hasta el 5 de julio de 2026, cuando ambos fueron aprehendidos durante un patrullaje de Gendarmería Nacional en la zona de French y pasaje San Jerónimo. Según la investigación, los efectivos advirtieron movimientos sospechosos en esas esquinas y avanzaron con el procedimiento.

Un mes después de otra detención

Según la Fiscalía, el 7 de junio de 2026, cerca de las 3.30, Yair Milton P. fue detenido en inmediaciones de French y Felipe Moré con 118 gramos de cocaína fraccionados en 212 dosis. El procedimiento se realizó cuando personal de Gendarmería Nacional patrullaba la zona en moto en el marco del Plan Bandera.

De acuerdo con la acusación, los gendarmes observaron al joven parado en la entrada de un pasillo que desemboca en las vías férreas, mientras hacía señas hacia el interior. Ante esa situación, los efectivos lo identificaron y, durante el palpado, le secuestraron $700 y una bolsa de nailon con cuatro envoltorios que contenían las 212 dosis de cocaína.

Con apenas un mes de diferencia, tres personas fueron detenidas en la misma esquina de Empalme Graneros acusadas de comercializar cocaína. La zona de French y Felipe Moré, bajo patrullaje permanente de Gendarmería, volvió así a quedar señalada como un punto crítico del narcomenudeo en Rosario.

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