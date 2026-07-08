Otra vez atacaron la casa de la pareja de Milanesa Almaraz, ambos vinculados al narcomenudeo

Ella cumple prisión domiciliaria en la casa de Bielsa al 6400 que fue blanco de un ataque con bomba molotov. Él está condenado a prisión perpetua por homicidios

Por segunda vez en lo que va del año, atacaron la casa donde vive la pareja de Franco Milanesa Almaraz , un recluso vinculado a una organización criminal del barrio Ludueña que está condenado a prisión perpetua. La mujer, por su parte, cumple arresto domiciliario por una causa relacionada a la venta de drogas.

La vivienda de la mujer, ubicada en Bielsa al 6400, también en barrio Ludueña, fue blanco de un ataque intimidatorio con una bomba molotov. El hecho fue denunciado este martes por la madrugada y por el momento se desconocen pormenores del contexto en el que ocurrió.

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Lo cierto es que es la segunda ocasión en lo que va del año que es atacada esta misma vivienda. Rocío Barrionuevo cumple arresto domiciliario allí por disposición de la Justicia federal porque está a cargo de dos niños, hijos de Milanesa Almaraz.

Una bomba molotov

El ataque de la madrugada de este viernes provocó un incendio en la fachada de la vivienda, por lo que tuvieron que intervenir los bomberos si bien no se registraron daños severos. La policía, a su vez, entrevistó a Barrionuevo, quien informó que cumple arresto domiciliario y porta tobillera electrónica.

La primera ocasión en la que la misma vivienda de Bielsa al 6400 fue atacada se trató de una balacera. Ocurrió el 26 de marzo y por el momento no hubo novedades judiciales respecto de los autores y el contexto del hecho.

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En ese sentido, se presume que la intimidación de este martes puede tener relación con el hecho anterior. Se investiga si se trata de un conflicto con la mujer que recide allí o con el propio Milanesa Almaraz. En tanto, en abril pasado la misma vivienda fue allanada luego de que Barrionuevo no se presentara en reiteradas audiencias en la Justicia federal.

Milanesa Almaraz, condenado a perpetua

Milanesa Almaraz está preso desde julio de 2020, cuando lo aprehendieron en el marco de la causa por el crimen de Alexis Ortiz, ocurrido pocos días antes de su detención. Por ese hecho, y otros delitos violentos, había sido condenado a 26 años de prisión.

Pero desde la cárcel de Coronda continuó delinquiendo y la Justicia lo vinculó a Francisco "Fran" Riquelme, otro recluso pero del penal de Piñero que desde el encierro lideró una estructura criminal que operó en los barrios Ludueña y Empalme Graneros. En ese contexto ambos fueron llevados a juicio este año y terminaron condenados a prisión perpetua.

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A Almaraz le atribuyeron participar del asesinato de Juan Cruz Ferrari, un joven acribillado el 23 de abril de 2023 en Reconquista y República Dominicana. Para los fiscales, fue quien planificó un engaño a la víctima, a quien conocía y guió hasta la escena del crimen donde supuestamente un conocido le compraría una moto. Allí un sicario lo emboscó y comenzó a dispararle mientras otra persona filmó desde lejos un video que se hizo público.

Narcomenudeo

La misma vivienda de Bielsa al 6400 que fue atacada este martes ya había sido baleada años anteriores al ser considerada un punto de referencia de la banda de Milanesa Almaraz. De hecho en una de las investigaciones en la que ambos están involucrados se registró a ese domicilio como una de las bases de operaciones de la organización.

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Durante un allanamiento llevado a cabo allí, hubo secuestro de cocaína y marihuana fraccionada, elementos de fragmentación y dinero en efectivo. Barrionuevo fue considerada como una de las líderes de una gavilla dedicada a la venta de drogas minoristas, tarea que a su vez coordinaba mediante comunicaciones telefónicas con su pareja.