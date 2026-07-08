Denuncian que dos policías robaron 1.500 dólares mientras Argentina jugaba en el Mundial

El fiscal Ezequiel Hernández imputó a dos suboficiales de Santa Fe por amenazas a un automovilista durante un control de tránsito

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó este martes a dos policías denunciados por el robo de 1.500 dólares en un control de tránsito . En el marco de la primera audiencia trascendió que el conductor fue amenazado mientras la selección argentina enfrentaba a Cabo Verde en el Mundial 2026 , algo que dificultó la tarea de los investigadores.

El fiscal Ezequiel Hernández identificó a los suboficiales como coautores de exacciones ilegales agravadas y hurto calificado por su labor como miembros de las fuerzas de seguridad provinciales. Además se refirió a un segundo delito atribuido a uno de ellos por la agresión a un joven durante otro procedimiento anterior.

Leandro C. y Pablo P. pasaron a disponibilidad el último fin de semana por orden del gobierno de Santa Fe. Según dispuso el juez Sergio Carraro tras el análisis inicial del caso, ambos continuarán detenidos hasta el lunes que viene para decidir si quedan bajo prisión preventiva mientras se continúa el proceso penal.

Según la hipótesis del MPA, los policías interceptaron a la víctima el último viernes a las 19. En ese momento, Argentina enfrentaba a Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Para el fiscal de la causa, la coincidencia con el partido en Miami no fue un tema menor. Hernández destacó el trabajo de la División de Asuntos Internos de la fuerza, ya que fue difícil conseguir testigos de un hecho ocurrido cuando jugaba la selección de fútbol masculino.

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De acuerdo al relato de la víctima, los suboficiales lo amenazaron para apoderarse del dinero detectado durante la requisa del vehículo. A partir del hallazgo, los agentes le dijeron que no podía trasladar esa suma en efectivo y que podía quedar detenido.

Además de esta mentira, los integrantes de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I también le advirtieron al conductor que su hijo de dos años y medio iba a quedar bajo el cuidado de la Secretaría de Niñez de Santa Fe. Entonces decidió entregar una parte de la plata que estaba a la vista sobre el equipo de audio del coche.

El miedo a "terminar en una bolsa"

La acción intimidatoria atribuida a los sospechosos escaló un paso más con el fin de encubrir el hurto. Según la declaración del automovilista, los suboficiales le anticiparon que "iba a terminar en una bolsa" si los denunciaba por lo ocurrido en el control de tránsito.

Frente a una situación de riesgo, el padre del niño les dio 400 dólares estadounidenses a los agentes. Sin embargo, después notó que le faltaba mucho más dinero, ya que la mayor parte estaba escondida adentro de un bolso ubicado debajo de su asiento.

A pesar de las amenazas, el dueño del vehículo recurrió a la Justicia y la División de Asuntos Internos consiguió recuperar el efectivo. Uno de los imputados tenía los primeros billetes entregados por el automovilista y el resto estaba en poder de su compañero.

Una segunda denuncia sobre vejaciones

Además de la causa sobre el operativo de control, el MPA presentó otra denuncia sobre la agresión a un joven de 18 años en Santo Tomé. Este episodio se registró el 7 de junio en Santo Tomé, casi un mes antes del supuesto robo de los dólares.

Fuentes oficiales indicaron que uno de los agentes detenidos golpeó en el rostro a la víctima durante el operativo por el robo de una motocicleta. El muchacho sufrió lesiones en el tabique nasal y la región submandibular. El plazo de recuperación estimados por los médicos oscilaba entre 15 y 25 días.

Si bien se trata de dos casos diferentes, la Fiscalía investiga ambos el mismo proceso. De esta manera, uno de los policías también fue imputado por vejaciones. El debate se reanudará el próximo lunes y el MPA solicitará la prisión preventiva de los suboficiales ante el juez Carraro.