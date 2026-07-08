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Los tenistas santafesinos volvieron a ser protagonistas en el Tercer Nacional de Menores

Con destacadas actuaciones los tenistas de la Federación Santafesina de Tenis cerraron la primera parte del año con un balance muy positivo

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

8 de julio 2026 · 18:11hs
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Bautista Marcelloni

Bautista Marcelloni, finalista Sub 18, Jorge Capella, presidente de la FST, y Manuel Paniagua, en el torneo que se disputó en las canchas del Jockey Club Rosario.

 

La primera parte del calendario de la Federación Santafesina de Tenis (FST) concluyó con el Tercer Nacional de Menores, que se desarrolló en el Jockey Club Rosario con la participación de alrededor de 350 jugadores de todo el país.

Los torneos nacionales cobran especial relevancia porque otorgan puntos para el ranking de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y, además, son clasificatorios para competencias internacionales. En ellos participan los mejores tenistas del país, tanto en la rama masculina como femenina, en las categorías que van desde Sub 10 hasta Sub 18.

La FST contó con una importante cantidad de representantes, quienes volvieron a ser protagonistas y consiguieron destacadas actuaciones a lo largo del certamen. Con títulos, finales y buenas campañas en distintas categorías, los jugadores locales cerraron una primera parte de la temporada con un balance muy positivo, reafirmando el crecimiento del tenis en la región.

La palabra de Capella

“Fue una primera parte del año muy intensa para el tenis de nuestra región. Desde hace dos temporadas, el calendario se pone en marcha con el Challenger que se lleva adelante el Jockey Club Rosario en febrero y, a partir de allí, se desarrolló una agenda muy importante que incluyó el Sudamericano por Equipos, las etapas de la Gira COSAT e ITF y todos los torneos de menores, tanto abiertos como promocionales”, destacó el presidente de la FST, Jorge Capella.

Además, el dirigente remarcó el desempeño de los representantes regionales en las competencias nacionales: “También tuvimos muy buenas actuaciones en los Campeonatos Nacionales por Equipos en distintas categorías, lo que refleja el crecimiento del tenis en la región y el trabajo sostenido que vienen realizando los clubes, entrenadores y jugadores. A eso se suma el desarrollo de los torneos JTI en sus diferentes etapas, destinado para los chicos que están dando sus primeros pasos en la competencia”.

El certamen también les brindó a los jugadores de la categoría Sub 10 la posibilidad de disputar la Second Chance (segunda oportunidad), un cuadro destinado a que los más pequeños puedan sumar más partidos y experiencia competitiva durante el torneo.

Los destacados de la FST

Las actuaciones más destacadas de los representantes de la Federación Santafesina de Tenis fueron las siguientes:

Varones

En Sub 14 Manuel Paniagua se consagró campeón en singles y dobles con Juan Ignacio Assi, mientras que Tomás Herrera alcanzó las semifinales de singles y Branko Fleitas los cuartos de final en la misma modalidad.

En Sub 10: Simón Alonso fue finalista Second Chance.

En Sub 12: Juan Bettiol fue finalista singles y dobles, mientras que Facundo Cristín alcanzó los cuartos de final en singles.

En Sub 18: Bautista Marcelloni fue finalista en singles y Gregorio Boubila llegó a cuartos de final en individuales y se quedó con el título de dobles. Por su parte Francisco Formica fue finalista de dobles.

Mujeres

En Sub 10: Isabel Fontan Landriel fue finalista en singles y Gina Mainardi llegó a cuartos singles y fue finalista de dobles con Lourdes Ferrer.

En Sub 12 Santina Polverini llegó a semifinales de singles y final dobles. En tanto que Felicitas Belbuzzi alcanzó los cuartos de final en singles y se coronó campeona en dobles.

En Sub 14: Margarita Uviedo logró los cuartos de final en singles y se quedó con el título de dobles. Mientras qye Delfina Marshall alcanzó los cuartos de final de singles y fue finalista en dobles. En la misma categoría, Nayla Paulochenka llegó a cuartos de final en singles.

En Sub 16: Ana Vallejos Porta logró los cuartos de final en individuales.

En Sub 18: Martina Villarruel se coronó campeona de dobles.

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