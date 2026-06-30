La Capital | La Ciudad | Venezuela

A una semana del terremoto en Venezuela, se intensifican las colectas desde Rosario

En la ciudad viven más de 6.500 venezolanos. "Nunca nos preparamos para un terremoto" cuentan desde Rosario y relanzan una nueva colecta para sus compatriotas. Cómo ayudar

30 de junio 2026 · 08:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los rosarinos podrán seguir ayudando a Venezuela

Los rosarinos podrán seguir ayudando a Venezuela

Cuando Alexander Astudillo vio las primeras noticias sobre los terremotos que devastaron la costa de Venezuela creyó que se trataba de una información falsa. Estaba reunido con otros venezolanos en Rosario organizando una campaña para juntar ropa de abrigo destinada a migrantes que viven en la ciudad. En cuestión de minutos, los teléfonos comenzaron a sonar y los mensajes de WhatsApp cambiaron por completo el sentido de esa reunión.

"Empezamos a buscar información, pero no podíamos comunicarnos con nuestras familias. Muchos servicios públicos colapsaron y eso hizo crecer todavía más la angustia", recordó durante una entrevista con Una Tarde +.

Ingeniero ambiental de profesión, Astudillo vive desde hace casi diez años en Rosario. Como miles de venezolanos que emigraron en la última década, todavía tiene gran parte de su familia en su país natal. Algunos de sus familiares viven en Caracas y en La Guaira, una de las zonas más castigadas por los sismos.

>> Leer más: Venezuela: los rescatistas redoblan esfuerzos para hallar sobrevivientes a cinco días del terremoto

"Muchos perdieron parte de sus hogares. Otros están viviendo en refugios montados en estadios de béisbol. También tenemos amigos que perdieron madres, hermanos e hijos. Es muy doloroso", contó.

Una comunidad que se organizó desde Rosario

Apenas dimensionaron la magnitud de la tragedia, la comunidad venezolana de Rosario decidió cambiar de inmediato el objetivo de la campaña solidaria que tenía prevista para ese fin de semana.

En apenas unas horas lograron reunir cerca de una tonelada de medicamentos e insumos médicos, que serán enviados a Venezuela gracias a un aporte de empresas privadas y un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

"Somos cerca de 6.500 venezolanos en Rosario. Nos tomó por sorpresa, pero también nos unió mucho más. En momentos así uno entiende que la ayuda tiene que llegar desde donde sea posible", explicó.

La colecta continuará durante los próximos días. Además de medicamentos, ahora también reciben alimentos no perecederos, ropa y pañales para enviar en un segundo cargamento humanitario.

"Seguimos esperando encontrar personas con vida"

Aunque las autoridades venezolanas informaron que las primeras 72 horas son decisivas para encontrar sobrevivientes, Astudillo asegura que la esperanza sigue intacta. "Los venezolanos no vamos a perder la esperanza. Seguimos esperando que nuestros hermanos aparezcan con vida", afirmó.

>> Leer más: Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes

El joven sostuvo que todavía existen sectores donde la ayuda no pudo llegar debido al colapso de caminos y edificios. También destacó el trabajo de miles de voluntarios que participan en la búsqueda de sobrevivientes y en la preparación de alimentos para quienes permanecen en las zonas afectadas.

"Nunca nos prepararon para algo así"

Como ingeniero ambiental, Astudillo también reflexionó sobre la falta de preparación frente a un fenómeno de estas características. "En la universidad estudiábamos la posibilidad de un terremoto, pero siempre nos decían que era muy difícil que ocurriera. Nunca hicimos simulacros ni aprendimos cómo actuar. Cuando llegó la alerta al celular, nadie sabía qué hacer", recordó.

Según explicó, muchos venezolanos recibieron una notificación automática de Google apenas segundos antes de los sismos. Sin embargo, la ausencia de protocolos y de campañas de prevención hizo que la advertencia resultara insuficiente.

"No estábamos preparados para recibir ese mensaje ni para saber cómo responder", resumió.

Cómo colaborar desde Rosario

La comunidad venezolana volverá a recibir donaciones desde este martes en tres puntos de Rosario: el Mercado del Patio y los emprendimientos Latin Lover y Súper Chévere.

Los organizadores solicitan medicamentos, alimentos no perecederos, ropa y pañales. La atención será de 9 a 20 y todo lo reunido formará parte de un nuevo envío humanitario con destino a Venezuela.

"Lo que más necesitamos es que la ayuda siga llegando. Hoy cualquier aporte puede hacer una diferencia para quienes lo perdieron todo", concluyó Astudillo.

View this post on Instagram

Noticias relacionadas
Un perro argentino rescató a dos menores atrapados bajo los escombros tras el terremoto en Venezuela

Rescate emocionante en Venezuela: el perro argentino Bart halló a dos nenes bajo los escombros

La catástrofe en Venezuela provocó al menos 1400 muertes.

Argentinos en Venezuela: Cancillería confirmó seis muertos y la llegada de ayuda

con miles de desaparecidos, venezuela acelera la busqueda de sobrevivientes

Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes

Tras el sismo que afectó a Venezuela, la familia del jugador argentino Lucas Trejo era intensamente buscada.

El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

Ver comentarios

Las más leídas

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Lo último

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos

Niñeras y empleadas domésticas en julio 2026: cuánto cobran de sueldo y cuándo se paga aguinaldo

Niñeras y empleadas domésticas en julio 2026: cuánto cobran de sueldo y cuándo se paga aguinaldo

Tras el asesinato del policía en Carcarañá, sancionan a Cremería y podrían desafiliarlo

Tras el asesinato del policía en Carcarañá, sancionan a Cremería y podrían desafiliarlo

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos

El informe semestral de la Oficina del Consumidor revela un fuerte aumento de los reclamos, impulsado por el sobreendeudamiento y las estafas digitales

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos
Un productor agropecuario de Santa Fe murió tras ser atacado por un toro en un campo
La Región

Un productor agropecuario de Santa Fe murió tras ser atacado por un toro en un campo

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio
La ciudad

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores
Política

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio
La Región

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto
Policiales

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

De la mano de un ex-Newells, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Ovación
A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial
Mundial 2026

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes y cómo llega cada selección

Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes y cómo llega cada selección

Histórico: Marruecos eliminó a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial

Histórico: Marruecos eliminó a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial

Policiales
Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto
Policiales

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

La Ciudad
Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos
La Ciudad

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio

Ola polar en Rosario: qué le hace el frío al cuerpo y qué síntomas generan alerta

Ola polar en Rosario: qué le hace el frío al cuerpo y qué síntomas generan alerta

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes
La región

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal
La Ciudad

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario
La Ciudad

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio
Policiales

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá
La Región

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles
Información General

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores
Policiales

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Cuánto falta para el próximo feriado nacional y por qué llega con yapa
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado nacional y por qué llega con yapa

Vacaciones de invierno: cuándo son en Santa Fe y las demás provincias
Información General

Vacaciones de invierno: cuándo son en Santa Fe y las demás provincias

Martín Insaurralde y Jesica Cirio no pueden salir del país por orden judicial
Política

Martín Insaurralde y Jesica Cirio no pueden salir del país por orden judicial

Aceiteros: hubo acuerdo y el salario inicial llegará a $2,7 millones en septiembre
Economía

Aceiteros: hubo acuerdo y el salario inicial llegará a $2,7 millones en septiembre

La actividad económica se contrajo 1,5 % mensual durante abril
Economía

La actividad económica se contrajo 1,5 % mensual durante abril

Murió un nene de 7 años que pesaba 116 kilos y acusan a sus padres de asesinato
Información General

Murió un nene de 7 años que pesaba 116 kilos y acusan a sus padres de asesinato

WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico
Información General

WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico

Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en Kill Bill
Ovación

Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en "Kill Bill"

El escrutinio final confirmó a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú
El Mundo

El escrutinio final confirmó a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca del Parque España
La ciudad

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca del Parque España

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido
La Ciudad

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía
Policiales

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

La Corte Suprema inaugura el nuevo edificio de tribunales en Santa Fe
Política

La Corte Suprema inaugura el nuevo edificio de tribunales en Santa Fe