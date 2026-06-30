A una semana del terremoto en Venezuela, se intensifican las colectas desde Rosario

En la ciudad viven más de 6.500 venezolanos. "Nunca nos preparamos para un terremoto" cuentan desde Rosario y relanzan una nueva colecta para sus compatriotas. Cómo ayudar

Cuando Alexander Astudillo vio las primeras noticias sobre los terremotos que devastaron la costa de Venezuela creyó que se trataba de una información falsa. Estaba reunido con otros venezolanos en Rosario organizando una campaña para juntar ropa de abrigo destinada a migrantes que viven en la ciudad. En cuestión de minutos, los teléfonos comenzaron a sonar y los mensajes de WhatsApp cambiaron por completo el sentido de esa reunión.

" Empezamos a buscar información, pero no podíamos comunicarnos con nuestras familias. Muchos servicios públicos colapsaron y eso hizo crecer todavía más la angustia" , recordó durante una entrevista con Una Tarde + .

Ingeniero ambiental de profesión, Astudillo vive desde hace casi diez años en Rosario. Como miles de venezolanos que emigraron en la última década, todavía tiene gran parte de su familia en su país natal. Algunos de sus familiares viven en Caracas y en La Guaira, una de las zonas más castigadas por los sismos.

"Muchos perdieron parte de sus hogares. Otros están viviendo en refugios montados en estadios de béisbol. También tenemos amigos que perdieron madres, hermanos e hijos. Es muy doloroso", contó.

Una comunidad que se organizó desde Rosario

Apenas dimensionaron la magnitud de la tragedia, la comunidad venezolana de Rosario decidió cambiar de inmediato el objetivo de la campaña solidaria que tenía prevista para ese fin de semana.

En apenas unas horas lograron reunir cerca de una tonelada de medicamentos e insumos médicos, que serán enviados a Venezuela gracias a un aporte de empresas privadas y un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

"Somos cerca de 6.500 venezolanos en Rosario. Nos tomó por sorpresa, pero también nos unió mucho más. En momentos así uno entiende que la ayuda tiene que llegar desde donde sea posible", explicó.

La colecta continuará durante los próximos días. Además de medicamentos, ahora también reciben alimentos no perecederos, ropa y pañales para enviar en un segundo cargamento humanitario.

"Seguimos esperando encontrar personas con vida"

Aunque las autoridades venezolanas informaron que las primeras 72 horas son decisivas para encontrar sobrevivientes, Astudillo asegura que la esperanza sigue intacta. "Los venezolanos no vamos a perder la esperanza. Seguimos esperando que nuestros hermanos aparezcan con vida", afirmó.

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El joven sostuvo que todavía existen sectores donde la ayuda no pudo llegar debido al colapso de caminos y edificios. También destacó el trabajo de miles de voluntarios que participan en la búsqueda de sobrevivientes y en la preparación de alimentos para quienes permanecen en las zonas afectadas.

"Nunca nos prepararon para algo así"

Como ingeniero ambiental, Astudillo también reflexionó sobre la falta de preparación frente a un fenómeno de estas características. "En la universidad estudiábamos la posibilidad de un terremoto, pero siempre nos decían que era muy difícil que ocurriera. Nunca hicimos simulacros ni aprendimos cómo actuar. Cuando llegó la alerta al celular, nadie sabía qué hacer", recordó.

Según explicó, muchos venezolanos recibieron una notificación automática de Google apenas segundos antes de los sismos. Sin embargo, la ausencia de protocolos y de campañas de prevención hizo que la advertencia resultara insuficiente.

"No estábamos preparados para recibir ese mensaje ni para saber cómo responder", resumió.

Cómo colaborar desde Rosario

La comunidad venezolana volverá a recibir donaciones desde este martes en tres puntos de Rosario: el Mercado del Patio y los emprendimientos Latin Lover y Súper Chévere.

Los organizadores solicitan medicamentos, alimentos no perecederos, ropa y pañales. La atención será de 9 a 20 y todo lo reunido formará parte de un nuevo envío humanitario con destino a Venezuela.

"Lo que más necesitamos es que la ayuda siga llegando. Hoy cualquier aporte puede hacer una diferencia para quienes lo perdieron todo", concluyó Astudillo.