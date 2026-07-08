Qué selección se quedará con el Mundial 2026 según la inteligencia artificial

El análisis de las principales herramientas de IA anticipa quién se quedará con el título de la Copa del Mundo: el favoritismo de Argentina y la amenaza de Francia

La preciada y tan deseada Copa del Mundo. Ocho selecciones están en carrera en busca de la gloria.

A medida que el Mundial 2026 ingresa en sus instancias más determinantes y la tensión de los cuartos de final paraliza a los fanáticos, el debate sobre qué país levantará el trofeo se traslada a la tecnología. Diversas consultas a las principales herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot y Perplexity y a prestigiosos modelos estadísticos revelaron un pronóstico contundente con un firme candidato al título .

A través del procesamiento de miles de variables que incluyen actualidad de los planteles, cruces del cuadro y antecedentes históricos, la tecnología ya tiene a sus favoritos.

El escenario más probable: Argentina y Francia repiten la final.

Para la gran mayoría de los modelos predictivos de lenguaje, la historia reciente tiende a repetirse. Las proyecciones ubican a Argentina como la máxima favorita ya que así aparece en la definición de las cinco plataformas consultadas.

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El factor Copilot: Esta herramienta le otorga a la Albiceleste el porcentaje más alto de probabilidad de campeonar situándola entre un 30% y un 35%, respaldado en su oficio para disputar partidos de eliminación directa.

El rival europeo: Francia se consolida en cuatro de las cinco predicciones como el contrincante en la final. Plataformas como ChatGPT y Claude sostienen que el combinado liderado por Didier Deschamps cuenta con la estructura colectiva más sólida de su lado del cuadro, aunque el desenlace final varía entre ambos gigantes según el desgaste físico simulado.

¿Una final Argentina-España?

La alternativa de los algoritmos: España gana terreno y llega a la final.

A diferencia del consenso general de los chats de IA, el buscador predictivo Perplexity rompió el molde al pronosticar una final entre Argentina y España destacando el recambio generacional y la identidad de juego del equipo ibérico.

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Esta postura coincide plenamente con los análisis puramente matemáticos:

La supercomputadora de Opta: el prestigioso centro de estadísticas deportivas ejecutó más de 25.000 simulaciones del torneo y su algoritmo arrojó que el ganador más frecuente en los resultados probabilísticos es España.

el prestigioso centro de estadísticas deportivas ejecutó más de 25.000 simulaciones del torneo y su algoritmo arrojó que el ganador más frecuente en los resultados probabilísticos es España. Simulaciones lúdicas en redes: en contrapartida, las simulaciones masivas viralizadas por creadores de contenido en plataformas como YouTube inclinaron la balanza hacia el bicampeonato de Argentina, venciendo justamente a España por 2 a 1 en el partido decisivo.

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Aunque los algoritmos y la IA ofrecen un panorama claro de favoritismo hacia los vigentes campeones del mundo, las propias plataformas advierten que sus cálculos no pueden predecir imponderables como las lesiones, las tarjetas o los detalles fortuitos que hacen del fútbol el deporte más apasionante del planeta.