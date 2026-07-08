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Pullaro abre la era Santilli con un compromiso de la Nación sobre la ruta A012

El gobernador se reunió con el jefe de Gabinete en la Casa Rosada y acordaron una fecha para la firma del convenio de traspaso. La deuda previsional y la reforma política, también en agenda

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

8 de julio 2026 · 18:22hs
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El gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete

El gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvieron un encuentro de trabajo en la Casa Rosada para avanzar sobre temas de gestión. 

El gobernador Maximiliano Pullaro se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y se trajo varios compromisos por parte del Ejecutivo nacional. Entre ellos, la fecha de traspaso de la A012 a la órbita provincial.

El encuentro fue este miércoles al mediodía en la Casa Rosada. “Fue una muy buena reunión, avanzamos bastante con temas de gestión”, le dijo Pullaro a La Capital.

La discusión entre la Nación y Santa Fe se centra en dos grandes temas: los fondos para la Caja de Jubilaciones de la provincia y el deterioro de las rutas nacionales.

Sobre este punto, Santilli le transmitió a Pullaro que el gobierno nacional pretende firmar el 22 de julio próximo el convenio para traspasar a la administración provincial la gestión de la ruta de circunvalación del cordón industrial.

La ruta A012, fundamental para Santa Fe

La gestión de Pullaro piensa a la A012 como un eslabón clave del plan de reparación de accesos a los puertos del Gran Rosario, el principal polo agroexportador del mundo. El objetivo es mejorar la seguridad vial pero también bajar costos logísticos.

En abril pasado, el presidente Javier Milei firmó un decreto para que Santa Fe gestione, mantenga y concesione tramos de rutas nacionales -entre ellas la A012- pero no habilitó formalmente a la provincia a ejecutar las tareas de mantenimiento.

En ese momento, el gobernador planteó que Santa Fe tiene lista una licitación de 6.000 millones de pesos para reparar la ruta estratégica para la producción santafesina.

Sin embargo, faltaba la firma del convenio, una situación que podría destrabarse el 22 de julio.

Los fondos para la Caja de Jubilaciones

Además, en la conversación entre Pullaro y Santilli estuvo presente otro tema espinoso: la deuda del Estado nacional con el sistema previsional de Santa Fe.

En abril, Pullaro y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmaron un acuerdo que reabrió el flujo de fondos hacia la Caja de Jubilaciones, cerrado unilateralmente por la gestión de Milei.

El Estado nacional se comprometió a pagar 120.000 millones de pesos, a partir de mayo, en doce cuotas mensuales de 10.000 millones de pesos.

El Estado nacional y la provincia acordaron también realizar una auditoría sobre el período 2020-2025 para determinar el stock total de la deuda y las formas de pago.

Según el gobierno provincial, el monto total de la deuda asciende a los 2 billones de pesos. A la Casa Gris le interesan como parte de pago la cesión de proyectos del plan Procrear y terrenos en Puerto Norte.

En ese marco, Santa Fe avanza con la adhesión al Régimen Nacional de Extinción de Obligaciones Recíprocas (Reor), un sistema para compensar deudas entre la Casa Rosada y las provincias.

Hasta acá, la gestión Pullaro rechazó que Santa Fe se sume a ese esquema, ya que la provincia es acreedora y no deudora de la Nación, y el sistema abre la puerta a la cancelación de deudas con bonos.

>> Leer más: Pullaro fue a la Corte Suprema por el conflicto previsional con el máximo tribunal local

La situación cambió desde que Santa Fe se sumó a la lista de distritos habilitados a recibir adelantos de coparticipación. En el caso de la provincia, por hasta 400.000 millones de pesos.

La Casa Gris evalúa usar ese instrumento para atender un segundo semestre complejo para las finanzas provinciales, por la inversión en obra pública, la perspectiva de un menor ingreso de coparticipación y mayores gastos del Estado santafesino por el retiro de la administración nacional. Por ejemplo, en salud.

Gestos políticos

Otro tema en discusión fue la reforma política. El gobierno nacional impulsa la derogación de las Paso. O, en su defecto, su suspensión, como ocurrió en 2025.

Con la eliminación de las primarias el gobierno de Milei pretende evitar el “efecto primera vuelta” de las Paso y, sobre todo, quitarle a la oposición un mecanismo para dirimir sus internas.

La Libertad Avanza (LLA) les ofrece a aliados como la UCR, el PRO y gobernadores con diálogo fluido con la Casa Rosada la posibilidad de colgar listas legislativas propias que acompañen la candidatura de Milei.

Sin embargo, todo está en discusión y en Santa Fe todavía no tienen definición. “Estamos analizando la reforma”, dicen en el entorno del gobernador.

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En cualquier caso, la reunión entre Santilli y Pullaro marca un cambio de etapa que el gobierno nacional busca inaugurar tras la salida de Manuel Adorni.

Una de las tareas de Santilli es reconstruir los puentes con los aliados, resquebrajados por los escándalos que tuvieron como protagonista a Adorni.

En ese contexto, Pullaro se reunió con Santilli como gesto de buena voluntad pero también busca mostrar autonomía.

En ese sentido, el mandatario santafesino desistió de viajar este miércoles a Tucumán a la vigilia por el acto del Día de la Independencia, otro evento pensado por Milei para mostrarse junto a otros jefes provinciales que acompañan el rumbo de la gestión libertaria.

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