Una empresa autorizó a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidió en pleno partido

Se trata de Metalfor, una compañía de maquinaria agrícola, que la semana pasada pidió un proceso preventivo de crisis. Los operarios eran de su planta de Noetinger, en Córdoba

Una semana después de pedir la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por el atraso en el pago de sueldos a sus 600 empleados directos, la fabricante cordobesa de maquinaria agrícola Metalfor despidió a 35 trabajadores de su planta de Noetinger.

Las desvinculaciones se produjeron en medio de un episodio que generó fuerte malestar entre los operarios: los trabajadores se habían retirado antes de horario, con autorización, para ver el partido de la selección argentina frente a Egipto. Mientras seguían el encuentro, comenzaron a recibir los avisos para retirar los telegramas de despido en el correo.

La planta de Noetinger, localidad del departamento Unión, en el este de Córdoba, contaba con 146 operarios al momento de las cesantías. Según relataron trabajadores al medio La Voz, muchos creían que la apertura del PPC garantizaba cierta estabilidad laboral mientras se desarrollaba la instancia de negociación entre la empresa, el sindicato y el Estado ante la Cámara de Trabajo.

Desde la compañía no hubo respuesta a las consultas periodísticas hasta el cierre de esta nota. Tampoco respondió de inmediato Eduardo Borri, presidente y accionista de Metalfor.

La situación de la firma venía deteriorándose desde hacía tiempo, aunque el cuadro financiero se agravó durante el último año. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Metalfor mantiene deudas con 23 entidades bancarias por unos $52.000 millones. De ese total, aproximadamente $22.000 millones están clasificados en categorías que van desde seguimiento especial hasta alto riesgo de insolvencia.

Además, la empresa registra 558 cheques rechazados por $5.348 millones, de los cuales abonó apenas el 11%. La evolución crediticia muestra la velocidad del deterioro: Metalfor se mantuvo en Situación 1, la categoría de menor riesgo, hasta mayo de 2025; pasó a Situación 2 entre agosto y noviembre de ese año, y llegó a Situación 3 entre marzo y abril de 2026.

El deterioro financiero también golpeó de lleno a la producción. La empresa opera actualmente al 50% de su capacidad instalada en sus dos plantas de Marcos Juárez, ciudad del sudeste cordobés donde tiene su sede central, y en una tercera fábrica ubicada en el estado brasileño de Paraná.

En el primer trimestre de 2026, las ventas cayeron casi a la mitad respecto del mismo período del año anterior: fueron 56 unidades contra 116. La producción acompañó esa tendencia, con 38 máquinas fabricadas frente a las 86 registradas en la comparación interanual.