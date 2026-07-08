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Central ganó sus primeros amistosos con goles de Marco Ruben y sin Di María en cancha

El equipo de Jorge Almirón superó dos veces, con equipo titular y alternativo, a Colón en Arroyo Seco, en el arranque de los ensayos de pretemporada. Fideo no sumó minutos y continúa enfocado en la puesta a punto física.

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

8 de julio 2026 · 17:04hs
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Marco Ruben define ante la salida del arquero de Colón. El goleador marcó en los dos partidos que Central jugó en Arroyo Seco.

Prensa CARC

Marco Ruben define ante la salida del arquero de Colón. El goleador marcó en los dos partidos que Central jugó en Arroyo Seco.
Ángel Di María privilegia la parte física más que la futbolística. No participó en este primer amistoso de pretemporada.

Ángel Di María privilegia la parte física más que la futbolística. No participó en este primer amistoso de pretemporada.

Los goles de Marco Ruben y la ausencia de Ángel Di María fueron los datos salientes de la primera jornada de amistosos de esta pretemporada de Central. Este miércoles por la mañana se jugaron en el predio de Arroyo Seco dos ensayos de dos tiempos de 30 minutos ante Colón de Santa Fe.

En la continuidad de la preparación de cara a los compromisos por afrontar en el segundo semestre del año, se disputaron dos cotejos amistosos de dos tiempos de 30 minutos cada uno, ante el conjunto de reserva del club de la capital provincial. Los encuentros tuvieron un par de factores en común: los dos partidos terminaron con triunfo de los de Arroyito y en ambos cotejos hubo goles de Marco Ruben.

El primer chico, con la participación del supuesto once principal de los dirigidos por Jorge Almirón, tuvo como ganador al conjunto auriazul por 2 a 1. En la primera etapa abrió el marcador Santiago Segovia. Y luego, Iván Ojeda empató transitoriamente para la visita. Ya en el complemento, Marco Ruben anotó el gol del triunfo.

El segundo de los dos partidos, también se lo llevaron los dirigidos por Almirón. En este caso fue por 1 a 0, y el único gol fue convertido nuevamente por Marco Ruben, pero en el primer tiempo.

Di María y otros más

A la ausencia en los amistosos de Di María, que por ahora prioriza la preparación física por sobre la futbolística, se sumó la de otros futbolistas que habitualmente se desempeñan como titulares o suman minutos ingresando desde el banco en el primer equipo. Son los casos de los defensores Ignacio Ovando y Gastón Ávila; los laterales Agustín Sández y Alexis Soto, el volante chileno Vicente Pizarro y el extremo Gaspar Duarte.

Ángel Di María privilegia la parte física más que la futbolística. No participó en este primer amistoso de pretemporada.

Ángel Di María privilegia la parte física más que la futbolística. No participó en este primer amistoso de pretemporada.

>>Leer más: Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Otro que no tomó parte del ensayo de fútbol fue el defensor Juan Giménez, quien entrena con el grupo principal desde que comenzó la pretemporada, pero lleva una inactividad de más de nueve meses tras reponerse de una lesión ligamentaria en una rodilla.

Síntesis primer partido

Formación de Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Sebastián Zaracho y Asael Oviedo; Franco Ibarra, Federico Navarro y Santiago Segovia; Julián Fernández, Enzo Copetti y Giovanni Cantizano. DT: Jorge Almirón.

Colón: Retamoso; Martínez, Ravano, Lastra y Campagnano; Páez, Barbona, Lovato y Negel; Córdoba y Ojeda. DT: Miguel Robledo.

Goles: PT: 9' Segovia (RC), 30' Ojeda (C) ST: 12' Ruben (RC).

Cambios PT: 20' Marcelo Cabrera por Copetti (RC). ET: Marco Ruben por Marcelo Cabrera (RC).

Árbitro: Juan Cruz Rocca.

En el alternativo, también Central

Rosario Central: Damián Fernández; Elías Verón, Juan Cruz Komar, Franco Castorani y Felipe Carnicero; Guillermo Fernández, Lucas Ramos y Marcelo Cabrera; Tobías Cervera, Marco Ruben y Fabricio Oviedo. DT: Jorge Almirón.

Colón: Palacios; Quagliaro, Gosso, Utrera y López; Favotti, Barría, Maillier y Aguiar; Vera y Ceballos. DT: Miguel Robledo.

Goles PT: 14' Ruben (RC).

Cambios ET: Valentino Felici por Ruben y Juan Ignacio Guzmán por Cervera (RC).

Árbitro: Juan Pablo Giordano.

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