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El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y una máxima de 20º

La mínima rondaría los 5º y estaría en aumento en los próximos días para llegar a 11º el sábado

7 de julio 2026 · 23:16hs
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El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y una máxima de 20º

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 8 de julio en Rosario cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima de 20º y una mínima de 5º que iría en aumento en los próximos días para llegar a 11º el sábado.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del norte, un registro de 7º y cielo parcialmente nublado que se mantendría a lo largo de toda la jornada. Para la mañana se espera una marca de 5º, a la tarde la máxima sería de 20º y en la noche descendería a 13º.

El jueves estaría mayormente nublado, con la máxima descendiendo a 18º y la mínima subiendo a 6º.

El viernes tiene pronóstico de cielo mayormente nublado, con 13º de máxima y 6º de mínima.

El sábado tiene previsiones de 15º de máxima, 11º de mínima y cielo mayormente nublado.

Para el domingo se anuncia cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 14º y 6º.

El lunes estaría algo nublado, con una máxima de 15º y una mínima de 7º.

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