"Viudas Negras" confirmó su segunda temporada: cómo fue el anuncio

La comedia negra creada por Malena Pichot tendrá segunda parte después del éxito de sus primeros 8 capítulos

Malena Pichot puso al mundo del streaming a hablar de ella cuando lanzó en junio “Viudas Negras: p*tas y chorras”. La serie de comedia negra se llevó todas las miradas en Flow y Hbo Max y, aunque su final parecía resuelto en la primera entrega, se acaba de anunciar la llegada de una segunda parte.

Como era de esperarse, el anuncio no podía ser convencional . En cambio, va a tono con el tinte cómico de la serie. Así, para presentarlo, Malena Pichot y Pilar Gamboa, las protagonistas de la producción, armaron un video con características típicas de Maru y Mica.

Hasta el momento, lo único que confirmó TNT es que habrá segunda temporada, pero no se dieron detalles acerca de la fecha de estreno o de la trama de la nueva historia. Lo más probable es que esa información comience a circular dentro de algún tiempo. Mientras tanto, Pichot adelantó en su cuenta de Twitter que “las viudas negras cambian de barrio”.

El anuncio de la segunda temporada de “Viudas Negras”

En el video oficial compartido por TNT, se la ve a Pilar Gamboa entrando a un bar en el que la espera Malena Pichot. “¿Qué pasa? Rarísima la citación, Chacarita es más cerca Malena, ¿por qué Recoleta? ¿En qué estás?”, la interroga Gamboa a Pichot.

“Tengo una gran noticia”, anuncia Malena con su café con leche en la mesa. “Nos confirmaron la segunda temporada”, anuncia con cara contenta. Sorpresivamente, Gamboa no muestra la misma emoción. “No. Decí que no”, dice seriamente.

“¿Qué pasa? ¿No podés?”, se preocupa Pichot. “No podés tenés teatro”, intenta adivinar. “Eso siempre, tengo teatro”, responde Gamboa. “Los chicos. Tuviste dos hijos ¿Para qué?”, sigue indagando Malena. “Bueno, qué sé yo”, reflexiona Pilar.

“No. Decí que no”, se pone contundente Gamboa. “¿¡Por qué!?”, pregunta desconcertada Pichot. “Porque no. Porque las segundas temporadas nunca fueron buenas”, explica Pilar. “No te la juegues”, le advierte.

Pero Malena sonríe con seguridad: “Negra, ¡confiá!, esto no puede fallar”. Entre ambas cruzan miradas típicas de sus personajes, generándole ciertas dudas a Malena. Inmediatamente, se corta la escena con la canción de la serie, “Chicas malas” de Turf.

En la descripción del video, TNT reza: “En Male Pichot confiamos. Dale Pilar Gamboa, confiá”.

De qué se trata “Viudas Negras”

“Viudas Negras: p*tas y chorras” narra el encuentro de Maru y Mica, dos amigas con un pasado en común que habían tomado caminos separados. Maru, interpretada por Pilar Gamboa, es una mujer con una vida tranquila: está casada, tiene una hija, vive en un country con sus lujos y no tiene la necesidad de trabajar. Por su parte, Mica, interpretada por Malena Pichot, puso su propio salón de belleza en un barrio más popular, tiene dos hijos y lleva una vida más desordenada.

Cuando un mensaje de una persona del pasado llega de repente, el mayor de sus secretos amenaza con ser revelado. Algunos años atrás, ambas fueron viudas negras que operaban drogando hombres para robar dinero. Obligadas a retomar sus funciones, la dupla revivirá eventos de su pasado y se repreguntará quiénes fueron, quiénes son y qué pasó con su amistad.

La producción de “Viudas Negras”

El gran centro de “Viudas Negras: p*tas y chorras” es Malena Pichot que asume tres funciones clave en la serie: es la principal productora ejecutiva, guionista y protagonista. Por su parte, la primera temporada contó con la dirección de Nano Garay y Coca Novick. En esta segunda temporada, la producción estará nuevamente en manos de Pampa Films.

La producción lleva el formato de miniserie y cuenta con 8 capítulos de alrededor de 35 minutos cada uno. En su estreno, HBO Max fue lanzando uno por semana.

En cuanto al elenco, el protagonismo lo sostienen Malena Pichot y Pilar Gamboa. En la primera temporada el resto del reparto se completó con figuras como Marina Bellati, Monna Antonópulos, Fernanda Callejón, Minerva Casero, Agustina Tremari, Paula Grinszpan, Pachu Peña, Alan Sabbagh, Julián Lucero, Georgina Barbarossa, Emilia Mazer, Benjamín Rojas, Julián Kartun y Esteban Prol, entre otros.

Para la próxima temporada se esperan personajes nuevos, mientras que se asume que muchos de los que formaron parte de la primera parte ya no estarán en la segunda.