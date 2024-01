Una película para indagar en los aspectos imprevisibles de la maternidad y la amistad

“Las productoras, Jessica y Anne, me dijeron: «¿Qué tal si diriges la película?»”, recuerda Delhomme. “Y siempre tuve la idea en algún lugar de mi cerebro de que algún día dirigiría una película porque también soy pintor, y con las pinturas soy el director, el actor, soy todos. Entonces estoy muy cómodo con inventar un mundo por completo y hacer algo mío. Pensé que algún día tal vez haría una pequeña película como mis pinturas. Nunca pensé que tendría un elenco como este. Me dieron este increíble paquete y puse todo mi compromiso y pasión en él”.

79793010.jpg Anna Hathaway encarna a Céline.

Cuando Delhomme comenzó a mirar la película a través del lente de sus dos roles, comprendió que estaba dando vida a dos géneros gemelos. “La historia pasa del drama suburbano a un verdadero thriller hitchcockiano”, aseguró. “Y lo que me encanta de Hitchcock es que era una época en la industria cinematográfica en la que se podían inventar un montón de cosas. Podías inventar una forma, una silueta, podías inventar recursos ópticos y visuales, ideas y metáforas”.

“Hitchcock inventó muchas cosas y creía en un concepto freudiano y eso me encanta. Cuando miras Hitchcock ahora ves que es tan moderno, de hecho su trabajo es más moderno que muchas de las películas actuales”. “Soy fanático de Alfred Hitchcock y de todas sus películas y el guión me recordó mucho ese tono y la atmósfera. Céline es un personaje que acaba de perderse claramente en la tragedia, y también es un personaje al que nunca imaginarías que le sucedería eso. Así que parte de la intriga de la película es que no sabes lo que está pasando dentro de las mentes de Alice o Céline”.

79793432.jpg El premiado director de fotografía Benoit Delhomme, debuta como director de cine.

Hathaway, ganadora de un Oscar por “Los Miserables”, aseguró que a pesar de producir, no estaba segura sobre si podría, además, protagonizar el film debido a la presión emocional que implicaba su personaje. “Este fue el papel más difícil que encaré. Esto tocó mi peor temor y casi me retiro de la película porque no sabía si podría ir allí como actriz”, afirmó. Pero igualmente asumió el desafío. La intérprete de “Armageddon Time” y madre de dos hijos le dijo a IndieWire que su carrera depende de “tomar riesgos”, algo muy parecido a salir de su zona de confort, como lo hizo finalmente con “Instinto maternal”. “Mi objetivo siempre fue convertirme en la mejor actriz que pudiera llegar a ser”, dijo Hathaway.

Para Chastain, el film tiene una atmósfera similar a “¿Qué fue de Baby Jane?”, el clásico de 1962 con Bette Davis y Joan Crawford que dirigió Robert Aldrich. “Annie y yo nos divertimos mucho en esa película. Y evoca en parte a otro film como «¿Qué fue de Baby Jane?»”, dijo Chastain a Indie Wire. “Por supuesto que es un tipo diferente de película, pero es la idea de estas dos actrices uniéndose e interpretando esto? Creo que la tensión es muy interesante, pero gracias a Dios, Annie y yo nos amamos, así que la vida real es bastante diferente a la ficción”.

79793009.jpg Las actrices también producen el film.

“Instinto material” es una remake del homónimo thriller belga de 2018, está basada en la novela “Derrière la Haine” (Detrás del odio), escrita por Bárbara Abel y en el momento de su estreno obtuvo nueve premios Magritte, que entrega la Academia de Cine de Bélgica belga, entre ellos mejor película, mejor actriz y dirección.

Con esos antecedentes y un guión potente, para Delhomme quedó claro que para aumentar la tensión, debería seguirse estrictamente la hoja de ruta del guión. “Me gustó la estructura de la película y me di cuenta de que no podía cambiar nada porque el orden era muy importante”, explicó Delhomme. “Hay una lógica en esto. Era como jugar al ajedrez. Todos los detalles tenían que estar ahí para la siguiente escena y luego para la siguiente escena. Parece una película muy simple, pero los detalles eran realmente muy complejos y necesitábamos ser muy precisos”.

image - 2024-01-10T144225.818.jpg

“Al principio de la película -continuó- se trata de emoción y dolor, pero luego esta paranoia se desarrolla con el personaje de Jessica. Querés que el público siga pensando hasta el final ¿está inventando algo o no? Fue muy complicado, pero era necesario incluir todos los detalles para aumentar la tensión”. Delhomme dijo que le ayudó sentirse tan conectado con la historia de estas mujeres. “Me encanta cómo se desarrolla la ansiedad en la película. Soy una persona muy ansiosa y personalmente, entiendo cómo funciona la ansiedad”.

Según el flamante director, “esta es una película que trata sobre el duelo, la ansiedad y la salud mental”. “Me pareció muy interesante. Tengo una hija de 25 años y un hijo de cuatro años y soy un padre que se preocupa por sus hijos, así que fue muy fácil para mí identificarme con esta historia y pensar «¿y si esto fuera algo que pasara a mí?», y así siempre podía ver cómo sería cada escena”.