Tinelli reveló qué ex participantes de "Gran Hermano" quiere para el "Bailando"

“ Hay nombres que me quedaron como vintage, por decir, y otros que me dan como muy desconocidos para algunos, pero que me parece que hoy uno los puede formatear , los puede trabajar para que puedan estar muy bien al aire. Por ahí son nombres que en redes sociales, o en streaming, o en TikTok tienen cinco o seis millones de seguidores y la gente no conoce y realmente son muy buenos en todo lo que hacen. Vamos a tratar de complementar todo eso”, afirmó Tinelli.

Además, por supuesto que Marcelo está atento a algunas nuevas figuras de la farándula surgidas de la reciente emisión “Gran Hermano”: “Me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano. Algunos me encantan. Alfa me gustaría mucho tenerlo”. Después se refirió a una anécdota con el polémico participante, muy propia de Alfa: “Dice que me conoce, pero yo no recuerdo. Lo que me sorprendió es que un amigo de él me dijo que Alfa se moría por conocerme, pero si dijo que me conocía, ¿cómo se va a morir por conocerme?”. Finalmente, dijo que también le encantaría contar con Julieta Poggio, que quedó tercera en el certamen, como otra de las participantes.