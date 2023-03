Marcelo Tinelli ya es la nueva figura de América

De la reunión, no participó Fede Hoppe, dado que está de vacaciones, pero sí estuvo el Chato Prada, quien será su mano derecha en la dirección artística, en la que estará acompañado también de José Nuñez y Fernanda Merdeni, quienes ya ocupan cargos gerenciales en América.

“Firmé más de 280 hojas, no tengo idea de qué firmé, pero confío en ellos”, dijo Tinelli a De Brito. “Lo primero que quiero es agradecerles a todos esta oportunidad, era un canal en el que no había trabajado, que me habían hablado muy bien de toda la gente de América. Yo vengo acá a aprender, a conocerlos un poco a ustedes, creo que es importante conocer a cada uno de los programas, conocer a los conductores, y después trataré de aportar mi granito de arena”, dijo el conductor de Bolívar. Y agregó: “Mucho tiene que ver con mi llegada al canal mi querido amigo Gustavo Scaglione, que hizo mucho para que esto se pudiera dar”.

79050780.jpeg Gustavo Scaglione, Gabriel Hochbaum, Marcelo Tinelli y Daniel Vila.

Respecto a las modificaciones que piensa hacer como director artístico en América, adelantó: “El canal está muy bien, partamos de eso, la base está, como habitualmente se dice, pero hay más figuras que me gustaría tener, y prefiero mantenerlo en secreto por ahora”.

Al ser consultado sobre los motivos por los que se fue de Eltrece, Tinelli lo atribuyó a los dos años de aislamiento por el coronavirus y prefirió no ahondar demasiado sobre el cierre del vínculo con el canal del sol. “La pandemia cambió todo y nos cambió a todos”, dijo.

Además, confirmó que tendrá su programa en América. “A partir de julio voy a tratar de hacer mi programa en el prime time. Yo arranco a las diez, si querés hacemos el pase, pero entregame a horario”, lo chicaneó al conductor, cuyo envío va de lunes a viernes, de 20 a 22.

“El programa se va a llamar ShowMatch, se va a llamar Bailando, porque fueron programas que me dieron muchísimas alegrías. Bailando es un formato rendidor que a la gente le gusta. Quiero tener el jurado tradicional, me gustaría que estuviera el jurado que estuvo siempre y vos sos el primero al que voy a llamar”, le dijo a De Brito.

Y agregó: “Además voy a hacer humor, aunque hoy es difícil hacer humor en la Argentina. Hoy no es el mismo humor que se hacía antes, con ver las cosas que le gustan a los chicos en Youtube te das cuenta que todo cambió. Fijate, si hoy hacemos con Yayo El Cuarteto Obrero, no solo nos sacarían del aire, vamos presos, todo cambió”.

Como cierre, Tinelli habló de sumar nuevos públicos a América: “Hoy está el streaming, el twitch, mirá lo que es Youtube, todo esto tiene que estar en América, vamos a sumar público”.