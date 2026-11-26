En su primera entrevista juntos, la pareja contó cómo retomó la relación, reveló detalles del casamiento que celebrarán y habló de sus planes de convivencia

A menos de un mes de su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dieron su primera entrevista juntos . La cantante y el futbolista protagonizan la portada de diciembre de Vogue LATAM, donde repasaron su reconciliación, compartieron detalles de la boda que celebrarán y revelaron sus proyectos a futuro.

En la producción, firmada por Julieta Otero y fotografiada por Sebastián Faena, la pareja abrió las puertas de su intimidad y habló sobre los cambios que atravesó desde que retomó la relación.

La pareja recordó el período en el que estuvieron separados y mantuvieron "contacto cero". "Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado. Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión ", contó Stoessel.

De Paul, por su parte, explicó que la idea de casarse tomó forma de manera gradual: "Cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad".

La cantante también destacó la importancia que tiene el futbolista en su vida: "Rodrigo es una persona que me empujó y salvó la vida en muchos momentos", expresó. En este sentido, reflexionó sobre los cambios personales que atravesó: "No es fácil habitar la libertad, para nada".

De Paul también habló de la transformación que experimentó desde que está con Tini. "Mi vida por ahí era un poco como un dibujo blanco y negro, pero yo sin darme cuenta que podía ser a color. Hoy quiero que el fútbol pertenezca a mi vida y no que mi vida pertenezca al fútbol", afirmó el mediocampista del Inter Miami.

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Cómo será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El casamiento se realizará el 19 de diciembre en Buenos Aires y ya ocupa buena parte de los preparativos de la pareja. Stoessel reveló que escribió cerca de 180 páginas con indicaciones y detalles sobre cómo imagina la celebración.

La artista también dibujó una escena en la que ambos aparecen frente al altar, rodeados de un entorno natural. Para ella, cada elemento de la ceremonia debe tener un significado especial: "No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también".

De Paul también compartió su expectativa sobre el evento y dijo que quiere que los invitados puedan conocer el mundo que construyeron juntos, con el fin de que la celebración refleje la identidad de la pareja.

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La nueva casa y el deseo de formar una familia

Además de los preparativos de la boda, Tini y De Paul confirmaron que encontraron una nueva vivienda antes de la entrevista. La pareja quiere tener una residencia fija en Argentina y construir un hogar que les permita mantener el vínculo con su país.

"Más allá del lugar en donde estemos nosotros, entendiendo ya la vida y el vínculo que fuimos teniendo, como que también nosotros somos hogar", sostuvo la cantante.

También expresó que ambos proyectan una vida distinta a la que tenían cuando comenzaron su relación: "Hoy en día ya estamos más grandes y quizás soñamos otras cosas y el poder construir nuestro hogar es un gran sueño", agregó.

En ese futuro compartido, la maternidad ocupa un lugar importante para Stoessel: "Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida".

De Paul ya es padre de Francesca y Bautista, fruto de su relación anterior con Camila Homs. Durante la entrevista, contó que Tini imaginaba cómo serían las habitaciones de los chicos en la nueva casa y qué espacios ocuparía cada uno.

"Esa puede ser la habitación de Francesca, porque acá puede tener los maquillajes. Y ahí puede ir Bauti con la pelota de fútbol", le decía la cantante mientras recorrían la vivienda.

La pareja también proyecta un cuarto para el futuro bebé que desea tener y piensa en los espacios para sus perras, Fifi y Tota. Entre los planes de la artista, incluso, aparece la posibilidad de sumar otra mascota de gran tamaño.