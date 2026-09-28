Tiago PZK y La Joaqui blanquearon su romance: la foto que lo confirmó Después de semanas de rumores, los artistas hicieron público su noviazgo con una imagen en la que se los ve tomados de la mano 28 de septiembre 2026 · 09:06hs

Tiago PZK y La Joaqui confirmaron su romance con una foto en Instagram

Tras semanas de rumores de un posible romance, Tiago PZK y La Joaqui confirmaron su relación con una foto en redes sociales. De la mano y bajando de un avión, los artistas compartieron una fotografía con la que hicieron público su noviazgo.

Cabe recordar que La Joaqui quedó en el centro de la escena mediática luego de confirmar su separación con Luck Ra. Tras el anuncio, comenzó un cruce público entre ambos, acompañado de acusaciones y rumores sobre terceros en discordia. En este contexto, el cuartetero cordobés salió a negar las acusaciones de infidelidad que circulaban en su contra y aseguró que La Joaqui estaba comenzando una relación con Tiago PZK, a quien definió como un “exgran amigo” suyo.

Si bien en ese momento la cantante no había confirmado su relación con Tiago PZK, habían circulado algunas imágenes de ambos juntos. “Yo soy una poeta villera; si estoy en pareja, se los comunicaré”, expresó La Joaqui durante una entrevista en La mañana con Moria (eltrece).

Ahora, fue Tiago PZK quien confirmó el romance en redes sociales al compartir una foto junto a La Joaqui.

>> Leer más: Luck Ra se refirió a Tiago PZK tras su separación de La Joaqui: "Fuimos muy amigos" La foto de La Joqui y Tiago PZK En sus historias de Instagram, Tiago PZK compartió este domingo una foto junto a La Joaqui. En la imagen, se los ve bajando de un avión mientras caminan tomados de la mano. Sin ningún texto, la fotografía dejó en claro que ambos decidieron hacer público su romance. >> Leer más: En medio de la polémica con La Joaqui, Luck Ra sorprendió a las participantes de "Popstars"