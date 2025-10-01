Teresa Parodi: "Ningún lenguaje del arte puede estar ajeno a la comunidad de la que forma parte"

Teresa Parodi es una de las autoras fundamentales del cancionero popular argentino y referenta indiscutida de la música folklórica. En medio de lo que describe como “una etapa muy productiva” y mientras prepara un disco nuevo, esta semana vuelve a Rosario para presentarse en un formato muy especial: este jueves 2, a las 21, protagonizará una guitarreada junto al rosarino Martín Neri en El Aserradero Club Cultural (Montevideo 1518).

El concierto abrirá un ciclo de tres encuentros “únicos e irrepetibles” organizado por el propio Neri para celebrar los 23 años de trayectoria de El Aserradero, en compañía de grandes referentes de la música popular argentina de raíz folklórica. El jueves 16 de agosto, el invitado será el tucumano Juan Falú, y el jueves 13 estará el cordobés José Luis Aguirre.

La propuesta responde al “deseo de habitar un nosotros” en torno al amplio repertorio de canciones que tejen la identidad colectiva. La lista de temas incluirá por supuesto temas del artista invitado, pero también sugerencias que dejará el público a la hora de reservar su lugar.

“Me encantó la propuesta de Martín. Él es muy talentoso, es un tremendo músico. Lo quiero mucho, somos amigos hace muchos años. Me hice tiempo en la agenda para estar porque me parece una propuesta maravillosa la guitarreada, por esto de lo comunitario. La música crea comunidad. Nos juntamos para compartir algo que amamos. Eso es hermoso, es muy tribal, y es una respuesta también. Porque pensamos en que juntos podemos emocionarnos, recordar, proponer, soñar, darnos pila, darnos un empujón amoroso y seguir en esta búsqueda de nosotros mismos”, asegura Teresa Parodi en diálogo con La Capital.

“Yo además, en mi juventud ya lejana, me formé en la guitarreadas. También estudié, para poder hacer música profesionalmente, y me preparé como me sigo preparando. Pero todo esto aparecía en las guitarreadas en los comedores universitarios, en las marchas estudiantiles. He cantado en camiones, en los lugares más insólitos, siempre con otros, con mis compañeros y compañeras, mientras perseguíamos el sueño de un país mejor, compartiendo la música como pan caliente. En ese encuentro íntimo que vamos a compartir en Rosario, también estaremos dando batalla”, agrega.

"Tanta Patria guardada en el arte"

Como no podía ser de otra manera, la cantautora no concibe ninguna instancia de su quehacer artístico sin la correspondiente dimensión política que ha afirmado históricamente. En este sentido, analiza con contundencia los motivos por los cuales el gobierno de Javier Milei eligió desfinanciar la cultura y rivalizar con los artistas.

“Ningún lenguaje del arte puede estar ajeno a la comunidad de la que forma parte. Cuando me dieron el Gardel, dije: ‘hay tanta Patria guardada en el arte’. Este es nuestro quehacer. Con estos lenguajes hablamos de nuestro país. Se ataca al quehacer cultural justamente porque ahí hay un resguardo de identidad. Por eso esta batalla es cultural, lo dice el mismo presidente. Porque quieren cambiar nuestra matriz, nuestros valores. ¿Y dónde están nuestros valores? En la cultura”, asevera Parodi con la lucidez que la caracteriza.

“Me parece muy importante históricamente este tiempo. Y me parece que nosotros como comunidad tenemos que tomar riendas en el asunto, más acá o más allá de la dirigencia. Me parece que cada uno tiene que tener muy claro cuál es su rol. El arte no está para responder, está para preguntar. Para sacudir. Ese es el rol del artista y me parece importantísimo”, suma la cantautora.

A diferencia de otras lecturas del presente, Teresa no ve parálisis en el pueblo ni en sus colegas. “Es tan grande el ataque, el acecho, el hostigamiento, la estigmatización, la persecución, la descalificación, que quizás no podemos tomar dimensión. Cuando te pasa por arriba un tsunami, primero te paraliza. Pero después empieza la reacción. Los pueblos también caminan así. Y hay que esperar el tiempo del pueblo para que camine hacia su propio destino. No es que uno lo empuja cuando quiera. Esta hecatombe va a llegar hasta dónde el pueblo diga basta. Por ahora está reaccionando por sectores, pero está reaccionando”, desarrolla.

Un nuevo disco como respuesta

Desde su lugar más singular, aunque nunca individual, la respuesta casi visceral es hacer canciones. Por eso, se encuentra grabando un nuevo disco, cuyo primer single "Siempre a la misma hora" fue lanzado en noviembre de 2024 y ganó este año el Premio Gardel a Mejor Canción de Folklore.

“Desde la parte que a mí me toca, desde la que elegí para transitar mi vida, todo esto me tiene muy agitada pero muy acompañada. Estoy en una etapa muy productiva. Estoy en plena etapa de producción de mi propio trabajo de autora y compositora, reuniendo canciones. Algunas que quiero repensar, que tienen una gran vigencia aunque parezca mentira, y otras nuevas que quiero compartir”, anticipa Parodi.





Esa vigencia de las canciones, dice la artista, se manifiesta a partir del carácter cíclico de la historia. “Hace unos meses empezó a circular una canción mía que yo grabé hace 37 años, que se llama ‘Que no nos toquen los viejos’. Es una canción que hice para los jubilados cuando estaba Norma Plá. Yo había ido con otros compañeros cantores a acompañar la lucha de los jubilados a la Plaza de Mayo y salió la policía a reprimir. Me acuerdo que los artistas ayudamos a los viejos a salir de ahí. Escribí esa canción con una conmoción tan grande, de un plumazo. De golpe, hace unos meses empezó a sonar de vuelta. Cómo no van a tener vigencia las canciones si pasan las mismas cosas. Volvemos a cantarlas y volvemos a sentirnos conmocionados por lo que dicen. Me parece que eso también es muy necesario y es parte de la memoria del pueblo”, comparte.

Para Teresa, el proceso de armado de un nuevo disco es una forma virtuosa de habitar el presente. “Estoy en esa tarea preciosa, porque es de mucha búsqueda interior, porque una se reencuentra no sólo con un montón de ideas y de miradas que una fue desarrollando, sino con otras búsquedas que plantea la realidad y el quehacer cotidiano. Eso te lleva a su vez a encontrarte con otra gente que te influencia hermosamente. Las nuevas generaciones a mí me influencian hermosamente. Estoy abierta a escuchar todas las formas que tienen de pensar, mirar, hacer música”, afirma.

El vínculo con las nuevas generaciones

Y si de colegas más jóvenes se trata, es destacable el vínculo que Teresa construyó con Milo J. El artista de 18 años acaba de lanzar “La vida era más corta”, un celebrado disco en el que se aleja del género urbano para afirmarse en las raíces folklóricas.

“Es un disco increíble, bellísimo. Estuve en la escucha íntima y lo disfruté muchísimo. Milo es un ser lleno de luz, y tiene una ternura, una lírica. Las cosas de las que habla, parece un hombre grande y es un niño. Me emociona mucho porque siento que está en el mismo sendero que yo vengo hace mucho caminando, que es el de hacer visible lo invisible. Lo quiero mucho”, comparte Parodi.

De esta manera, la cantautora reivindica no sólo a la juventud, frecuentemente señalada como desinteresada o poco comprometida, sino también a algunos exponentes de la música urbana, reducida a una expresión de vulgaridad o superficialidad.

“Me hace bien ver que está pasando esto con estas nuevas generaciones que tienen este lenguaje urbano. Si te ponés a pensar, son los únicos que están diciendo algo. Hay mucho silencio en otros lugares. Otros sectores de la música que antes tuvieron roles protagónicos, están en silencio salvo excepciones. Pedro Aznar acaba de sacar un disco también increíble, diciendo mucho, con un gran llamado a la comunidad y la reflexión. Pero veo que en el terreno de la música llamada urbana, porque las etiquetas no me gustan, hay una propuesta. Nos están poniendo ante un espejo como sociedad”, evalúa Teresa.

“Me asombran estos encuentros tan naturales con las nuevas generaciones. Es como que ambas partes nos necesitamos. Yo aprendo de mis mayores, de mis iguales, y de las nuevas generaciones. Ellos abren otras puertas, otros caminos, hacen otras preguntas. Eso te hace buscar respuestas en vos mismo y te dan ganas de involucrarte, de conversar. Eso es muy enriquecedor, y entonces estoy permanentemente activa, estoy viva”, asevera y cierra: “Por suerte, todavía me sorprenden muchas cosas, porque si no ya no cantaría. Creo que el asombro es un disparador de la sensibilidad”.