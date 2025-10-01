Microteatro Rosario llega gratis este sábado al edificio de la exAduana

En el marco de las actividades por el Tricentenario de Rosario, una nueva propuesta llega al edificio de la exAduana (Av. Belgrano 501). Este sábado 4 de octubre se vivirá “Una noche de microteatro en La Aduana”, cita marcada por el arte y la gastronomía, con entrada gratuita.
El evento consiste en la exposición de distintas obras de teatro con una duración aproximada de 15 minutos cada una. De esta manera, los visitantes podrán entrar y salir de diversas funciones, con la posibilidad de conocer más de una historia en la misma noche.
En total se llevarán a cabo 10 obras con horarios asignados de forma aleatoria. La entrada es gratuita y debe retirarse con anticipación. Ese mismo sábado desde las 16 cada persona podrá retirar hasta dos tickets en el acceso a la ex Aduana por calle Belgrano.
En el lugar habrá un sector destinado a la venta de comida y bebidas para que la experiencia sea lo más completa posible.
Cartelera de Microteatro en la ex Aduana
Alta en el cielo
En una versión inédita sobre la creación de la bandera, los hermanos Echevarría se debaten a duelo ante las confidencias de este hecho histórico. Inspirada en hechos reales. Dramaturgia, dirección y actuación: Nadir Lázaro y Juliana González.
Crotah
Un encuentro casual entre dos mujeres, la espera de una ayuda que no llega provoca la convivencia entre sus mundos opuestos. Dramaturgia: Andrea Brunet | Dirección: Mumo Oviedo | Actúan: Lala Brillos y Andrea Brunet.
Diego y Ulises
Momentos íntimos de encuentro y disputa de una relación profundamente humana. En la cercanía y proximidad con el público los cuerpos revelan toda la potencia de la danza. Dramaturgia: Diego Stocco, Ulises Fernández y Marcelo Díaz | Dirección: Marcelo Díaz | Actúan: Diego Stocco y Ulises Fernández.
El defecto mariposa
Javi y Sandra están a punto de casarse. La novia sueña con estar hermosa y ponerse el vestido blanco, el novio también. Dramaturgia: Zenón Recalde | Dirección: Daniel Cáceres | Actúan: Adriano Espinosa, Matías Suleimen y Camila Viale.
Las tres Cocas
Una viuda desesperada y un manochanta espiritista convocan a un espíritu más chanta que ellos. Dramaturgia: Sonia Concari | Dirección: Raúl “Quico” Saggini | Actúan: Doris García y Julio Chianetta.
Mi amigo es actor p*rno
Dos amigos en una jungla de cartón y un objetivo: ganar en dólares haciendo porno con crítica social. Una comedia extravagante de alto voltaje y ¿contenido erótico? Dramaturgia: Ludmila Bauk | Dirección y actuación: Felipe Haidar y Ludmila Bauk
Microimpro
La obra de Microteatro que siempre es diferente. Actúan: Germán Basta, Marcela Ruiz y Juan Pablo Yevoli.
Poder es querer
La pasión y el deseo aparecen en esta divertida comedia erótica donde Lia y Fede se enfrentan en un inesperado juego de poder. Dramaturgia: Luis Sánchez-Polack | Dirección: Marco Bernal | Actúan: Cecilia Alsina y Pablo Leiva.
Sin dirección
Un recorrido en reversa por los últimos momentos de un hombre encerrado en una cárcel de tiempo. Dramaturgia y dirección: Miguel Alcantud | Actúan: Carolina Diez y Martín Fumiato.
Un grado de separación
Dos vidas que siempre se rozaron sin tocarse descubren su conexión cuando un acto de generosidad revela el lazo invisible que los une. Dramaturgia y dirección: Mayra Sánchez | Actúan: Sofía Dibidino y Lautaro Borghi.