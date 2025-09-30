La Capital | Fórmula 1 | Red Bull

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La escudería austríaca abrió conversaciones con el tailandés, hoy en WIlliams, lo que plantea un escenario de varios movimientos entre los que aparecería el argentino

30 de septiembre 2025 · 11:00hs
Alex Albon podría regresar a Red Bull

Alex Albon podría regresar a Red Bull, un movimiento que involucraría a Franco Colapinto.

Red Bull es uno de los principales protagonistas de las especulaciones en torno al futuro de los pilotos en la Fórmula 1. Con la continuidad de Max Verstappen asegurada, los directores del equipo analizan las opciones para definir a su compañero, por las cuales surgió el nombre de Alex Albon en las últimas horas.

Luego de su desvinculación de la escudería austríaca a finales de 2020, el piloto de 29 años se consolidó en Williams y firmó un contrato hasta 2027, pero ahora aparece nuevamente en el radar del equipo por sus buenos rendimientos en esta temporada. Este interés podría desencadenar varios movimientos y poner en escena un hipotético retorno de Franco Colapinto.

Ante la incertidumbre por quién ocupará la segunda butaca a partir de la próxima temporada, Red Bull retomó contacto con el piloto tailandés durante las últimas semanas, según detalló el medio especializado Motorsport. La posibilidad está abierta, aunque las circunstancias actuales hacen que el escenario sea complejo.

image (8).jpg
Alex Albon y Fraco Colapinto fueron grandes compañeros en Williams durante 2024.

Alex Albon y Fraco Colapinto fueron grandes compañeros en Williams durante 2024.

La relación de Albon con Red Bull

Tras despedirse de la escudería austríaca a finales de 2020, el propio Helmut Marko, actual responsable de la gestión de pilotos, reconoció en reiteradas ocasiones que la decisión de dejar ir a Albon “fue precipitada”. El tailandés es uno de los pocos antecedentes que el asesor de Red Bull lamenta abiertamente.

Desde el comienzo, la relación entre ambas partes estuvo marcada por idas y vueltas. En un principio, el piloto había sido apartado del programa de corredores juveniles de la escudería con apenas una sola temporada en 2013, pero fue reincorporado a finales de 2018 luego de destacar en la Fórmula 2.

>> Leer más: Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Fue ascendido a Toro Rosso en 2019 para iniciar su camino en la F1, pero después de apenas 12 Grandes Premios fue elegido para reemplazar a Pierre Gasly y acompañar a Max Verstappen en Red Bull. No obstante, en 2020 logró solamente la mitad de los puntos que el neerlandés y consideraron que tuvo un rendimiento insuficiente para darle continuidad.

Con el tiempo y sus actuaciones en Williams, la valoración de su desempeño cambió y el propio Marko reconoció que “pudo haber sido un error” su salida. Tal fue así que desde 2023 existieron algunos acercamientos y las accionistas tailandeses podrían inclinar la balanza a su favor de cara al 2026 o 2027.

Los asientos de Red Bull

Las autoridades de Red Bull deberán definir tres de las cuatro butacas para la próxima temporada, con solamente Verstappen e Isack Hadjar confirmados en su estructura que incluye a Racing Bulls. El francés podría ser compañero del neerlandés en el equipo principal o continuar su desarrollo con el segundo equipo, pero es seguro que será parte de alguno de ellos.

En tanto, los candidatos para los otros dos puestos son Liam Lawson, Yuki Tsunoda y Arvid Lindblad. Aunque Albon es una opción, la inestabilidad interna de Red Bull podría complicar la operación.

Todo podría pasar en torno a este movimiento, ya que Williams creció a pasos agigantados esta temporada y el valor del proyecto que lo tiene como protagonista también podría pesar para Albon, además de que nada garantiza que Red Bull supere a la escudería británica con las nuevas reglamentaciones que entrarán en vigencia a partir de 2026.

Por qué podría afectar a Franco Colapinto

La eventual salida de Albon o bien de Carlos Sainz, quien todavía es querido en Ferrari a pesar de su salida siendo reemplazado por Lewis Hamilton, pone el nombre de Franco Colapinto sobre la mesa, con un posible movimiento que no sería descabellado.

Colapinto James Vowles Williams (1).png
A pesar de su salida a Alpine, James Vowles se mantiene atento al rendimiento de Colapinto.

A pesar de su salida a Alpine, James Vowles se mantiene atento al rendimiento de Colapinto.

>> Leer más: La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La negociación entre Alpine y Williams por el piloto argentino concluyó con una cesión por cinco años, la cual podría incluir cláusulas de repesca en caso de que pierdan a uno de sus pilotos. James Vowles, director del equipo inglés, salió a defender a Colapinto en varias ocasiones y mantiene la mirada puesta en su rendimiento, considerándolo una opción a futuro.

El pilarense era parte de la Academia Williams y se marchó a la escudería francesa para tener un lugar en la Máxima, debido a que Vowles ya había firmado a Sainz. La intención del equipo con sede en Grove es capitalizar todo el presupuesto y experiencia que depositaron para la formación de Colapinto, por lo que podrían intentar recuperarlo si se da la salida de alguno de sus dos pilotos titulares.

Noticias relacionadas
Conmovedoras anécdotas de Franco Colapinto sobre sus iniciios.

Colapinto y su camino a la Fórmula 1: "No tenía amigos, estaba solo"

El poleman Charles Leclerc y Franco Colapinto sonríen antes de salir a pasear por el circuito de Hungaroring, antes de la largada del GP de Hungría.

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Max Verstappen festejó en Bakú, pero sabe que la lucha por el título será complicada.

Ilusión por el título de la Fórmula 1: la chance de Verstappen de pelear con los McLaren

Alex Albon acaba de tocar a Franco Colapinto, que lo había superado, arruinando una gran carrera del argentino.

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su excompañero de Williams

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Lo último

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: Es muy difícil

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: "Es muy difícil"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newells van por otra victoria con Argentina

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newell's van por otra victoria con Argentina

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

En Chubut, el gobernador de Santa Fe y sus pares de Provincias Unidas volvieron a desmarcarse de Javier Milei y el kirchernismo. Reivindicaron la construcción de "una alternativa que mira al futuro desde la producción y el trabajo"
Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria
La Ciudad

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ovación
Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo
OVACIÓN

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Policiales
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

La Ciudad
Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
La Ciudad

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi
Policiales

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la maldición rusa
La Ciudad

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la "maldición rusa"

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Por Mila Kobryn
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro
Economía

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares
Economía

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 
Policiales

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
POLICIALES

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Salud

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
Ovación

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Política

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco