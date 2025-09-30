Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

El conductor sorprendió al anunciarse a sí mismo como ganador del Martín Fierro de Oro. Horas después habló del episodio viral

Este lunes por la noche se celebraron los Premios Martín Fierro 2025 . La gala, conducida por Santiago del Moro y organizada por la Asociación Argentina de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), reunió a más de 650 invitados y premió a las mejores producciones del año.

Definitivamente, el gran protagonista de la noche fue Santiago del Moro, que no solo estuvo al frente de la conducción de la ceremonia, sino que también se consagró ganador del Martín Fierro de Oro.

A lo largo de la velada, Del Moro anunció a los ganadores de cada terna y presentó momentos especiales, como el homenaje a los artistas fallecidos y los reconocimientos a Mirtha Legrand y Jorge Lanata. Sin embargo, el episodio más comentado ocurrió hacia el final, cuando el propio conductor se anunció a sí mismo como ganador del máximo galardón.

El insólito momento se volvió viral en redes sociales y desató una catarata de memes y chistes. Horas más tarde, del Moro se refirió al tema en el programa matutino "Desayuno Americano".

Qué dijo Santiago del Moro sobre el insólito momento en los Martín Fierro

En diálogo con el panel de "Desayuno americano", Santiago del Moro contó como vivió la ceremonia de los Martin Fierro: “Estoy bien, feliz y sin dormir. Estoy en la radio. Le pongo onda, energía, y laburando, como todos”,

Luego agregó: “Todo llega y anoche me tocó”.

En este sentido, dio detalles sobre la polémica entrega del Martín Fierro de Oro: ”Fue una sorpresa para mí el Oro porque ya me lo habían dicho el año pasado y no se me dio. Dije: ‘Me relajo’”.Y comentó los pormenores detrás de nombrarse a sí mismo como ganador: “Al principio pensé que lo iba a ganar Bendita, después Margarita”. Hacia el final agregó: “Fue raro tener que anunciarme a mí mismo”.

El insólito momento que protagonizó Santiago del Moro

Pasadas las doce de la noche del martes, llegó el momento más esperado de la gala: la entrega del Martín Fierro de Oro. Cabe remarcar que el galardón, que se entrega desde 1992, se encarga de destacar al "mejor de los mejores del año" en la televisión argentina. En este sentido, no tiene nominados previos y puede ser entregado tanto a programas de televisión en general como a equipos completos o bien a personas en particular.

Santiago del Moro se caracterizó en 2024 por estar bajo la conducción de grandes éxitos de la tevé argentina como "Gran Hermano" y "MasterChef Celebrity Argentina". Y en esta ocasión, también se encargó de conducir la gala completa de los Martín Fierro. Fue asi como, con el sobre en la mano el conductor de la ceremonia, anunció: “Ya nos estamos yendo, pero antes falta el gran premio de la noche”.

Luego de unos segundos de suspenso, abrió el sobre y exclamó: “El ganador, ganadora o ganadores del Martín Fierro de Oro es para... ¡Santiago del Moro!”.

Fue Rodolfo Barili quien le entregó la estatuilla. Al recibirla, Del Moro recordó su carrera y se emocionó: “Hace un par de años me decían: ‘Te lo podés llevar’. Pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo, a levantarme todos los días a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí, a que cuando todo el mundo te dice: ‘No podés, no servís, no tenés ningún contacto’, las cosas sí se den”.

Entre lágrimas, agregó: “Yo soñaba con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño”. Antes de despedirse, agradeció a Aptra y al público: “¡Gracias Aptra y aguante la televisión! ¡Viva Argentina, los amo!”.

Fiel a su estilo, con gafas de sol puestas, posó sonriente en el escenario con su estatuilla dorada, mientras el público y el resto de los famosos lo aplaudía de pie.