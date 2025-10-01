La Capital | Economía | gas

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio para el usuario

Los nuevos cuadros tarifarios de Litoral Gas rigen desde este miércoles primero de octubre. Afectará a clientes residenciales, también comerciales y pymes

1 de octubre 2025 · 08:28hs
La tafifa de gas aumenta desde octubre e impacta en usuarios residenciales

La tafifa de gas aumenta desde octubre e impacta en usuarios residenciales, comerciale sy también pymes.

Los nuevos cuadros tarifarios de gas natural en toda la provincia de Santa Fe entran en vigencia este miércoles 1º de octubre, según detalló Litoral Gas. La actualización de precios impactará de lleno en las facturas de los clientes residenciales, pero también comerciales y de las industrias pymes.

La medida se oficializa este mismo día con su publicación en el Boletín Oficial, lo que marca el inicio del período estacional de verano. La empresa atribuyó la variación a la adecuación de varios componentes que conforman la tarifa final.

El impacto en el consumo residencial

La prestataria estimó el impacto final del aumento en los hogares. Se proyecta que el 75% de esos clientes abonará facturas que se ubicarán entre los $20.000 y los $22.000, según detalla un comunicado oficial.

Esta estimación final dependerá directamente del nivel de segmentación energética (RASE) al que pertenezca cada usuario. No obstante, la compañía aclaró que el efecto de la suba "se verá compensado por la reducción de consumos a partir del inicio del período estival".

En el caso de los clientes que residen en localidades cubiertas por la Ley de Zona Fría, la factura final será significativamente menor. Para este segmento, el monto a pagar se ubicará en el orden de los $15.000.

Cómo se explica la variación

Según Litoral Gas, la variación de los cuadros tarifarios tiene origen en el ajuste de cuatro componentes principales que afectan el costo final del servicio. Se incluye el traslado del precio del Gas, determinado por la Secretaría de Energía de la Nación.

A esto se suman los componentes regulados de Transporte y Distribución, que se actualizaron por inflación y en aplicación de la cuota 6 de 31 de la Revisión Quinquenal de Tarifas. Todos estos rubros, además, están afectados por la aplicación de los impuestos proporcionales.

Por último, se informó sobre un ajuste mínimo en el cargo por Zona Fría, que sube 0,2% y pasa a ser del 7% sobre el componente de gas natural. Este cargo, explicaron, tiene como fin sostener el subsidio a los beneficiarios de dicha ley.

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1