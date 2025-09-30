Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

La pareja compartió en Instagram la noticia de su primer hijo con una referencia a sus inicios y un tierno video de la primera ecografía

El emotivo anuncio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Primer posteo de nosotros tres”

La actriz y cantante Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala confirmaron que serán padres por primera vez. La pareja eligió anunciar la noticia de manera original y emotiva: con un guiño a los inicios de su relación y la complicidad que los caracteriza.

El “primer posteo de nosotros tres” llegó a través de Instagram. En sus cuentas personales, publicaron imágenes inspiradas en el dibujo animado Danny Phantom , el mismo con el que años atrás oficializaron su romance. Esta vez, los personajes animados aparecen sonrientes y abrazados frente a una cuna, con Oriana representada con las manos sobre su vientre.

Además de la referencia animada, la pareja compartió un video íntimo de la primera ecografía. Oriana registró con una cámara digital el momento en que escucharon los latidos de su futuro hijo, acompañada por la emoción de Dybala. “ Vamos a ser papás ”, susurra la hija de Catherine Fulop al final de la grabación, mientras muestra su incipiente pancita.

El posteo rápidamente se llenó de reacciones de familiares, colegas y amigos. Entre los “me gusta” apareció el de Antonela Roccuzzo , esposa de Lionel Messi, y saludos de figuras como Rodrigo de Paul, Marley, Valentina Zenere, Barbie Vélez, Darío Barassi, Stefi Roitman y Leandro Paredes, entre muchos otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1973096021925192005&partner=&hide_thread=false Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que están esperando su primer hijo juntos pic.twitter.com/GlbLBeQcwN — fefe (@fedeebongiorno) September 30, 2025

En la intimidad familiar, también hubo emoción: Ova Sabatini, futuro abuelo, escribió “¡Gracias, chicos, por tanta felicidad! Los amo”, mientras que Tiziana Sabatini, hermana menor de Oriana, expresó: “Los amo muchoooooo, soy la más feliz del mundo”.

Una pareja que comparte cada capítulo

El embarazo llega pocos meses después de que Oriana y Paulo celebraran su primer aniversario de casados, en julio de 2025. En esa ocasión, la cantante había publicado un álbum con fotos inéditas de la boda, acompañadas de un mensaje romántico: “365 días de la mejor noche de mi vida, te amo esa cantidad de días multiplicados por un millón”.

Ahora, la noticia del embarazo marca un nuevo capítulo en la vida de la pareja, que eligió comunicarlo con un gesto cargado de complicidad, memoria compartida y ternura. Un anuncio íntimo que rápidamente se transformó en uno de los momentos más comentados en redes sociales.