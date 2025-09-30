Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario El concejal Carlos Cardozo criticó la instalación de un cartel del peronismo en la sede principal del gremio de municipales 30 de septiembre 2025 · 15:47hs

Carlos Cardozo criticó al Sindicato de Municipales

Un cartel propagandístico de la campaña de Caren Tepp y Agustín Rossi de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario levantó la polémica y generó repudio entre los afiliados. “Nos hacemos cargo de ser la voz de aquellos que le molestó el báner”, dijo el concejal Carlos Cardozo en LT8.

La imagen de Tepp y Rossi en el ingreso a la sede sindical de Entre Ríos 1242 fue divulgada por afiliados que quedaron sorprendidos por la expresión del gremio que conduce Antonio Ratner. En este marco, el concejal Cardozo publicó en su cuenta de X un claro mensaje de repudio al accionar del sindicato: “Tras décadas fingiendo neutralidad, finalmente Ratner salió del closet de la peor manera, convirtiendo a una organización sindical donde cada uno piensa como quiere en una sede de Rossi y su pantalla Tepp”. Los dichos del edil fueron acompañados con la foto de la polémica donde se puede ver como un báner del binomio de Fuerza Patria está junto a los beneficios que tienen los afiliados.

Cardozo reconoció en sus declaraciones radiales que fue un pedido de los trabajadores “molestos” con el cartel en el acceso principal al gremio y sostuvo que este accionar es “un claro llamado por parte de la dirigencia a dirigir los votos de los trabajadores municipales hacia una lista”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_charlycardozo/status/1973004917943283897&partner=&hide_thread=false RATNER CONVIRTIÓ AL SINDICATO MUNICIPAL EN UNA BÁSICA DE ROSSI



Tras décadas fingiendo neutralidad, finalmente Antonio Ratner salió del closet de la peor manera, convirtiendo a una organización sindical donde cada uno piensa como quiere en una sede de Rossi y su pantalla Tepp pic.twitter.com/fLMwiLemN9 — Charly Cardozo (@_charlycardozo) September 30, 2025 “Cualquier ciudadano tiene derecho a hacer política. Antonio Ratner puede alquilar un local o si tiene uno poner la unidad básica a su nombre y llenarla de Tepp y Rossi”, agregó el concejal, que rápidamente arremetió contra el sindicalista: “Utilizar una organización libre del pueblo, como lo es un gremio y donde hay miles de trabajadores que piensan como se le da la gana, como lugar de propaganda para una lista de cara a las elecciones del 26 de octubre nos parece, al menos, desafortunado”.

El concejal deslizó que Ratner podría llegar a tener estas mismas actitudes en el pasado “de manera disimulada”, pero que a partir de esta imagen deja en claro su postura: “El sindicato es libre de generar asambleas y de peticionar condiciones de trabajo y mejoras salariales, está perfecto. Ahora que se transforme el sindicato en una unidad básica de Rossi no está bien y lo hacemos público”.