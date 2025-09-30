Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Los rosarinos podrán elegir entre 72 proyectos para mejorar plazas y revitalizar puntos urbanos en los seis distritos de la ciudad. Se podrá votar desde los 13 años

En Cavia y Larrechea había un bunker de venta de drogas que fue demolido. En su lugar, mediante el Presupuesto Participativo del año pasado, se inauguró una plaza.

La Municipalidad de Rosario anunció el lanzamiento del Presupuesto Participativo 2026 , la herramienta que desde hace 23 años permite a la ciudadanía priorizar las obras que se realizan en cada distrito. Desde este jueves 2 de octubre estará disponible la votación de los 72 proyectos de manera online a través de la web oficial, y se extenderá hasta el 20 de noviembre .

La nueva edición será presentada este jueves 2 de octubre a las 11 en la Plaza del Barrio Olímpico , en Avenida del Deporte y Maldonado, en el distrito Norte. El lugar elegido es emblemático por tratarse de un espacio verde votado por los vecinos y construido con el Presupuesto Participativo 2024.

“ El Presupuesto Participativo es una política que distingue a Rosario en el mundo . Es la demostración de que los vecinos no solo opinan, sino que deciden qué obras transformar en realidad. Y en esta edición apostamos fuerte a recuperar y poner en valor nuestros espacios públicos”, afirmó Carolina Labayru, secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana.

Por segundo año consecutivo, podrán votar rosarinos desde los 13 años , una experiencia que en la edición pasada resultó exitosa: alrededor del 10% de los 28 mil votos fueron de jóvenes de entre 13 y 18 años . "Es una manera de sumarlos, que sepan que pueden elegir cómo mejorar sus barrios, apropiarse de esos espacios públicos, cuidarlos y defenderlos", señaló Labayru.

Dos ejes

Los vecinos podrán elegir cuatro proyectos del distrito que opten: dos en la categoría plazas y espacios verdes, que abarcan mejoras integrales de plazas de cercanía para potenciar el disfrute de las familias, las infancias y el deporte; y dos en la categoría transformaciones urbanas, que propone recuperar espacios degradados o puntos de arrojo crónico de basura para transformarlos en lugares transitables, seguros y apropiados por la comunidad.

Del proceso resultarán ganadores 24 proyectos, cuatro por distrito. Una vez definidos, se trabajarán junto a vecinos en instancias presenciales de diseño participativo para sumar ideas y construir colectivamente las renovaciones.

“Una plaza recuperada o un basural transformado en espacio de encuentro son mucho más que obras: son símbolos de pacificación y convivencia. Por eso queremos que cada rosarino sienta que con su voto está cambiando su barrio”, destacó Labayru.

Tradición

Desde 2002, Rosario se consolidó como ciudad pionera en políticas de participación ciudadana, con un modelo que fue creciendo en innovación y alcance. El Presupuesto Participativo, que comenzó en los barrios con asambleas vecinales, hoy se adapta a los nuevos tiempos con votación digital y presencia territorial de equipos municipales que acompañan a las y los votantes.

En esta edición, además de la modalidad online, habrá puestos de votación asistida en todos los distritos para garantizar que nadie quede fuera del proceso.

“Rosario es de su gente, y este es el momento de apropiarse de esa identidad y decidir juntos cómo queremos transformar nuestros barrios. Cada voto cuenta y cada proyecto elegido es un paso más hacia la ciudad que soñamos”, concluyó Labayru.

Plazas de cercanía

Uno por uno, estos son los 72 proyectos ordenados por eje temático y especificando el distrito al que pertenecen. La mitad son plazas. En el Centro se encuentran las de Av. Ovidio Lagos e Ituzaingó, Plaza Pupich, Plaza Dr. Julio Maiztegui, Plaza Florencio Sánchez, Plaza Bélgica y Plaza Dr. Bernardo Dell’Oro.

En la zona Sur, se incluyen la Plaza de los Derechos Humanos, Plaza José Costarelli, Plaza Homero Manzi, Plaza Corrientes, Plaza Rodolfo Walsh y Plaza José Hernández.

En el Sudoeste, los espacios son Calle 2106 y La Cumparsita, N. Ferraza y Laprade, Rodríguez y Lido, Av. Francia y Laguna del Desierto, Av. Batlle y Ordóñez y Moreno, y la Plaza J. G. Condorcarqui.

En el Oeste, figuran Comandos 602 y Dr. Riva S/N, Plaza Los Amigos, Giacaglia y Montes Carballo, Plaza Dr. Rodolfo Rivarola, Av. Provincias Unidas y Juan XXIII (ex Biedma) y Plaza Rosetti.

En el Noroeste, los puntos destacados son Plaza Santa María Rosales de Duboe, Vélez Sarsfield y Magallanes Bis, Forest y Colombres, Ugarteche y O’Higgins, Chaco entre Av. Génova y J.J. Paso, y el espacio verde frente al Polideportivo 7 de Septiembre.

En el Norte, se ubican la Plaza Roberto Fontanarrosa, Plaza 2 de Abril, Plaza José Martí, Plaza Soldado Desza, Plaza Maquinista Gallini y Ghiraldo y Av. Casiano Casas.

Transformaciones urbanas

En tanto, de las 36 transformaciones urbanas, en el Centro se encuentran el Viaducto Av. Bordabehere y Bv. Avellaneda, Plaza del Aguaribay, Plaza Ciro Echesortu, Av. Ovidio Lagos y Rueda, 9 de Julio y Gutenberg, y Plaza Sicilia.

En la zona Sur, los espacios son Av. Uriburu y Necochea, Pasaje 531 y Pasaje 542, Berutti 3329, Plazoleta Casablanca, Plaza Virgilio y Plaza Belgrano y Lamadrid.

En el Sudoeste, figuran Castellanos y 24 de Septiembre, Heliotropo y Pasaje 521, Av. Francia desde Arijón a Lamadrid, España y Brandoni, Melián y Khantuta, y Suipacha y Presidente Quintana.

En el Oeste, aparecen Av. Presidente Perón y Juan Díaz de Solís, Castellanos y Gálvez, Felipe Moré y Espinosa, Comandos 602 y Gaucho Rivero, Presidente Perón y Cullen, y Saavedra y Liniers.

En el Noroeste, los puntos son José María Rosa y Magdalena Güemes, Juan B. Justo entre Fraga y Cafayate, Schweitzer y Bv. Wilde, Urizar y Av. San José de Calasanz, Liniers Bis y Casilda, y Suinda y Luis Laflor.

En el Norte, se destacan Grandoli desde Av. J. Suárez a Servellera, Baigorria desde Luzarriaga a Paunero, Olivé y Polichiso, Juan José Paso 1900, Mina Clavero entre Juan Pablo II y Los Cocos, y Salvat y Paunero.