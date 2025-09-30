La Capital | La Ciudad | presupuesto participativo

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Los rosarinos podrán elegir entre 72 proyectos para mejorar plazas y revitalizar puntos urbanos en los seis distritos de la ciudad. Se podrá votar desde los 13 años

30 de septiembre 2025 · 06:30hs
En Cavia y Larrechea había un bunker de venta de drogas que fue demolido. En su lugar

En Cavia y Larrechea había un bunker de venta de drogas que fue demolido. En su lugar, mediante el Presupuesto Participativo del año pasado, se inauguró una plaza.
Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

La Municipalidad de Rosario anunció el lanzamiento del Presupuesto Participativo 2026, la herramienta que desde hace 23 años permite a la ciudadanía priorizar las obras que se realizan en cada distrito. Desde este jueves 2 de octubre estará disponible la votación de los 72 proyectos de manera online a través de la web oficial, y se extenderá hasta el 20 de noviembre.

La nueva edición será presentada este jueves 2 de octubre a las 11 en la Plaza del Barrio Olímpico, en Avenida del Deporte y Maldonado, en el distrito Norte. El lugar elegido es emblemático por tratarse de un espacio verde votado por los vecinos y construido con el Presupuesto Participativo 2024.

El Presupuesto Participativo es una política que distingue a Rosario en el mundo. Es la demostración de que los vecinos no solo opinan, sino que deciden qué obras transformar en realidad. Y en esta edición apostamos fuerte a recuperar y poner en valor nuestros espacios públicos”, afirmó Carolina Labayru, secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana.

Por segundo año consecutivo, podrán votar rosarinos desde los 13 años, una experiencia que en la edición pasada resultó exitosa: alrededor del 10% de los 28 mil votos fueron de jóvenes de entre 13 y 18 años. "Es una manera de sumarlos, que sepan que pueden elegir cómo mejorar sus barrios, apropiarse de esos espacios públicos, cuidarlos y defenderlos", señaló Labayru.

>>Leer más: Javkin reinauguró el Parque Oeste: "Los vecinos se involucraron en el diseño de las mejoras"

Dos ejes

Los vecinos podrán elegir cuatro proyectos del distrito que opten: dos en la categoría plazas y espacios verdes, que abarcan mejoras integrales de plazas de cercanía para potenciar el disfrute de las familias, las infancias y el deporte; y dos en la categoría transformaciones urbanas, que propone recuperar espacios degradados o puntos de arrojo crónico de basura para transformarlos en lugares transitables, seguros y apropiados por la comunidad.

Del proceso resultarán ganadores 24 proyectos, cuatro por distrito. Una vez definidos, se trabajarán junto a vecinos en instancias presenciales de diseño participativo para sumar ideas y construir colectivamente las renovaciones.

“Una plaza recuperada o un basural transformado en espacio de encuentro son mucho más que obras: son símbolos de pacificación y convivencia. Por eso queremos que cada rosarino sienta que con su voto está cambiando su barrio”, destacó Labayru.

>>Leer más: Al fin habilitaron los nuevos semáforos de bulevar Oroño

Tradición

Desde 2002, Rosario se consolidó como ciudad pionera en políticas de participación ciudadana, con un modelo que fue creciendo en innovación y alcance. El Presupuesto Participativo, que comenzó en los barrios con asambleas vecinales, hoy se adapta a los nuevos tiempos con votación digital y presencia territorial de equipos municipales que acompañan a las y los votantes.

En esta edición, además de la modalidad online, habrá puestos de votación asistida en todos los distritos para garantizar que nadie quede fuera del proceso.

“Rosario es de su gente, y este es el momento de apropiarse de esa identidad y decidir juntos cómo queremos transformar nuestros barrios. Cada voto cuenta y cada proyecto elegido es un paso más hacia la ciudad que soñamos”, concluyó Labayru.

>>Leer más: Presupuesto participativo: cuáles fueron los proyectos más votados por distrito

Plazas de cercanía

Uno por uno, estos son los 72 proyectos ordenados por eje temático y especificando el distrito al que pertenecen. La mitad son plazas. En el Centro se encuentran las de Av. Ovidio Lagos e Ituzaingó, Plaza Pupich, Plaza Dr. Julio Maiztegui, Plaza Florencio Sánchez, Plaza Bélgica y Plaza Dr. Bernardo Dell’Oro.

En la zona Sur, se incluyen la Plaza de los Derechos Humanos, Plaza José Costarelli, Plaza Homero Manzi, Plaza Corrientes, Plaza Rodolfo Walsh y Plaza José Hernández.

En el Sudoeste, los espacios son Calle 2106 y La Cumparsita, N. Ferraza y Laprade, Rodríguez y Lido, Av. Francia y Laguna del Desierto, Av. Batlle y Ordóñez y Moreno, y la Plaza J. G. Condorcarqui.

En el Oeste, figuran Comandos 602 y Dr. Riva S/N, Plaza Los Amigos, Giacaglia y Montes Carballo, Plaza Dr. Rodolfo Rivarola, Av. Provincias Unidas y Juan XXIII (ex Biedma) y Plaza Rosetti.

En el Noroeste, los puntos destacados son Plaza Santa María Rosales de Duboe, Vélez Sarsfield y Magallanes Bis, Forest y Colombres, Ugarteche y O’Higgins, Chaco entre Av. Génova y J.J. Paso, y el espacio verde frente al Polideportivo 7 de Septiembre.

En el Norte, se ubican la Plaza Roberto Fontanarrosa, Plaza 2 de Abril, Plaza José Martí, Plaza Soldado Desza, Plaza Maquinista Gallini y Ghiraldo y Av. Casiano Casas.

Transformaciones urbanas

En tanto, de las 36 transformaciones urbanas, en el Centro se encuentran el Viaducto Av. Bordabehere y Bv. Avellaneda, Plaza del Aguaribay, Plaza Ciro Echesortu, Av. Ovidio Lagos y Rueda, 9 de Julio y Gutenberg, y Plaza Sicilia.

En la zona Sur, los espacios son Av. Uriburu y Necochea, Pasaje 531 y Pasaje 542, Berutti 3329, Plazoleta Casablanca, Plaza Virgilio y Plaza Belgrano y Lamadrid.

En el Sudoeste, figuran Castellanos y 24 de Septiembre, Heliotropo y Pasaje 521, Av. Francia desde Arijón a Lamadrid, España y Brandoni, Melián y Khantuta, y Suipacha y Presidente Quintana.

En el Oeste, aparecen Av. Presidente Perón y Juan Díaz de Solís, Castellanos y Gálvez, Felipe Moré y Espinosa, Comandos 602 y Gaucho Rivero, Presidente Perón y Cullen, y Saavedra y Liniers.

En el Noroeste, los puntos son José María Rosa y Magdalena Güemes, Juan B. Justo entre Fraga y Cafayate, Schweitzer y Bv. Wilde, Urizar y Av. San José de Calasanz, Liniers Bis y Casilda, y Suinda y Luis Laflor.

En el Norte, se destacan Grandoli desde Av. J. Suárez a Servellera, Baigorria desde Luzarriaga a Paunero, Olivé y Polichiso, Juan José Paso 1900, Mina Clavero entre Juan Pablo II y Los Cocos, y Salvat y Paunero.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: un martes con la temperatura maxima cada vez mas alta

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta

En todos lo clubes deben instalarse cardiodesfibriladores que puedan ayudar a reanimar a una persona que tiene un paro cardíaco

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Tribaleras Rosarinas, una vez más en La Comarca demostrando la originalidad de su baile

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Lo último

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Central: Di María rompió otra pared y ahora ya es profeta en su tierra

Central: Di María rompió otra pared y ahora ya es profeta en su tierra

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, se refirió al arresto de Zapa Vallejos en un megaoperativo con 130 allanamientos

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región
Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos
La Ciudad

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Aeropuerto: una vez finalizada la remodelación de la pista se inaugura la nueva terminal

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Aeropuerto: una vez finalizada la remodelación de la pista se inaugura la nueva terminal

A 20 años: historia y sinsabores del único ahijado presidencial de Néstor Kirchner

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

A 20 años: historia y sinsabores del único ahijado presidencial de Néstor Kirchner

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi
Policiales

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Ovación
Newells se presentará ante su gente y contra Estudiantes en una situación límite

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's se presentará ante su gente y contra Estudiantes en una situación límite

Newells se presentará ante su gente y contra Estudiantes en una situación límite

Newell's se presentará ante su gente y contra Estudiantes en una situación límite

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Fútbol femenino de AFA: Newells perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Fútbol femenino de AFA: Newell's perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Policiales
La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región
Policiales

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

La Ciudad
Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos
La Ciudad

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la maldición rusa

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la "maldición rusa"

Aeropuerto: una vez finalizada la remodelación de la pista se inaugura la nueva terminal

Aeropuerto: una vez finalizada la remodelación de la pista se inaugura la nueva terminal

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Salud

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
Ovación

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Política

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento
Economía

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento

Trump y Netanyahu afirman que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza
El Mundo

Trump y Netanyahu afirman que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza

Chile investiga si supuesta desaparecida de la dictadura estaría viva en Argentina
Política

Chile investiga si supuesta desaparecida de la dictadura estaría viva en Argentina

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje
Información General

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje

Chocó contra una iglesia en Michigan, la incendió y baleó a los fieles: cuatro muertos
Información General

Chocó contra una iglesia en Michigan, la incendió y baleó a los fieles: cuatro muertos

La leche de vaca es un alimento imprescindible y otros mitos sobre los lácteos
Información General

"La leche de vaca es un alimento imprescindible" y otros mitos sobre los lácteos

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid
La Ciudad

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid

Incendio en un edificio céntrico: bomberos rescataron a seis personas
La Ciudad

Incendio en un edificio céntrico: bomberos rescataron a seis personas

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe
Información General

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial

La actividad económica muestra señales de retracción
Economía

La actividad económica muestra señales de retracción

La fábrica de galletitas Tía Maruca bajó la persiana en Chascomús
Información General

La fábrica de galletitas Tía Maruca bajó la persiana en Chascomús

El taxista que consumió alcohol y marihuana recibirá una sanción ejemplar
La Ciudad

El taxista que consumió alcohol y marihuana recibirá una "sanción ejemplar"

El peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco
Política

El peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco