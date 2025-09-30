La Capital | Política | Milei

Milei defendió a Espert tras el escándalo por sus vínculos narcos: "Son chimentos de peluquería"

El presidente negó las acusaciones contra José Luis Espert por presuntos vínculos con el narco Fred Machado y las atribuyó a una maniobra política electoral

30 de septiembre 2025 · 14:45hs
Javier Milei junto a su candidato a diputado nacional por Buenos Aires

Javier Milei junto a su candidato a diputado nacional por Buenos Aires, José Luis Espert

El presidente Javier Milei salió este lunes a respaldar públicamente a José Luis Espert, luego de que el diputado y candidato oficialista en Buenos Aires fuera señalado por la oposición de tener vínculos con el narco Fred Machado, con base en una investigación de la Justicia de los Estados Unidos.

Son chimentos de peluquería”, desestimó el mandatario en diálogo con Antonio Laje en A24, y atribuyó la denuncia a una operación política en plena campaña electoral. “Esto es otra operación más, es la misma operación que le habían hecho en 2019. Pasaron seis años, se lo ensució en 2019, en 2021; es recurrente. Es parte de la metodología”, sostuvo.

La denuncia contra José Luis Espert

Según peritos contables del Estado de Texas, el 1° de febrero de 2020 Espert habría recibido 200 mil dólares provenientes de un fideicomiso que Machado compartía con Debora Lynn Mercer-Erwin, condenada en EE.UU. a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Machado fue detenido en abril de 2021 acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína”. También enfrenta cargos de fraude y lavado. Tras conocerse estos datos, diputados de Unión por la Patria anticiparon que pedirán la remoción de Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados.

El propio Espert negó un vínculo directo, aunque reconoció que conoció a Machado en 2019, cuando este le facilitó un avión para viajar a Viedma a presentar su libro. “Si hubiera sabido quién era esta persona, no lo hubiera agradecido a los cuatro vientos”, declaró en TN.

Milei habló de “operaciones políticas”

El presidente aseguró que las acusaciones responden a un esquema que se repite en cada campaña. “Es parte de la franquicia del socialismo del siglo XXI. La franquicia local, que es el kirchnerismo, cuando llega el período electoral y se sienten amenazados, recurren a este tipo de trampas. Con el tiempo la gente se va a dar cuenta de que son una banda de forajidos”, afirmó.

En la entrevista también fue consultado por las denuncias que involucran a su hermana, Karina Milei, por presuntas coimas en el área de Discapacidad, reveladas en audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo.

>> Leer más: Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

“La pregunta es al revés. ¿Mi hermana es una persona que se caracteriza por hablar mucho? ¿Por qué cambiaría su forma de ser?”, respondió el mandatario, restándole importancia al silencio público de la secretaria general de la Presidencia.

Milei insistió en que el contenido de los audios es falso: “Independientemente de si es la voz de él, lo que dice es mentira. Y si escuchó algo, tenía la obligación de denunciarlo como funcionario público”.

También ratificó la confianza en su círculo más cercano: “Confianza absoluta en Karina. No hay ningún problema con Lule Menem. Y confianza total y absoluta en Martín Menem”, remarcó.

Acusaciones a José Luis Espert

No es la primera vez que el nombre de Espert aparece vinculado a Machado. En 2021, cuando buscaba ingresar a Diputados, dirigentes de su propio espacio cuestionaron la transparencia del financiamiento de su campaña. La Mesa de Republicanos Unidos, encabezada por Ricardo López Murphy, llegó a exigirle una auditoría externa.

En enero de 2022, Espert también protagonizó un cruce con Miguel Ángel Pichetto, quien lo acusó en redes de tener vínculos con narcos que le prestaban camionetas blindadas y aviones privados. El economista respondió en ese momento que se trataba de una “opereta” armada por sus adversarios.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei habla con un megáfono frente a un grupo de seguidores. No pudo recorrer Ushuaia por las protestas en su contra.

En medio de protestas, Javier Milei arrancó la campaña en Ushuaia

El presidente Javier Milei habla con un megáfono frente a un grupo de seguidores. No pudo recorrer Ushuaia por las protestas en su contra.

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Cierre de galletitas Tía Maruca en Chascomús: 27 despidos y fuerte reclamo sindical

La fábrica de galletitas Tía Maruca bajó la persiana en Chascomús

El presidente Javier Milei y su aliado estratégico, su par norteamericano Donald Trump.

Del descenso a la reelección

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Lo último

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: Es muy difícil

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: "Es muy difícil"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newells van por otra victoria con Argentina

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newell's van por otra victoria con Argentina

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

En Chubut, el gobernador de Santa Fe y sus pares de Provincias Unidas volvieron a desmarcarse de Javier Milei y el kirchernismo. Reivindicaron la construcción de "una alternativa que mira al futuro desde la producción y el trabajo"
Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria
La Ciudad

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ovación
Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo
OVACIÓN

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Policiales
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

La Ciudad
Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
La Ciudad

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi
Policiales

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la maldición rusa
La Ciudad

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la "maldición rusa"

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Por Mila Kobryn
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro
Economía

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares
Economía

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 
Policiales

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
POLICIALES

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Salud

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
Ovación

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Política

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco