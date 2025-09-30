Newell's: Fabbiani no habló y Cocoliso González admitió la "frustración por no poder ganar"

El delantero leproso reconoció que “hay momentos donde el equipo sufre y hay que mejorar para lo que viene en el torneo”

Por reglamento los entrenadores expulsados no pueden realizar declaraciones en conferencia de prensa tras los partidos y por ello el conductor de Newell's , Cristian Fabbiani, se retiró del Coloso luego del 1 a 1 agónico ante Estudiantes sin enfrentar los micrófonos para dar sus impresiones del cotejo.

Uno que siempre está predispuesto a dialogar con los periodistas es Carlos "Cocoliso" González, que luego del empate en el Parque manifestó: “Siento frustración, no se puede ganar y hay que estar tranquilos”.

En esta sintonía autocrítica, Cocoliso destacó que “hay que pensar en lo que viene y seguir mejorando”.

El atacante leproso manifestó que “hay momentos que el equipo sufre y en otros donde con energía empareja el trámite con los rivales”.

En tanto, sobre el malestar que se vivió en la atmósfera del Coloso por la pobre producción del equipo en este semestre entendió el reclamo de los hinchas. “La gente tiene su derecho a expresarse, pero nosotros tenemos la fuerza suficiente para darlo vuelta”, indicó el delantero paraguayo, que es uno de los que mejor rinde en este momento adverso del equipo.

Lollo, gol y autocrítica en Newell's

Mientras tanto, el autor del gol que salvó la ropa en Newell’s, Luciano Lollo, remarcó: “La verdad es que estamos en un momento complicado institucional, los resultados que no acompañan, el esfuerzo que hacemos no paga, esto es cuestión de seguir intentando, seguir trabajando, muchas veces entendemos el fastidio de la gente, pero hoy más que nunca necesitamos el apoyo de ellos, para sacar a Newell’s del lugar en el que está y llevarlo donde se merece”.

Sobre la exigencia de la gente, dijo que “los chicos del plantel lo sufren. Nosotros, los más grandes, tenemos que tratar de absorber esa presión que genera la gente y brindarles tranquilidad, es el rol más importante que tenemos que cumplir para que ellos no sufran”.

Y destacó: “Lo positivo es que por lo menos rescatamos un punto y tenemos que seguir trabajando para mejorar los detalles que pagamos caro”.

“Nosotros nos tenemos que enfocar en lo que tenemos que hacernos responsables, que es en lo futbolístico, hacernos cargo del momento porque somos los protagonistas y hay que asumirlo”, añadió.

“Estábamos haciendo un buen partido, era parejo para los dos y los errores nos cuestan caro. Pero no hay que lamentarse y sí ocuparse de sumar lo más posible de acá al final del torneo”, concluyó el zaguero en la zona baja del Coloso del Parque.