La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: Fabbiani no habló y Cocoliso González admitió la "frustración por no poder ganar"

El delantero leproso reconoció que “hay momentos donde el equipo sufre y hay que mejorar para lo que viene en el torneo”

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

30 de septiembre 2025 · 23:04hs
Cocoliso González domina como puede e intenta generar algo de peligro para Newells.

Marcelo Bustamante / La Capital

Cocoliso González domina como puede e intenta generar algo de peligro para Newell's.

Por reglamento los entrenadores expulsados no pueden realizar declaraciones en conferencia de prensa tras los partidos y por ello el conductor de Newell's, Cristian Fabbiani, se retiró del Coloso luego del 1 a 1 agónico ante Estudiantes sin enfrentar los micrófonos para dar sus impresiones del cotejo.

Uno que siempre está predispuesto a dialogar con los periodistas es Carlos "Cocoliso" González, que luego del empate en el Parque manifestó: “Siento frustración, no se puede ganar y hay que estar tranquilos”.

En esta sintonía autocrítica, Cocoliso destacó que “hay que pensar en lo que viene y seguir mejorando”.

"El equipo por momentos sufre"

El atacante leproso manifestó que “hay momentos que el equipo sufre y en otros donde con energía empareja el trámite con los rivales”.

En tanto, sobre el malestar que se vivió en la atmósfera del Coloso por la pobre producción del equipo en este semestre entendió el reclamo de los hinchas. “La gente tiene su derecho a expresarse, pero nosotros tenemos la fuerza suficiente para darlo vuelta”, indicó el delantero paraguayo, que es uno de los que mejor rinde en este momento adverso del equipo.

>>Leer más: Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Lollo, gol y autocrítica en Newell's

Mientras tanto, el autor del gol que salvó la ropa en Newell’s, Luciano Lollo, remarcó: “La verdad es que estamos en un momento complicado institucional, los resultados que no acompañan, el esfuerzo que hacemos no paga, esto es cuestión de seguir intentando, seguir trabajando, muchas veces entendemos el fastidio de la gente, pero hoy más que nunca necesitamos el apoyo de ellos, para sacar a Newell’s del lugar en el que está y llevarlo donde se merece”.

Sobre la exigencia de la gente, dijo que “los chicos del plantel lo sufren. Nosotros, los más grandes, tenemos que tratar de absorber esa presión que genera la gente y brindarles tranquilidad, es el rol más importante que tenemos que cumplir para que ellos no sufran”.

Y destacó: “Lo positivo es que por lo menos rescatamos un punto y tenemos que seguir trabajando para mejorar los detalles que pagamos caro”.

“Nosotros nos tenemos que enfocar en lo que tenemos que hacernos responsables, que es en lo futbolístico, hacernos cargo del momento porque somos los protagonistas y hay que asumirlo”, añadió.

“Estábamos haciendo un buen partido, era parejo para los dos y los errores nos cuestan caro. Pero no hay que lamentarse y sí ocuparse de sumar lo más posible de acá al final del torneo”, concluyó el zaguero en la zona baja del Coloso del Parque.

Noticias relacionadas
Luciano Lollo ya puso el 1 a 1 para Newells y sale a festejarlo. Fue el empate y también un desahogo para los rojinegros. 

Newell's rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

newells reacciono al final y le empato a estudiantes con una corajeada de lollo

Newell's reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

El polémico juez Adrián Franklin estará en Central-River en el VAR.

Central y River tendrán en el VAR a un juez que viene de un fallo escandaloso

Luciano Herrera fue el protagonista de la jugada en la que Merlos sancionó penal a favor de Newells. el VAR dijo no.

Newell's tenía un penal que Merlos cobró, pero el VAR le dijo que no

Ver comentarios

Las más leídas

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Newells reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Newell's reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

Lo último

Un clásico renovado llega a Rosario: McDonalds lanza la McCrispy Chicken Legend

Un clásico renovado llega a Rosario: McDonald's lanza la McCrispy Chicken Legend

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Una investigación de la Justicia federal llevó a la detención de un enfermero sospechado de vender fentanilo y otras sustancias
Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco
Información General

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento
La Ciudad

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Newells reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Newell's reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Ovación
Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Newells rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Newell's rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Policiales
Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región
Policiales

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria
La Ciudad

Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
La Ciudad

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34
Policiales

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Fin de la ley de nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española
La Ciudad

Fin de la ley de nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Milei defendió a Espert tras el escándalo: Son chimentos de peluquería
Política

Milei defendió a Espert tras el escándalo: "Son chimentos de peluquería"

Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos
La Ciudad

Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1