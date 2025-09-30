Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra La anfitriona y un hombre persiguieron a dos invitados, los amenazaron y les mostraron un arma de fuego, y les sustrajeron los celulares. Hay cinco detenidos 30 de septiembre 2025 · 18:35hs

La zona de Grandoli y Centeno, donde se produjo el robo.

Una pareja que había participado de una reunión de amigos en una casa de zona sur fue asaltada por la anfitriona y un hombre, quienes los amenazaron, les mostraron un arma de fuego y les sustrajeron los celulares.

El hecho sucedió en Grandoli al 3900, a la altura de Centeno, y al llamar las víctimas al 911 llegó al lugar un móvil policial que luego de una recorrida y con datos certeros de la identidad de los atacantes detuvo a cinco personas. Además, en un departamento de la zona se secuestraron los celulares robados y distintas armas de fuego.

Los sucesos comenzaron en una casa de la zona mientras se desarrollaba una reunión de amigos en la que se contaban varias personas. Cuando una de las parejas se retiró fue seguida por otra que estaba en el mismo departamento. Así, pasadas las 21.30 del lunes, fue el momento en que se produjo el robo.

Mientras la pareja conformada por una joven de 18 años y un chico de 16 caminaban por Grandoli la joven escuchó pasos detrás suyo. Al voltear e increpar a quienes los seguían, su sorpresa fue que era la anfitriona junto a otro hombre quienes comenzaron a amenazarlos de muerte. Luego, el hombre les mostró un arma de fuego y así les sustrajeron los celulares, para luego escapar.

>>Leer más. Zona sur: un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos Al llegar el móvil policial se realizó un rápido patrullaje y logró detener a los sospechosos en Grandoli y R. Ortega. A este último le secuestró una pistola M95/Classic con número de serie limado y munición en recámara, además de los celulares robados. Por otro lado se constató que María de los Ángeles, la ladrona en cuestión, mantenía un pedido de paradero vigente desde julio de 2023. En paralelo, otro móvil policial detectó a tres hombres armados que escapaban por un pasillo en la zona de Convención y la colectora, arrojando un arma bajo una mesa antes de ser detenidos. Allí fueron aprehendidos Esteban R. S. (de 37 años), Luciano A. I. (de 21) y Agustín J. C. (de 24). Secuestraron un revólver Colt calibre 38 con seis municiones, aunque no se detalló si también se encontraban en la reunión.