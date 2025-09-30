La Capital | Policiales | zona sur

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La anfitriona y un hombre persiguieron a dos invitados, los amenazaron y les mostraron un arma de fuego, y les sustrajeron los celulares. Hay cinco detenidos

30 de septiembre 2025 · 18:35hs
La zona de Grandoli y Centeno

La zona de Grandoli y Centeno, donde se produjo el robo.

Una pareja que había participado de una reunión de amigos en una casa de zona sur fue asaltada por la anfitriona y un hombre, quienes los amenazaron, les mostraron un arma de fuego y les sustrajeron los celulares.

El hecho sucedió en Grandoli al 3900, a la altura de Centeno, y al llamar las víctimas al 911 llegó al lugar un móvil policial que luego de una recorrida y con datos certeros de la identidad de los atacantes detuvo a cinco personas. Además, en un departamento de la zona se secuestraron los celulares robados y distintas armas de fuego.

Los sucesos comenzaron en una casa de la zona mientras se desarrollaba una reunión de amigos en la que se contaban varias personas. Cuando una de las parejas se retiró fue seguida por otra que estaba en el mismo departamento. Así, pasadas las 21.30 del lunes, fue el momento en que se produjo el robo.

Mientras la pareja conformada por una joven de 18 años y un chico de 16 caminaban por Grandoli la joven escuchó pasos detrás suyo. Al voltear e increpar a quienes los seguían, su sorpresa fue que era la anfitriona junto a otro hombre quienes comenzaron a amenazarlos de muerte. Luego, el hombre les mostró un arma de fuego y así les sustrajeron los celulares, para luego escapar.

>>Leer más. Zona sur: un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos

Al llegar el móvil policial se realizó un rápido patrullaje y logró detener a los sospechosos en Grandoli y R. Ortega. A este último le secuestró una pistola M95/Classic con número de serie limado y munición en recámara, además de los celulares robados. Por otro lado se constató que María de los Ángeles, la ladrona en cuestión, mantenía un pedido de paradero vigente desde julio de 2023.

En paralelo, otro móvil policial detectó a tres hombres armados que escapaban por un pasillo en la zona de Convención y la colectora, arrojando un arma bajo una mesa antes de ser detenidos. Allí fueron aprehendidos Esteban R. S. (de 37 años), Luciano A. I. (de 21) y Agustín J. C. (de 24). Secuestraron un revólver Colt calibre 38 con seis municiones, aunque no se detalló si también se encontraban en la reunión.

Noticias relacionadas
Uriburu y avenida de Circunvalación, el lugar donde ejecutaron a Jeremías Villalba cuando acudió para la venta de una moto.

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Rodrigo Ortigala, testigo contra el narco Esteban Alvarado, fue detenido en una causa por extorsiones a concesionarias. 

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

La policía capturó al sospechoso en la esquina de Córdoba y Rodríguez.

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

La policía confirmó el crimen este lunes en la zona norte.

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Lo último

En vivo: Newells ya juega ante Estudiantes sus últimas chances de llegar a los playoffs

En vivo: Newell's ya juega ante Estudiantes sus últimas chances de llegar a los playoffs

Bariloche a la Carta: una propuesta gastronómica para el próximo fin de semana largo

Bariloche a la Carta: una propuesta gastronómica para el próximo fin de semana largo

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Crisis y rebusque: más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Las ferias se consolidan como refugio de emprendedores que buscan sostener a sus familias. Asoma un nuevo espacio en el parque Urquiza

Crisis y rebusque: más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
En vivo: Newells ya juega ante Estudiantes sus últimas chances de llegar a los playoffs
Ovación

En vivo: Newell's ya juega ante Estudiantes sus últimas chances de llegar a los playoffs

Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Política

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis
La Ciudad

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Ovación
Con una excepción, Newells repetirá el equipo de los dos últimos partidos para recibir a Estudiantes

Por Rodolfo Parody
Ovación

Con una excepción, Newell's repetirá el equipo de los dos últimos partidos para recibir a Estudiantes

Con una excepción, Newells repetirá el equipo de los dos últimos partidos para recibir a Estudiantes

Con una excepción, Newell's repetirá el equipo de los dos últimos partidos para recibir a Estudiantes

La reserva de Central va con tanque lleno y a gran velocidad: estiró la racha sin caídas

La reserva de Central va con tanque lleno y a gran velocidad: estiró la racha sin caídas

Newells-Estudiantes: la particular racha del Pincha cuando juega de visitante con Merlos como árbitro

Newell's-Estudiantes: la particular racha del Pincha cuando juega de visitante con Merlos como árbitro

Policiales
Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

La Ciudad
Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario
La Ciudad

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Crisis y rebusque: más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Crisis y rebusque: más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Cabanellas no espera más y promete mantener las tradiciones en la Bolsa

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Cabanellas "no espera más" y promete "mantener las tradiciones" en la Bolsa

Fin de la Ley de Nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española
La Ciudad

Fin de la Ley de Nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Milei defendió a Espert tras el escándalo: Son chimentos de peluquería
Política

Milei defendió a Espert tras el escándalo: "Son chimentos de peluquería"

Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos
La Ciudad

Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi
Policiales

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la maldición rusa
La Ciudad

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la "maldición rusa"

Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Por Mila Kobryn
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro
Economía

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares
Economía

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 
Policiales

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 