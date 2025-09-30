Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

La Municipalidad aplicó modificaciones a pocas horas del inicio del nuevo sistema que comienza a regir este miércoles 1º de octubre. Toda la info, en esta nota

El estacionamiento a 45º pasará al recuerdo en varias calles de Rosario.

Leonardo Vincenti / La Capital

Este miércoles comenzarán a implementarse, en el microcentro de Rosario, cambios en el sistema de estacionamiento en varias cuadras . En las últimas horas, la Municipalidad informó modificaciones sobre la disposición que prevé pasar la manera de estacionar de 45º a paralelo al cordón y sumar espacios para motos.

Desde este miércoles 1º de octubre entrará en vigencia la modificación que ofrece respuesta al crecimiento del parque automotor en Rosario , que propone un cambio de disposición en algunas calles del área central para mejorar el tránsito al generar más espacio de circulación en la calzada eliminando el estacionamiento a 45º .

Además, se habilitarán boxes destinados a estacionamiento de motos para mejorar las condiciones de transitabilidad peatones sobre la vereda.

Por su parte, autoridades municipales indicaron que previo a la implementación, todas las calles afectadas estuvieron intervenidas con recambios de señalética y nueva demarcación.

Cambio en el estacionamiento: 21 cuadras pasan de 45º a paralelo al cordón

Las principales modificaciones respecto al anuncio anterior se dan en torno a la cantidad de cuadras en las que se aplica el estacionamiento en paralelo al cordón. La primera información que difundió el municipio contemplaba 26 cuadras, pero este martes esa cantidad bajó a 21.

De esta manera, desde este miércoles 1º de octubre, las calles en las que se deberá estacionar paralelo al cordón son:

- Córdoba entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas

- Mendoza entre Alem y Ayacucho

- Ricardone entre Corrientes y Mitre

- San Martín entre Urquiza y Catamarca

- Necochea entre 3 de Febrero y Mendoza

- Colón entre avenida De la Libertad y 3 de Febrero

- Ayacucho entre 3 de Febrero y avenida De la Libertad

- Alem entre Rioja y San Juan

- 1° de Mayo entre San Luis y Rioja

- Maipú entre San Lorenzo y Urquiza

- Catamarca entre San Martín y Sarmiento

- San Luis entre 1° de Mayo y Alem

- San Juan entre avenida De la Libertad y 1° de Mayo

WhatsApp Image 2025-09-30 at 10.30.06 El mapa con las calles en las que el estacionamiento pasará a ser paralelo al cordón.

Una particularidad es que en el tramo de la cortada Ricardone, entre calles Corrientes y Mitre, está contemplado habilitar el estacionamiento paralelo al cordón en ambas manos.

Estacionamiento para motos

En tanto, en la zona comprendida por las calles Jujuy, Alvear, Cochabamba y Juan Manuel de Rosas, hay 309 boxes de estacionamiento que son ocupados por automóviles y pasarán a habilitarse para motos.

En ese sentido, se habilita, desde el miércoles 1º de octubre, el estacionamiento para motos en las siguientes intersecciones:

- Urquiza de Mitre a Corrientes y de Sargento Cabral a San Martín

- Rioja de Laprida a Buenos Aires

- Buenos Aires de 3 de Febrero a Córdoba

- Mitre de Urquiza a San Luis

- San Luis de Entre Ríos a Sarmiento

- San Juan de Entre Ríos a Maipú

- Mendoza de Sarmiento a Buenos Aires

- San Lorenzo de Laprida a Buenos Aires

Todas estas medidas se complementan además con la puesta en marcha del Sistema de Detección Electrónico de Infracciones de Tránsito con puntos fijos y móviles, a partir de la incorporación del videocontrol.