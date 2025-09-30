Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Este miércoles comenzarán a implementarse, en el microcentro de Rosario, cambios en el sistema de estacionamiento en varias cuadras. En las últimas horas, la Municipalidad informó modificaciones sobre la disposición que prevé pasar la manera de estacionar de 45º a paralelo al cordón y sumar espacios para motos.
Desde este miércoles 1º de octubre entrará en vigencia la modificación que ofrece respuesta al crecimiento del parque automotor en Rosario, que propone un cambio de disposición en algunas calles del área central para mejorar el tránsito al generar más espacio de circulación en la calzada eliminando el estacionamiento a 45º.
Además, se habilitarán boxes destinados a estacionamiento de motos para mejorar las condiciones de transitabilidad peatones sobre la vereda.
Por su parte, autoridades municipales indicaron que previo a la implementación, todas las calles afectadas estuvieron intervenidas con recambios de señalética y nueva demarcación.
Cambio en el estacionamiento: 21 cuadras pasan de 45º a paralelo al cordón
Las principales modificaciones respecto al anuncio anterior se dan en torno a la cantidad de cuadras en las que se aplica el estacionamiento en paralelo al cordón. La primera información que difundió el municipio contemplaba 26 cuadras, pero este martes esa cantidad bajó a 21.
De esta manera, desde este miércoles 1º de octubre, las calles en las que se deberá estacionar paralelo al cordón son:
- Córdoba entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas
- Mendoza entre Alem y Ayacucho
- Ricardone entre Corrientes y Mitre
- San Martín entre Urquiza y Catamarca
- Necochea entre 3 de Febrero y Mendoza
- Colón entre avenida De la Libertad y 3 de Febrero
- Ayacucho entre 3 de Febrero y avenida De la Libertad
- Alem entre Rioja y San Juan
- 1° de Mayo entre San Luis y Rioja
- Maipú entre San Lorenzo y Urquiza
- Catamarca entre San Martín y Sarmiento
- San Luis entre 1° de Mayo y Alem
- San Juan entre avenida De la Libertad y 1° de Mayo
WhatsApp Image 2025-09-30 at 10.30.06
El mapa con las calles en las que el estacionamiento pasará a ser paralelo al cordón.
Una particularidad es que en el tramo de la cortada Ricardone, entre calles Corrientes y Mitre, está contemplado habilitar el estacionamiento paralelo al cordón en ambas manos.
Estacionamiento para motos
En tanto, en la zona comprendida por las calles Jujuy, Alvear, Cochabamba y Juan Manuel de Rosas, hay 309 boxes de estacionamiento que son ocupados por automóviles y pasarán a habilitarse para motos.
En ese sentido, se habilita, desde el miércoles 1º de octubre, el estacionamiento para motos en las siguientes intersecciones:
- Urquiza de Mitre a Corrientes y de Sargento Cabral a San Martín
- Rioja de Laprida a Buenos Aires
- Buenos Aires de 3 de Febrero a Córdoba
- Mitre de Urquiza a San Luis
- San Luis de Entre Ríos a Sarmiento
- San Juan de Entre Ríos a Maipú
- Mendoza de Sarmiento a Buenos Aires
- San Lorenzo de Laprida a Buenos Aires
Todas estas medidas se complementan además con la puesta en marcha del Sistema de Detección Electrónico de Infracciones de Tránsito con puntos fijos y móviles, a partir de la incorporación del videocontrol.