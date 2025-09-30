Tricentenario: Juan Carlos Baglietto y Nicki Nicole con la Sinfónica, gratis en el Monumento

Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto celebrarán los 300 años de Rosario en el Monumento Nacional a la Bandera el próximo martes 7 de octubre, a las 18, en un show con la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario con entrada gratuita.

La cantante rosarina realizará por primera vez un show sinfónico, con más de 70 músicos en escena y un repertorio original creado para este espectáculo, que contará con la dirección de Nicolás Sorín.

Esta celebración es organizada por el gobierno de la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y cuenta con el acompañamiento del Banco Municipal, Lotería de Santa Fe, Alto Rosario, Sancor Seguros, La Segunda Seguros, San Cristóbal, Puerto Norte Hotel, Baglietto SA, De Ligio y Marti.

De Rosario para Rosario

"La ciudad cumple 300 años y lo celebra con la fuerza de su música. Una ciudad que nació a orillas del río y creció con la energía de su gente, que encuentra en el arte la manera más genuina de contar su historia, vivir su presente y proyectar su futuro. La música es parte esencial de la identidad de Rosario, cuna de artistas que trascendieron fronteras y que hoy siguen dejando su huella en el mundo. La ciudad suena en cada acorde, en cada letra, en cada corazón. Esa música nos recuerda que lo mejor de nuestra historia se sigue escribiendo aquí y ahora, desde Rosario hacia el mundo", indicaron desde el gobierno municipal.

El show busca también tiene un perfil solidario, ya que en la previa y durante el evento el público tendrá la posibilidad de realizar donaciones voluntarias a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, "contribuyendo así a fortalecer una institución emblemática que cuida de la salud y el futuro de las infancias de la ciudad".

La Orquesta Sinfónica

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario es un organismo estable dependiente del Ministerio de Cultura de la Provincia, con un plantel de aproximadamente 100 integrantes. La orquesta desempeña una labor cultural muy importante, brindando no solamente temporadas de conciertos sino también exitosos ciclos didácticos para alumnos de escuelas, conciertos barriales, giras a lo largo y ancho de la provincia, y actuaciones conjuntas con agrupaciones corales de la ciudad. Asimismo ha estrenado obras en primera audición nacional y mundial tanto de compositores argentinos como del exterior, y ha ofrecido de forma abierta y libre a la ciudadanía conciertos tanto de música académica como popular.

En 2025 la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario celebra su 65° aniversario. Su concierto inaugural tuvo lugar el 12 de mayo de 1960 en el Teatro El Círculo, bajo la dirección del Maestro Olgerst Bistevins. En la actualidad, el organismo es dirigido por Javier Mas.