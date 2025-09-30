Imputan a un preso por matar a un joven en una falsa cita para la venta de una moto

Una cita para la venta de una moto en las afueras de la ciudad se convirtió en una celada mortal para Jeremías Jesús Villalba , un joven de 21 años que fue asesinado en febrero de 2023 en un ataque con trasfondo narco. Las pericias al celular de un preso ligado a una banda llevó esta semana a la imputación de Joel C., a quien el fiscal Alejandro Ferlazzo acusó como autor de un crimen que se pena con prisión perpetua.

La noche del 24 de febrero de ese año, cuando Villalba y las personas que lo acompañaban lograron escapar del ataque a tiros con dos armas en Uriburu y Circunvalación, un amigo lo llevó hasta el Hospital Clemente Álvarez con una herida de bala en el tórax y lo ingresó bajo una identidad falsa.

Los médicos lo ingresaron al quirófano bajo el nombre de Milton Ricardo Álvarez. El muchacho no resistió la cirugía. Cuando su madre fue a reconocer el cuerpo, dijo su nombre auténtico : Jeremías Jesús Villalba, de 21 años y con domicilio en barrio Tango, ligado a una familia con varios integrantes fallecidos en ataques violentos.

Dos años y siete meses después, el fiscal Ferlazzo imputó a Joel Taiel C. por los disparos. En una audiencia que se realizó el lunes en el Centro de Justicia Penal lo implicó como autor de un homicidio agravado por el uso de arma, calificado por haber sido cometido en acuerdo previo con otras personas y criminis causa (conectado a otro delito), además de la portación ilegal de un arma de guerra. La jueza Lorena Aronne dictó la prisión preventiva del imputado por el plazo legal de dos años.

Jeremías Villalba tenía pedido de captura cuando acudió aquella noche, a las 21.50, a un encuentro informal en la zona de Uriburu y Circunvalación. Lo había citado el supuesto comprador de una moto Yamaha XTZ 250. El joven llegó al punto de encuentro con un amigo en un auto Volkswagen Fox y otro familiar a bordo de la moto que planeaba vender. Según el fiscal, entonces se acercaron Joel y otras dos personas que lo acompañaban y le apuntaron al conductor de la moto.

Villalba alcanzó a subir al auto al grito de que los habían entregado y le pidió a su acompañante que encendiera la marcha para escapar. En ese momento el grupo rival abrió fuego con al menos dos pistolas calibre 9 milímetros, entre ellas una Bersa Thunder con el número limado que luego fue secuestrada y que, según detectó la investigación fiscal, fue usada en otros hechos delictivos. Villalba recibió un disparo mortal en el hemitórax izquierdo. Los atacantes robaron la moto y escaparon.

Bajo amenaza

La investigación del crimen insertó el caso en una trama de asesinatos que tuvo como víctimas a familiares de Villalba en los barrios Tango y Gráfico, en cercanías del estadio mundial de hockey. En ese contexto, un tío de la víctima que estaba por entonces detenido y se hizo llamar Pablo habló con Crónica TV y denunció como instigador del homicidio de su sobrino a Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, el piloto civil condenado como distribuidor de drogas.

Dijo que el Peruano tenía amenazada a su familia desde que los Villalba, en 2021, perdieron un cargamento de 12 kilos de cocaína secuestrado en un allanamiento policial. Eran paquetes con el símbolo de un delfín que no llegaron a pagar y por los que les exigían 200 mil dólares bajo amenaza de más muertes.

El celular del preso

La pesquisa determinó que, en efecto, el ataque se enmarcaba en esa disputa del Peruano con la familia Villalba por una deuda. La misma arma usada en el crimen de hecho se había usado horas antes en una balacera contra sus parientes en barrio Gráfico. En ese marco, Joel C. es considerado un tiratiros al que contrataban para realizar "trabajos" para la organización.

De una pericia a su celular se recuperaron conversaciones en las que reconocía haber estado en el lugar donde mataron al joven, a quien mencionó por su nombre y apellido. En esos mensajes dijo que había realizado cuatro tiros. Según la pesquisa, fue un trabajo que hizo por encargo.

Joel C. había sido detenido en 2023 por una agresión a tiros contra una pareja cometido el 17 de julio de ese año contra un joven de 25 años y su novia. La pareja caminaban hacia su casa de Las Torcacitas al 500, en Pérez, cuando irrumpieron dos motos desde las que empezaron a dispararles. La mujer alcanzó a esconderse en una casa pero el muchacho fue alcanzado por un disparo en el abdomen. A Joel Taiel C. lo apresaron días después en una casa de Moreno al 700 de Pérez y desde entonces está detenido.